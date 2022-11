Ciucă: Perspectivele de creştere economică a României oferă un plus de încredere investitorilor 11.11.2022

11.11.2022 Ciucă: Perspectivele de creştere economică a României oferă un plus de încredere investitorilor Estimările Comisiei Europene privind îmbunătăţirea "substanţială" a perspectivei de creştere economică a României, de la 3,9% la 5,8% în acest an, oferă un plus de încredere investitorilor români şi străini, a afirmat, vineri,



Ciucă: Perspectivele de creştere economică a României oferă un plus de încredere investitorilor

Estimările Comisiei Europene privind îmbunătăţirea "substanţială" a perspectivei de creştere economică a României, de la 3,9% la 5,8% în acest an, oferă un plus de încredere investitorilor români şi străini, a afirmat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Ciucă: Perspectivele de creştere economică a României oferă un plus de încredere investitorilor

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

ROCA Industry, holding în­fiinţat de ROCA Investments cu denumirea Holdingrock1 la Registrul Comerţului, care grupează companii ro­mâneşti producătoare de materiale de construcţii, în prezent Bico şi Sarcom, ambele cu afaceri cumulate de

Ministerul Mediului anunță că au fost generate 20.700 de vouchere pentru noua etapă a programului Rabla pentru electrocasnice. Acestea s-au epuizat într-un minut. Cele mai multe vouchere au fost generate

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, a afirmat, astăzi, că viitorul agriculturii româneşti trebuie să se bazeze în primul rând pe asocierea fermierilor şi că producţia agricolă trebuie să fie continuată cu

Divorțează Nicoleta Luciu de Zsolt Csergo? Este informaţia care a luat prin surprindere showbiz-ul românesc în această dimineaţă. Apropiații celor doi ar fi dezvăluit faptul că aceştia ar urma să ajungă în curând la tribunal.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat, astăzi, că repartizarea testelor pentru depistarea virusului SARS-CoV-2 este uniformă şi fiecare inspectorat şcolar judeţean, inclusiv cel al municipiului Bucureşti, are aproximativ jumătate din

Tânărul care a înjurat şi ameninţat un poliţist, transmiţând totul în direct pe o reţea socială, a fost vizitat de mascaţi. Aceştia l-au dus la Poliţie pentru continuarea

Organizatorii ediției din 2022 a Charleston Open au anunțat prezența la turneu a Simonei Halep, alături de Garbine Muguruza, care vor întregi tabloul competiției din perioada 2-10 aprilie 2022, la cea de-a

Administratorii complexului de pârtii Arena Platoş au anunțat, vineri, că sezonul de schi din staţiunea Păltiniş din munţii Cindrel se amână din cauza vremii. De asemenea, nici pe pârtia de la telescaun din Păltiniş nu se poate schia în

Samsung România lansează Inovation Report 2021, ajuns în acest an la a doua ediţie; Innovation Report 2021 este un catalog digital dedicat trendurilor din tehnologie care construiesc realitatea în care trăim şi care vor influenţa considerabil

Zece tranzacţii noi au fost parafate în acest an în România de şapte fonduri de investiţii care s-au aflat la cumpărare şi care au găsit pe plan local ţinte intere­sante de achiziţii, în spe­cial în rândul compa­niilor antrepre­noriale,

Directorul Spitalului Colentina, Victor Cauni, a precizat că sunt suspiciuni că zeci de pacienți Covid internați în unitatea medicală pe care o conduce ar fi avut certificate false de

Documentul a fost predat comisiei de anchetă din Congres de fostul șef de cabinet al lui Donald Trump de la Casa Albă, Mark Meadows. Acesta a spus prin avocatul său că l-a primit pe e-mail, înainte de insurecția de la Capitoliu, dar că nu a

Un focar de COVID-19 a fost înregistrat, în cursul acestei săptămâni, în secţia Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. Deşi pacienţii sunt testaţi la internare, cinci cazuri au fost confirmate până în prezent, unul dintre

Rata de infectare în Bucureşti a scăzut astăzi, 12 decembrie, sub 1 la mia de locuitori, potrivit datelor publicate miercuri de Direcţia de Sănătate

România va primi în scurt timp restul de 1,95 miliarde de euro din partea de împrumut din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), conform unui anunț făcut, vineri, de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan

În loc să aibă o echipă bună, așa cum îi dădea tot dreptul tradiția, oltenii s-au pricopsit cu două echipe, dar slabe. Meciul Craiovei lui Rotaru & Reghe la Voluntari a fost din nou perfect românesc, l-ai văzut și te doare albul ochilor.

Preşedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 13 decembrie, că dacă procurorii au elemente prin care să o acuze pe Laura Vicol, președinte al Comisiei juridice din Camera Deputaților, de colaborare cu persoane

Cristi Danileț a anunțat luni, pe pagina sa de Facebook, că astăzi Consilulul Suprem al Magistraturii (CSM) a decis excluderea lui din magistratură „pentru doua filmulețe publicate anul trecut pe TikTok: într-unul tai gardul viu de acasă,

O frăţie studenţească înfiinţată acum 40 de ani a evoluat într-una dintre cele mai mari organizaţii criminale din lume, ocupându-se de trafic de fiinţe umane, escrocherii şi asasinate pe toate continentele, arată o investigaţie

Un român are anual sub 7.500 de euro pentru alimente, cheltuieli cu locuinţa, va­canţe, pensii private, asi­gurări sau utilităţi, de patru ori mai puţin ca un norvegian şi de trei ori mai puţin ca un neamţ, arată calculele făcute de ZF pe