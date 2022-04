Clejanii trec prin momente cuplite! Fiul lor, Fulgy, condamnat la doi ani de închisoare 22.04.2022

Clejanii trec prin momente cuplite! Fiul lor, Fulgy, condamnat la doi ani de închisoare

Viorica și Ioniță de la Clejani au primit o veste la care nu se așteptau. Astăzi, în Joia Mare, judecătorii au decis să-l condamne pe Fulgy pentru o faptă comisă acum mai bine de un […]

Cristian Ghinea îi propune lui Marcel Ciolacu să-și dea demisia dacă PNRR va fi aprobat de Comisia Europeană, iar dacă nu va fi își dă el demisia: „Ciolacu, hai să discutăm cu demisia pe masă!”. Ghinea

Alina Vidican și Claude, logodnicul ei de origine americană, se iubeau încă din timpul în care afaceristul era „puțin" însurat. O fotografie din anul 2019 dovedește acest lucru. Alina Vidican și iubitul milionar se pare […]

Doliu în cetatea filmului după ce un actor cu o carieră de peste 50 de ani s-a

Criza gunoaielor din Sectorul 1 este departe de a se fi încheiat. Romprest, Primăria Sectorului 1 și sortatorii de gunoaie încă nu au ajuns la o înțelegere. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat că una dintre soluțiile de deblocare a

Ritmul achiziţiilor publice verzi la nivelul României este extrem de lent faţă de urgenţa cu care trebuie implementate măsuri privind ţintele de neutralitate climatică, este concluzia unui studiu realizat de ONV Law, o casă de avocatură

Bărbatul care l-a pălmuit marți pe președnitele francez Emmanuel Macron a declarat, joi, în fața instanței că a făcut gestul deoarece consideră că actualul lider reprezintă tot ce este putred în legătură cu Franța. Agresoul, un șomer, a

Limuzina președintelui Rusiei va fi produsă în serie. Aurus Senat va costa 246.000 de euro, iar producția estimată de 5.000 de vehicule pe an de la uzina Ford Sollers din Elabuga (Republica Tatarstan) va fi

Un bărbat în vârstă de 56 de ani din Râmnicu Vâlcea, care ar fi căzut vineri seară într-un canal al lacului de acumulare Satupărei de pe râul Olt, a fost găsit mort sâmbătă, la circa nouă kilometri în aval de locul în care se aflau

Danezii de la Aalborg s-au calificat în premieră în finala Ligii Campionilor la handbal masculin! Au trecut în semifinala Final Four-ului de la Koln de PSG, scor 35-33. În cealaltă semifinală, începând cu ora 19:00, se întâlnesc Nantes

Joe Biden va aborda subiecte sensibile la întâlnirea de miercuri, de la Geneva, cu Vladimir Putin, astfel că, „o conferință de presă solo este formatul adecvat” pentru ca președintele american să comunice „în mod clar

Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a explicat de ce România cheltuie 130.000 de euro cu trainingul unei persoane, conform PNRR. Despre respingerea programului, ministrul spune că trebuie să demonteze in fiecare săptămână acest

Vicepremierul Dan Barna a făcut voluntariat, sâmbătă, la caravana vaccinării din comuna Micăsasa, judeţul Sibiu. El a scris pe pagina sa de socializare că i-a ajutat pe vârstnici să completeze

Centrul mobil de vaccinare al Spitalului Militar Timişoara imunizează anti-COVID persoanele care merg la Festivalul Lavandei din Fibiș, județul Timiș. Oamenii se pot vaccina cu serul Johnson&Johnson, a transmis Ro Vaccinare, într-o postare pe

Un tânăr din județul Prahova a fost rănit grav, vineri, și o anexă a casei în care acesta se afla a fost grav avariată de o explozie produsă la o butelie.Tragedia a avut loc în comuna Sirna, satul

Regizorul, scenaristul şi actorul american Dennis Berry, care a fost soţul actriţelor simbol din Noul Val Jean Seberg apoi Anna Karina, a murit sâmbătă, la vârsta de 76 de ani, a anunţat agentul său pentru AFP

Inundaţie pe Arena Naţională după ploaia torenţială din Capitală. În loc de antrenament, un fotbalist austriac a făcut plonjoane în bălţi. Echipa naţională de fotbal a Austriei a fost nevoită

În era mobilităţii, a deschiderii şi a luptei cu poluarea, în lumea civilizată şi nu numai accentul este pus din ce în ce mai mult pe transportul nepoluant cu bicicleta şi pe cel economic cu trenul. O îmbinare a acestora două ar fi

Reprezentativa Angliei a învins, duminică, pe stadionul Wembley din Londra, cu scorul de 1-0, selecţionata Croaţiei, într-un meci din grupa D a Campionatului

Nume: SPEEDY VPN Platformă soft: Google Android Preţ: gratis Dezvoltator: BGMI Funcţionalitate: aplicaţia le permite utilizatorilor să îşi îmbunătăţească securitatea conexiunii la internet şi să facă teste de viteză pe diverse servere.

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan a anunţat, sâmbătă, că judeţul Sibiu se află pe locul 3 naţional după rata de vaccinare anti-COVID, reprezentanţii principalelor culte arătându-se interesaţi