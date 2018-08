Clipe de infern la Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, după ce a izbucnit un incendiu violent 26.08.2018

Iadul s-a dezlănțuit azi-noapte la Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, unde s-a aprins focul. În ciuda eforturilor uriașe, lăcașul a fost distrus de cel mai mare incendiu din Oradea, din ultimii ani, așa cum au anunțat autoritățile. Din fericire, nu s-au întregistrat victime, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Flăcările au pus stăpânire pe […]

Jucătorii au cerut să joace în Derby de România, duminică, de la ora 21:00, cu cel de-al treilea rând de echipament, dedicat suporterilor, unul în care ”câinii” au învins rivala de trei ori, golaveraj

Ioan Andone (58 de ani) a antrenat-o pe CFR Cluj în două perioade diferite (2007-2008 și 2012) și îi critică pe șefii campioanei României pentru demiterea lui Edward Iordănescu. "La Cluj se vrea rezultate imediat. Dacă te uiți

Gigi Becali îl comptimește pe patronul celor de la CFR Cluj, Nelu Varga, după problemele pe care le-a avut în acest start de sezon, culminând cu demiterea antrenorului Edward Iordănescu. "Puneți-vă în locul lui Nelu Varga.

Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei are loc duminică, 29 iulie, de la ora 16.10 (Telekom 2, Digi 1). Vineri, de la ora 12.00, are loc prima sesiune de antrenamente la Hungaroring. Sâmbătă, de la ora 16:00, încep calificările. Clasamentul

Un tânăr de 27 de ani din Pucioasa, găsit mort într-o maşină. Poliţiştii au descoperit droguri lângă trupul neînsufleţit al băiatului. Totul s-a întâmplat, noaptea trecută, în jurul orei 01.15. Din nefericire, toate eforturile depuse de

Amenzile contravenționale vor putea fi achitate pe jumătate într-un termen de 15 zile de la momentul primirii procesului-verbal, nu doar în 48 de ore, prevede un act normativ care se va aplică din a două jumătate a lunii august

Facebook a încheiat oficial cea mai proastă zi din istoria bursei americane, cu o scădere de peste 100 de miliarde de dolari la nivelul capitalizării de piaţă. Citește mai

Câteva ore ne mai despart de un eveniment așteptat cu sufletul la gură de miliarde de oameni de pe întreg cuprinsul planetei. Cea mai lungă eclipsă de lună totală a secolului va avea loc în noaptea

Hidroelectrica a distribuit către acţionari 90% din profitul obţinut în anul 2017, dividendele ridicându-se la 1,134 mld. lei, din care 0,908 mld. merg către Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei. Suma acoperă circa 6% din deficitul

Preşedintele USR, Dan Barna, consideră că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, încearcă să “treneze” numirea procurorului-şef al DNA până când preşedintele va promulga Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor, care spune că are

Societatea Hidroelectrica SA desfăşoară de câteva zile deversări controlate din lacul de acumulare Izvorul

Încă de când a intrat pe piaţa din România şi şi-a stabilit într-un mod mai clar prezenţa pe piaţa internaţională, compania chineză Huawei a impresionat prin produsele sale calitative şi prin ritmul susţinut de dezvoltare, ţinând pasul

Cetăţenii din ţări terţe, cărora le-au fost emise alerte prin Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) prin care li se interzice intrarea şi şederea în spaţiul Schengen, nu vor avea permisiunea, de la 1 august, de a intra sau sta în România

Două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, în urma a 4 percheziţii domiciliare efectuate de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate Bacău, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria

Copiii au un filtru special atunci când vine vorba de interpretarea evenimentelor, mai ales ale celor la care nu au fost martori. Iar acest lucru s-a văzut la un concurs de desen care are ca temă tocmai evenimente din istoria recentă a

Universitatea Politehnica din Bucureşti a fost ierarhizată în top Shanghai - cele mai bune 500 universităţi din lume, clasamentul "Academic Ranking of World Universities/ARWU", informează un comunicat

O fetita de patru ani din Nigeria, pe nume Jare, a fost catalogata drept cea mai frumoasa din lume. Copila a fost descoperita de fotografa Mofe Bamuylwa. Comentand imaginile, artista a declarat:

Ministerul Justiţiei a anunţat vineri că au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, urmând ca procedura de selecţie să fie reluată.

Bucharest International Air Show& General Aviation Exhibition, cel mai mare show aerian din România, se va desfăşura pe 28 iulie 2018, la Aeroportul Internaţional Bucureşti Aurel Vlaicu și

Bucureşti, 27 iul /Agerpres/ - Ministerul Justiţiei anunţă vineri începerea procedurii unei noi selecţii pentru propunerea de şef al DNA. Potrivit MJ, noua procedură se va desfăşura în perioada 6 august