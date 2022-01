Cîţu: Singura soluţie pentru a continua ceea ce au început înaintaşii noştri rămâne liberalismul 25.01.2022

25.01.2022 Cîţu: Singura soluţie pentru a continua ceea ce au început înaintaşii noştri rămâne liberalismul Florin Cîţu, preşedintele Partidului Naţional Liberal spune, într-un mesaj de Ziua Unirii Principatelor Române, că "singura soluţie pentru a dezvolta România, pentru a continua ceea ce au început înaintaşii noştri, rămâne



Cîţu: Singura soluţie pentru a continua ceea ce au început înaintaşii noştri rămâne liberalismul

Florin Cîţu, preşedintele Partidului Naţional Liberal spune, într-un mesaj de Ziua Unirii Principatelor Române, că "singura soluţie pentru a dezvolta România, pentru a continua ceea ce au început înaintaşii noştri, rămâne liberalismul".

Cîţu: Singura soluţie pentru a continua ceea ce au început înaintaşii noştri rămâne liberalismul

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Etapa a III-a de vaccinare începe luni, iar peste 1,5 milioane de beneficiari sunt deja înscrişi pe platforma electronică, din care aproximativ 500.000 sunt din rândul populaţiei generale, a anunţat, duminică, premierul Florin

Pandemia de COVID-19 a deschis şi mai mult apetitul românilor pentru produse „made in Romania“, din dorinţa de a ajuta eco­no­mia şi pro­du­cătorii

FCSB a câștigat la Arad, 1-0 cu UTA, și își conservă prima poziție în clasament. Craiova a deschis runda a 27-a din Liga 1 cu un succes la Mediaș. Vineri, 12 martieGaz Metan Mediaș – Universitatea Craiova 0-2 (detalii, pe gsp.ro)

Poliția germană a anunțat că a rezolvat un caz de jaf raportat în urmă cu nouă ani într-o locuință cu ajutorul ADN-ului găsit pe un cârnat din care a mușcat

Eurovision a interzis Belarusului să trimită anul acesta la concurs un cântec numit "I’ll Teach You", care ar lua în derâdere protestatarii care au manifestat pe străzi împotriva dictatorului Alexander Lukaşenko, scrie The

Facebook a ajuns la 10.000 de angajaţi care lucrează la realitatea virtuală şi augmentată. Numărul celor din divizia Reality Labs a crescut de 10 ori în ultimii patru ani. Mark Zuckerberg a declarat că

Gala premiilor Grammy 2021 se va desfășura, pentru prima dată în istoria sa de 63 de ani, fără public, din cauza restricţiilor impuse de pandemia de COVID. Astfel, ceremonia va fi una hibrid, compusă din clipuri preînregistrate şi transmisii

Companiile trebuie să se adapteze, să asigure continuitatea afacerii, să adecveze costurile la un nivel întrucâtva volatil al veniturilor, să găsească noi modele de business şi noi segmente în care să îşi promoveze produsele şi serviciile,

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, în zona economică exclusivă a României, un pescador sub pavilion Turcia, care desfăşura activităţi de pescuit

COVID-19 în judeţul Hunedoara: 21 de localităţi hunedorene sunt în scenariul roşu. Cinci municipii se află printre

Duelul dintre Bayern Munchen și Lazio din optimile de finală ale Ligii Campionilor va fi condus de o brigadă de arbitri din România, Istvan Kovacs (36 de ani) urmând a fi la centru. În tur, la Roma, Bayern s-a impus cu 4-1;Meciul este programat

Printru-un mesaj publicat pe pagina sa de pe o rețea socială, Bogdan Gheorghiu, ministrul culturii, a transmis felicitări echipelor filmelor „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, şi „Quo vadis, Aida?”, de Jasmila Žbanici,

Persoanele care au nevoie ocazional de semnătura electronică pot cumpăra un certificat digital calificat valabil o zi, care le permite să semneze oricât de multe documente doresc, timp de 24 de

Trei lucrători din domeniul sănătăţii din Norvegia, vaccinați recent cu AstraZeneca, sunt trataţi în spital pentru formarea de cheaguri de sânge, au declarat sâmbătă autorităţile sanitare norvegiene. Aceastea au precizat că, deocamdată,

CS Universitatea Craiova joacă acasă de la ora 19:00, cu UTA, în primul meci al etapei #28. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport+. Vezi AICI programul etapei #28! CRAIOVA - UTA ARAD, liveTEXT de la

Evenimentul s-a petrecut în noaptea de luni spre marţi, 15/16 martie 2021, pe un drum judeţean din Olt, între localităţile Potcoava şi

Trei modele de anvelope de vara Falken recomandate Grupul Falken are o experienta de peste un secol in industria anvelopelor, momentan se afla pe locul 5 in topul producatorilor de anvelope pe plan international. Compania a luat nastere in Japonia in

În anii ’70 - ’80, ne uitam cu jind la pixurile, aparatele de ras și brichetele vesticilor și nu ne venea să credem cum le dă mâna să le arunce la coș după utilizare. Puneam supape brichetelor de

Adus în club de ex-președintele Adrian Ambrosie, fostul arbitru FIFA Anton Heleșteanu rezistă pe baricade deși primarul Chirica l-a vrut plecat în două rânduri. Explicația? Are contract pe termen nedeterminat și refuză o despărțire

Traficul pe DN1, în dreptul localităţii Azuga, a fost blocat pentru câteva zeci de minute din cauza unui copac încărcat cu zăpadă care stătea să pice peste maşinile aflate în