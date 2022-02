Ciucă: România va fi şi pe mai departe susţinătorul hotărât şi vocal al Chişinăului privind agenda europeană 12.02.2022

12.02.2022 Ciucă: România va fi şi pe mai departe susţinătorul hotărât şi vocal al Chişinăului privind agenda europeană România va fi în continuare "susţinătorul hotărât şi vocal" al Republicii Moldova în ceea ce priveşte agenda sa europeană, a declarat, vineri, la Chişinău, premierul Nicolae



Ciucă: România va fi şi pe mai departe susţinătorul hotărât şi vocal al Chişinăului privind agenda europeană

România va fi în continuare "susţinătorul hotărât şi vocal" al Republicii Moldova în ceea ce priveşte agenda sa europeană, a declarat, vineri, la Chişinău, premierul Nicolae Ciucă.

Ciucă: România va fi şi pe mai departe susţinătorul hotărât şi vocal al Chişinăului privind agenda europeană

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

New York Times spune că așa și așa, mai degrabă nu, dar există și o altă perspectivă. The New York Times dedică României și filmului „Colectiv” un articol în ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului

Petr Kellner, proprietarul PRO TV, a murit în urma unui accident de elicopter în Alaska. Omul de afaceri era cel mai bogat om din Cehia. În locul său a fost numit imediat unul dintre acționarii companiei

Bulgaria (6,5 euro/h), România (8,1 euro) şi Ungaria (9,9 euro) sunt ţările cu cele mai mici costuri cu forţa de muncă la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile în care media raportată la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro

Șeful secției de traumatologie și ortopedie a spitalului din Omsk a „decedat prematur” după un accident vascular cerebral produs în decembrie 2020, conform RFI România. La începutul lunii februarie, un coleg de-al acestuia a murit la

România U21 a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European de

Compania Johnson&Johnson a anunțat, miercuri, că a descoperit un lot dintr-o substanță care nu îndeplinește standardele de calitate. Lotul cu probeleme nu a ajuns în etapele finale ale procedurii

Crystal Cabin Awards, eveniment care premiează cele mai inovatoare idei pentru designul interior al avionului, are loc online marți, 30 aprilie, când vor fi desemnați câștigătorii celor 8 categorii, scrie CNN. Un juriu alcătuit din experţi a

Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, UNICEF şi Universitatea Babeş Bolyai-catedra de sănătate publică, a lansat o serie de afişe cu informaţii utile şi reguli care trebuie respectate pentru limitarea

Impact Developer&Contractor (simbol bursier IMP), cel mai mare dezvoltator rezidenţial din Capitală, l-a numit miercuri pe Constantin (Tinu) Sebeşanu în funcţia de director executiv (COO - Chief Operating Officer), din care va coordona în mod

Cele mai multe dintre cele 51 de focare de coronavirus din judeţul Ialomiţa sunt familiale, însă focare de boală sunt şi în firme, la şcoli şi la Spitalul Municipal Urziceni, anunţă

Comitetul Național de Coordonare a Activității privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat joi că în ultimele 24 de ore au fost vaccinate 57.615 persoane și au fost raportate 178 de

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, Compania Naţio­nală de Administrare a Infras­tructurii Rutiere (CNAIR) şi Compania Naţională de In­vestiţii (CNI) sunt au­torităţile care ocupă po­diu­mul în clasamentul celor mai valoroase

Sub pretextul implementării în legislația românească a unui regulament european, Consiliul Concurenței a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență care, în fapt, are drept scop conferirea

Autorităţile locale ar trebui să trateze serios schemele de finanţare pentru companii, având în vedere că situaţia firmelor locale este foarte gravă din cauza lipsei de fonduri din piaţă, spune Roxana Mircea, managing partners, REI Advisors,

Noul antrenor principal al echipei Dinamo 2 București este Sorin Colceag, a anunțat directorul general interimar Constantin Eftimescu pentru site-ul oficial al clubului. 49 de ani, licențiat "Pro", Sorin Colceag a activat ultima oară în cadrul

Preşedintele Maia Sandu şi-a publicat raportul de activitate pentru 100 de zile, în care menţionează că, deşi atribuţiile preşedintelui sunt limitate, în trei luni a reuşit să redeschidă şi să intensifice cooperarea cu cei mai

Farmacia Apoteca din Bucureşti, care deţine trei unităţi în zona Gării de Nord şi Crângaşi, a mers şi în 2020 pe creştere uşoară, în condiţiile crizei sanitare provocate de pandemie, raportând afaceri totale de 13,3 mil. lei anul trecut,

Prim-ministrul Florin Cîţu le-a transmis credincioşilor care se pregătesc să celebreze Învierea Domnului sărbători pline de „sănătate, lumină şi bucurie”. „Credincioşii romano-catolici, reformaţi, unitarieni şi

Localurile a căror activitatea va fi suspendată pentru 15 sau 30 de zile în urma nerespectării măsurilor anti-Covid vor rămâne închise chiar dacă vor contesta decizia în instanță, potrivit proiectului de modificare a legii pus joi în

Comitetul Național de Coordonare a Activității privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că pe listele de așteptare sunt înscrise aproape 770.000 de persoane. Potrivit CNCAV, au fost programate la vaccinare 270.494 de persoane, dintre