Clipe de coşmar la Survivor! Ema, din echipa Războinicilor, găsită plină de sânge. Kanal D a difuzat imaginile şocante 03.05.2020

03.05.2020 Clipe de coşmar la Survivor! Ema, din echipa Războinicilor, găsită plină de sânge. Kanal D a difuzat imaginile şocante În timpul ediției Survivor România de duminică, 2 aprilie, războinica Ema este găsită plină de sânge și întinsă pe jos. Episodul este de departe cea mai greu, pentru că de aici începe lupta individuală. Jocul se va schimba extrem de tare



Clipe de coşmar la Survivor! Ema, din echipa Războinicilor, găsită plină de sânge. Kanal D a difuzat imaginile şocante

În timpul ediției Survivor România de duminică, 2 aprilie, războinica Ema este găsită plină de sânge și întinsă pe jos. Episodul este de departe cea mai greu, pentru că de aici începe lupta individuală. Jocul se va schimba extrem de tare de acum încolo, iar prieteniile create vor fi de domeniul trecutului, pentru că doar […] The post Clipe de coşmar la Survivor! Ema, din echipa Războinicilor, găsită plină de sânge. Kanal D a difuzat imaginile şocante appeared first on Cancan.ro.

Clipe de coşmar la Survivor! Ema, din echipa Războinicilor, găsită plină de sânge. Kanal D a difuzat imaginile şocante

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că există un raport cu privire la fraudele din fonduri europene, dar acesta a fost secretizat de Juncker, președintele Comisiei

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a fost învinsă de kazaha Iulia Putinţeva, cu 6-4, 6-3, sâmbătă, în prima rundă a turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari. Begu (28

Barcelona e dispusă să îi ofere 80 de milioane de euro lui Arsenal pentru francezul Alexandre Lacazette (27 de ani). Campioana Spaniei vrea să își întărească lotul pentru un nou sezon de poveste. După ce transferul lui Antoine

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că unul dintre beneficiarii amnistiei fiscale inițiate de guvern ar putea fi Complexul Energetic Hunedoara. Citește mai

Răzvan Cuc, ministru al Transporturilor, a fost atacat de Niculae Bădălău, ministrul Economiei. Aceste tensiuni există din cauza mizei foarte mari, aceasta fiind conducerea filialei PSD de la

Moţiunea simplă „Eugen Teodorovici, românii îţi cer să demisionezi!”, iniţiată de PNL şi USR şi depusă pe 8 aprilie în plenul Senatului, urmează să fie dezbătută şi votată luni, potrivit site-ului acestui for

Ministerul de Finanţe a publicat vineri pe site-ul propriu proiectul de hotărâre de guvern prin care va modifica referinţa ROBOR cu noul indice IRCC în cazul creditelor acordate prin programele guvernamentale Prima casă, Prima maşină şi

Toate cele cinci SIF-uri şi-au majorat ponderile în capitalul social al Băncii Transilvania, în timp ce din rândul celor patru SIF-uri acţionare la BRD doar două au suplimentat deţinerile, respectiv SIF4 şi

Ciprian Tofan, un cunoscut pilot de drag racing şi drifting, a încetat din viață în timp ce testa un autoturism. Ciprian Tofan testa un Audi, cu motor îmbunătăţit la 700 de CP. Apropiații au spus că el intenționa să participe cu această

Partidul Naţional Liberal şi-a făcut publice veniturile realizate, în anul 2018, din cotizaţii, donaţii private ale membrilor de partid sau sponsorizările primite din partea unor companii comerciale. Liberalii

După 1-0 cu Levante, FC Barcelona a câştigat cel de-al 26-lea titlu de campionă în Spania, cu trei etape înainte de final. Chiar dacă nu a fost titular, Leo Messi a marcat singurul gol al meciului (min. 62). Este al zecelea campionat câştigat de

Un autoturism în care erau cinci români a căzut într-un râu, în nordul Italiei, una dintre persoane fiind dispărută, anunţă autorităţile italiene, care au lansat operaţiuni de căutare, informează presa italiană. În contextul

Invitată la ”Teo Show”, Diana Dumitrescu – viitoare mămică fericită, însărcinată în luna a cincea – a vorbit deschis despre toate senzațiile pe care le trăiește ca viitoare mamă, accentuând asupra acestui moment

Gwendoline Christie, una dintre vedetele serialului ''Game Of Thrones'', a declarat, într-un interviu pentru ediţia britanică a revistei GQ, că serialul i-a oferit oportunităţi, dar a şi împiedicat-o să

Celebrul regizor american, John Singleton, a murit la 51 de ani după ce în urmă cu două săptămâni suferise un accident vascular cerebral și era ținut în viață doar de aparate. Familia lui John Singleton a anunţat ca regizorul nominalizat la

Consiliul suprem electoral (YSK) din Turcia a invalidat luni rezultatele alegerilor municipale de la Istanbul şi a dispus ca acestea să fie reluate, după cum au solicitat partidul de la guvernare şi preşedintele Recep Tayyip Erdogan, relatează dpa

Ca să înţelegi o societate în care trăieşti e bine să te uiţi spre categoriile cele mai vulnerabile: copiii şi bătrânii. Felul în care avem grijă de ei spune totul despre societatea noastră. Despre copii am scris în numărul precedent: ne

Horoscop 7 mai Berbec O zi în care oportunităţile apar de unde te aştepţi mai puţin, însă, pentru a te putea bucură de ceea ce vine la ţine, că şansă, este indicat să fii flexibil în gândire şi

♦ Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul, cel mai important indicator pentru consum, a crescut în primele trei luni din acest an cu 8,4%, avansul puternic fiind susţinut în principal de vânzările de bunuri nealimentare şi carburanţi,

Liderii de sindicat și greviștii au discutat astăzi oferta finală prezentată de conducerea de la Electrolux în cadrul negocierilor de ieri. Citește mai