Ciucă vs Geoană. Duelul prezidenţiabililor 03.08.2022

03.08.2022 Ciucă vs Geoană. Duelul prezidenţiabililor Scandalul uriaş generat de declaraţiile extrem de controversate făcute premierul Ungariei, Viktor Orban, în urmă cu două săptămâni la şcoala de vară de la Băile Tuşnad, continuă să agite spiritele pe scena politică



Ciucă vs Geoană. Duelul prezidenţiabililor

Scandalul uriaş generat de declaraţiile extrem de controversate făcute premierul Ungariei, Viktor Orban, în urmă cu două săptămâni la şcoala de vară de la Băile Tuşnad, continuă să agite spiritele pe scena politică internă.

Ciucă vs Geoană. Duelul prezidenţiabililor

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Un poliţist din Secuieni, judeţul Bacău, a refuzat o şpagă de 1.000 de euro oferită de un şofer prins beat la

Guvernatorul din Osaka, Hirofumi Yoshimura, a declarat că vrea ca paturile ecologice din carton pe care au dormit sportivii în perioada Jocurilor Olimpice şi Jocurilor Paralimpice de la Tokyo să fie folosite pentru pacienţii cu covid-19, relatează

Un scandal de proporţii a izbucnit în lumea

În cursul zilei de ieri, s-a desfășurat finala feminină de la US Open 2021: Emma Răducanu – Leylah Annie Fernandez. Ultimul act, unul ce a surprins toți iubitorii tenisului, a fost adjudecat de sportiva britanică […] The post US Open 2021:

Sârbul de 34 de ani a ratat două şanse istorice, la New York, în meciul cu Daniil Medvedev (Rusia, 2 ATP). Iar când a realizat că visul său se va nărui, a furnizat una dintre cele mai puternice imagini din lumea sportului, în

Farul și Academica Clinceni se întâlnesc luni într-un meci care contează pentru etapa 8 a Ligii 1. Partida va începe la ora 18:00 și va putea fi urmărită live pe GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport și Look

Astăzi, 13 septembrie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi şi-au sărbătorit ziua în incinta unităţii, alături de oficialităţi ale oraşului şi judeţului,

FCSB a spulberat-o pe Dinamo, scor 6-0, în derby-ul de pe Arena Națională. Confruntarea a avut parte și de incidente reprobabile și omiteri de aplicare a regulamentului. „Câini” vagabonzi: cronică de Remus Răureanu la derby Un insider GSP a

Emma Răducanu a făcut mândre trei țări prin victoria ei la US Open – Marea Britanie, al cărei cetățean este, România, țara tatălui ei, și China, de unde este mama. Chinezii s-au îndrăgostit efectiv de puștoaica-fenomen, după ce Emma

Polițiștii și jandarmii au înregistrat, sâmbătă, 20 de infracţiuni privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în a treia zi a festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca. Oamenii legii au dat peste 50 de

Fostul ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă a declarat luni că cel mai mare regret pe care îl are este legat de nefinalizarea proiectelor începute. În acelaşi timp, principala satisfacţie sunt actele normative care au reglementat

Complexul Energetic Oltenia a început să funcționeze oficial în 2012, ca urmare a deciziei Guvernului de reorganizare a sectorului energetic, prin fuziunea Societății Nationale a Lignitului Oltenia si a celor trei companii producatoare de energie:

Dezvoltatorul imobiliar Element Industrial, controlat de antreprenorul Ionuţ Dumitrescu, a demarat nou proiect în partea de est a ţării, ELI Park Brăila, o investiţie totală de peste 25 milioane de

Traficul auto se desfăşoară dirijat pe DN2 E85, în afara localităţii Spătaru, pe sensul către Bucureşti, din cauza unui accident

Talibanii susţin că ar fi găsit milioane de dolari şi lingouri de aur în reşedinţa lui Amrullah Saleh, fost vicepreşedinte al administraţiei Ashraf Ghani. Ahmadullah Muttaqi, un lider al talibanilor,

La ora actuală, Bucureştiul găzduieşte un sfert din totalul magazinelor mo­derne din România, fiind astfel cea mai importantă piaţă pentru jucătorii de tip cash & carry, hipermarket sau supermarket, spun reprezentanţii comerciantului german

După un început bun de sezon, trupa lui Mititelu n-a mai învins de 4 etape, prestații și rezultate ce i-au nemulțumit pe suporteri. De spus însă, din capul locului, că aceștia se bucură de un regim special la FCU Craiova. Au o influență mai

Media gradului de ocupare reală în cele mai reprezentative proiecte de birouri din Bucureşti este de circa 15-30%, potrivit datelor din piaţă şi chiar spre 60% conform altor

Pescarii din Insulele Feroe au măcelărit 1.428 de delfini săptămâna aceasta, într-unul din cele mai mari masacre înregistrate vreodată, înroşind marea cu sânge, în timp ce plajele au fost împânzite de cadavrele mamiferelor, informează

Europa are nevoie urgentă de gaze naturale, dat fiind stocurile insuficiente din prezent, analiştii susţinând că preţurile uriaşe ar putea urgenta aprobarea licrărilor prin Nord Stream