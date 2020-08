Clipe grele pentru Andreea Bănică! Artista a povestit tot: ”Eram desfigurată de dureri!” 31.08.2020

31.08.2020 Clipe grele pentru Andreea Bănică! Artista a povestit tot: ”Eram desfigurată de dureri!” Andreea Bănică a povestit un episod greu din viața ei, când era însărcinată și a venit, brusc, momentul când urma să devină mamă. Artista nu a știut exact ce se întâmplă și, până la spital, avea să treacă prin clipe grele. A avut



Clipe grele pentru Andreea Bănică! Artista a povestit tot: ”Eram desfigurată de dureri!”

Andreea Bănică a povestit un episod greu din viața ei, când era însărcinată și a venit, brusc, momentul când urma să devină mamă. Artista nu a știut exact ce se întâmplă și, până la spital, avea să treacă prin clipe grele. A avut dureri de care și acum își amintește. CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂNICĂ S-A […] The post Clipe grele pentru Andreea Bănică! Artista a povestit tot: ”Eram desfigurată de dureri!” appeared first on Cancan.ro.

Clipe grele pentru Andreea Bănică! Artista a povestit tot: ”Eram desfigurată de dureri!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat din judeţul Neamţ, dat în urmărire internaţională, a fost localizat şi reţinut de poliţişti în Italia, la şase ani de la condamnarea la închisoare primită în România. Capturarea sa a fost realizată cu sprijinul unui poliţist

Chiar și atunci când oamenii au păreri diferite este minunat să poată avea o discuție incitantă fără ca cineva să se enerveze ori să se simtă jignit. Sigur, acesta este un mod de comunicare al

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenţionări nowcasting Cod galben de vreme instabilă, valabile în mai multe zone din Oltenia, Transilvania şi Banat. Conform

Românii lasă an de an circa 15 mld. lei în restaurantele, cantinele, cafenelele şi barurile locale, pe o piaţă extrem de fragmentată, cu zeci de mii de jucători. Piaţa a crescut constant în ultima perioadă ca urmare a majorărilor salariale pe

Românii au cheltuit anul trecut 3,4 mld. euro pe frigidere, aragazuri, telefoane mobile şi computere, cu 13,4% mai mult decât în 2017. Piaţa a ajuns astfel la un nivel maxim istoric, fiind de aproape trei ori mai mare decât în 2010 (în plină

Partidul Social Democrat nu va ieşi de la guvernare - a fost mesajul transmis de premierul Viorica Dăncilă sâmbătă, la începutul Comitetului Executiv Naţional al social-democraţilor. Liderul PSD a

Cei mai înstăriţi oameni din SUA au început cheltuie mai puţini bani în toate domeniile, de la real-estate la bijuterii, manifestând un comportament care ar putea declanşa o recesiune la scară largă, scrie

Charles Leclerc și Sebastian Vettel vor pleca mâine din prima linie a grilei de start în Marele Premiu al Belgiei. Lider detașat în clasamentul piloților, Lewis Hamilton a trecut peste accidentul din ultima sesiune de antrenamente și s-a

Cele mai tari imagini din sport în luna septembrie 2019, de la fotoreporterii GSP și cele mai tari agenții din

Investitorii au început să ia în considerare Thailanda, ca zonă de direcţionare a investiţiilor, din cauza războiului comercial SUA-China, care continuă să se agraveze, este de părere Alexander Feldman părere CEO-ul Consiliului de Afaceri al

MAT Craiova (MTCR), producător de tractoare agricole şi maşini agricole, a trecut pe pierdere de 1,7 mil. lei în S1/2019, faţă de profitul net de 11,7 mil. lei din S1/2018, la afaceri de 2 mil. lei, plus

Întors în ţară din concediul în Bulgaria, unde a salvat de la înec două persoane, scafandrul pompier Cornel Uţă a fost întâmpinat cu aplauze în

Franţa intenţionează să privatizeze compania sa naţională de loterie, Francaise des Jeux (FDJ), în luna noiembrie, a anunţat duminică ministrul de finanţe Bruno Le Maire, citat de Reuters. Statul

Ashleigh Barty (23 de ani) este noul număr 1 WTA, după ce Naomi Osaka (21 de ani), a fost eliminată în optimile de finală de la US Open de elvețianca Belinda Bencic (12 WTA, 22 de ani). Nipona a cedat în două seturi, scor 5-7, 4-6, după

Începutul noului an școlar surprinde sistemul public de educație preuniversitară cu aceleași probleme ca în anii trecuți; școli și grădinițe fără autorizații sanitare, cu mobilier învechit și

LG începe în luna sepetembrie livrarea pe pieţele globale a primului televizor 8K OLED din lume, (modelul 88Z9) şi a televizorului LG 8K NanoCell (modelul 75SM99), începând cu Australia, Germania, Franţa, Marea Britanie şi Statele

Muzeul de Artă din Timişoara expune tablorile pictorului Corneliu Baba, în premieră, tocmai în îndepărtata

Un Brexit fără acord este "o posibilitate foarte clară", iar cetăţenii şi companiile din Uniunea Europeană trebuie să fie pregătiţi pentru plecarea Marii Britanii la 31 octombrie, a transmis marţi

Ruperea coaliţiei de guvernare a României creşte incertitudinea politică, pe fondul unui calendar electoral aglomerat şi al creşterii dezechilibrelor macroeconomice, spune agenţia de rating Fitch, într-un comunicat de presă în care anticipează

Ciech Soda, producător polonez de sodă calcinată din Râmnicu Vâlcea, continuă pro­cesul de oprire a producţiei din fabrica de la Vâlcea din cauză că negocierile preţurilor pentru furnizarea de abur de către CET Go­vora au eşuat. Potrivit