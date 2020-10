Clotilde Armand, la Adriana Nedelea LA FIX: Avem un buget pe cap de locuitor precum Madrid sau Londra. Trebuie să avem şcoli ca acolo 08.10.2020

08.10.2020 Clotilde Armand, la Adriana Nedelea LA FIX: Avem un buget pe cap de locuitor precum Madrid sau Londra. Trebuie să avem şcoli ca acolo Primarul ales al sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX că îşi va prelua mandatul în următoarele două-trei săptămâni, iar unul din obiectivele sale este ca şcolile din sector să fie precum cele din Madrid ori



Primarul ales al sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX că îşi va prelua mandatul în următoarele două-trei săptămâni, iar unul din obiectivele sale este ca şcolile din sector să fie precum cele din Madrid ori Londra, deoarece bugetul pe cap de locuitor din sectorul 1 e comparabil cu cel înregistrat […]

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 517.928 fermieri, cu o sumă totală de 715.413.116 euro, din 16 octombrie până în prezent. Din total, 561.958.064

Toate cele 24 de meciuri din cadrul etapei a treia a grupelor Europa League s-au disputat astăzi. AICI sunt toate rezultatele meciurilor din această searăVezi AICI clasamentele în timp real Celtic a învins-o pe Lazio în grupa din care face parte

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a făcut precizări, joi seara, privind declaraţiile prim-adjunct al IGSU, Cristian Radu, ale inspectorului şef al ISU, Orlando Şchiopu şi ale inspectorului şef IGSU,

O tânără de 22 de ani din Dâmboviţa a fost reţinută, iar apoi plasată sub control judiciar, după ce, într-un bar, a sărit la bătaie şi a lovit doi bărbaţi pe care i-a şi ameninţat, distrugând şi mobilierul

Trei tineri din municipiul Călăraşi au fost depistaţi de jandarmii călărăşeni având asupra lor mai multe pacheţele confecţionate din hârtie cu un conţinut de fragmente vegetale uscate, susceptibile a avea efect

Este în interesul Ungariei ca Turcia să trimită migranţii spre Siria mai degrabă decât în direcţia Europei, a declarat, vineri, prim-ministrul ungar, Viktor Orban, la radioul public, citat de

Complexul National Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte anunţă că, începând de duminică, 27 octombrie, Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” poate fi vizitat conform programului de iarnă, între orele 9.00 – 17.00, ultimul bilet

România are în acest an de două ori mai puţine persoane cu avuţie sub 10.000 de dolari, faţă de 2018, însă şi numărul bogaţilor cu avuţii de peste un milion de dolari s-a dublat, arată un raport al băncii elveţiene Credit

Craiova și Dinamo se înfruntă luni, 4 noiembrie, de la 20:30, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Meciul s-ar putea juca la Severin! Vezi AICI programul etapei #15Vezi AICI clasamentul Ligii 1 Înfruntarea dintre olteni și bucureșteni ar trebui să

Regiunea Sud–Est din România este a doua cea mai săracă din UE, potrivit Indicelui Regional al Competitivităţii (IERC), un instrument care măsoară din trei în trei ani factorii majori ai competitivităţii. Cartierele periferice din oraşele

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) și canadianca Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) se întâlnesc în grupele Turneului Campioanelor. La 4-2 pentru Halep în setul secund, Bianca Andreescu a reușit o lovitură de generic. Aflată în defensivă,

Un şofer de 30 de ani s-a trezit în faţa maşinii cu o femeie care traversa neregulamentar strada şi nu a mai putut face nimic pentru a

Ministrul sârb al construcţiilor, transporturilor şi infrastructurii, Zorana Mihajlovic, a declarat că proiectele de infrastructură pe care ţara sa le dezvoltă în colaborare cu China se ridică la 13 miliarde de euro şi că relaţiile de

O postare pe Facebook a lui Ion Ardeal Ieremia, secretar de stat în Ministerul Culturii, stârneşte zâmbete. În realitate, situaţia de la Teatrul German de Stat din Timişoara nu este deloc

Horoscop 29 octombrie Berbec Încerci să planifici fiecare moment al zilei, iar când lucrurile iau o întorsătură neaşteptată tinzi să te stresezi mai mult decât este cazul. Încearcă să trăieşti

Orice bărbat îşi va dori să aibă lângă el o femeie care să-i ofere iubire şi grijă, dar cât mai puţine vorbe. Este cunoscut fapul că doamnele şi domnişoarele au o capacitate dezvoltată de a se exprima verbal, ceea ce adesea îi

Exact când situația lui Gareth Bale (30 de ani) de la Real Madrid părea că s-a stabilizat, presa din Spania aruncă „bomba”: galezul ar putea ajunge în China, la Shanghai Shenhua. Tensiunile dintre Bale și antrenorul Zinedine Zidane,

miercuri, 30 octombrie 2019. Procesul de rãcire a vremii va continua şi se va resimţi - ziua în special în jumãtatea de sud a ţãrii, iar noaptea cu precãdere în nord, nord-est şi parţial în centru, unde

Producătorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) a confirmat informaţiile privind negocierile de fuziune cu PSA Peugeot Citroen, analiştii considerând că discuţiile reprezintă o

Dezvoltatorul cu capital românesc One United Properties, controlat de Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu, anunţă obţinerea autorizaţiei de construire pentru proiectul mixt de birouri şi locuinţe – One Verdi Park, amplasat pe bulevardul Barbu