Classix Festival lansează programul de masterclass-uri Classix in Art 2023 15.01.2023

Asociația Industrii Creative, organizator al Classix Festival, lansează programul Classix in Art 2023 și bursele pentru masterclass-uri Classix in Art destinate tinerilor muzicieni din România.

