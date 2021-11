Cîţu, despre scandalul din PNL şi miniştrii propuşi: Aşa s-a făcut mereu, cu miniştrii votaţi pe listă. Sunt probleme interne, nu le discutăm în afara partidului 22.11.2021

22.11.2021 Cîţu, despre scandalul din PNL şi miniştrii propuşi: Aşa s-a făcut mereu, cu miniştrii votaţi pe listă. Sunt probleme interne, nu le discutăm în afara partidului Florin Cîţu le-a transmis liderilor PNL care îl contestă că nemulţumirile trebuie adresate în interiorul partidului, nu în afara lui. Referitor la votul dat pe întreaga listă de miniştri, nu nominal, premierul demis a subliniat că „aşa s-a



Cîţu, despre scandalul din PNL şi miniştrii propuşi: Aşa s-a făcut mereu, cu miniştrii votaţi pe listă. Sunt probleme interne, nu le discutăm în afara partidului

Florin Cîţu le-a transmis liderilor PNL care îl contestă că nemulţumirile trebuie adresate în interiorul partidului, nu în afara lui. Referitor la votul dat pe întreaga listă de miniştri, nu nominal, premierul demis a subliniat că „aşa s-a făcut mereu”. Mai mulţi membri ai conducerii PNL au contestat prezenţa unor nume ca Dan Vîlceanu şi Daniel Cadariu în lista propusă de miniştri din partea liberalilor.

Cîţu, despre scandalul din PNL şi miniştrii propuşi: Aşa s-a făcut mereu, cu miniştrii votaţi pe listă. Sunt probleme interne, nu le discutăm în afara partidului

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Compania Moderna Inc intenţionează să livreze anul acesta între 600 de milioane şi un miliard de doze din vaccinul său împotriva COVID-19, a afirmat joi directorul executiv Stephane Bancel, relatează Reuters și Agerpres. Bancel a precizat că

Brentford, care n-a jucat niciodată în Premier League, a virat un „11” de 150 milioane de euro elitei engleze în ultimii 5 ani. Nu mai puțin de 13 jucători care au trecut pe la Brentford au debutat în Premier League în ultimii 5 ani. 90%

Banca centrală a statului nordic are dobânzi negative de mai mulți ani, iar acest lucru a determinat băncile comerciale să ofere credite ipotecare pe 20 de ani cu dobândă zero, scrie The Sydney Morning Herald. Astfel, cei care accesează un astfel

Directorul general al combinatului siderurgic Liberty Galați, Bogdan Grecu, este acuzat de DNA pentru dare de mită şi delapidare, în dosarul fostului ministru al mediului, Costel Alexe, informează G4media. Bogdan Grecu este acuzat că i-ar fi dat

O femeie în vârstă de 78 de ani, din Brebeni, a murit joi dimineaţă spulberată de un autoturism, pe drumul judeţean DJ 546, care trece prin

Ce părere aveţi despre acest manager de top care a aplicat pentru un job la o multinaţională, cu salariul net de 5,000€ + variabil + multe

În ciuda deteriorării accentuate a mediului economic, premierul Florin Cîţu continuă să susţină că anul trecut nu a fost unul dezastruos pentru economia românească. „În 2020 am stopat căderea

Artistul pop Peter Andre în vârstă de 47 de ani a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, asta după ce inclusiv soția sa a contractat virusul, în luna iulie a anului 2020. Peter Andre a […] The post Peter Andre a fost testat pozitiv cu

Costel Alexe a fost, joi, la DNA, pentru a fi audiat. Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere corupției a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul Costel Alexe. El va fi cercetat în stare de libertate și nu are

În ciuda restricţiilor de circulaţie adoptate în primăvară, în contextul pandemiei de COVID-19, judeţul Suceava a rămas şi în 2020 pe primul loc pe ţară la numărul de persoane decedate în accidente de

Meteorologii au emis, vineri, o prognoză specială pentru Bucureşti, valabilă până marți dimineață. Vremea va fi închisă și se va răci accentuat, iar de sâmbătă va ninge. Potrivit meteorologilor,

Al Hilal, echipa lui Răzvan Lucescu (51 de ani), a făcut doar un egal astăzi, 2-2 în deplasare cu Al-Batin (locul 14), dar rămâne lider în campionatul saudit. Răzvan Lucescu are probleme în campionatul saudit. Deținătoarea titlului nu mai

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod galben de fenomene meteo

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a stabilit cine sunt profesorii care vor conduce în continuare şcolile din judeţ. Aproape 90 de posturi de director şi director adjunct au rămas vacante la începutul anului prin expirarea mandatelor directorilor

Salariul mediu net al unui angajat dintr-o fabrică de băuturi a ajuns la 3.333 lei în octombrie 2020, ultimele date disponibile la Institutul Naţional de Statistică, în creştere cu circa 9% comparativ cu aceeaşi lună din

Florin Mergea se întoarce în circuitul ATP în 2021, urmând să debuteze, sâmbătă, la turneul de 250 de puncte din

Piaţa locală a muncii a trecut prin multe încercări în 2020, un an dominat de pandemia de

Adela Popescu a dezvăluit că este însărcinată din nou. Simpatica prezentatoare de la „Vorbește lumea” și soțul ei, Radu Vâlcan, așteaptă al treilea copil. „Vom mai avea un nepoțel. Adică sunt însărcinată. Eram chiar la

Un nou cutremur a avut loc în Vrancea, noaptea

Unirea Slobozia a început în această săptămână pregătirile cu noul antrenor, Adrian Mihalcea (44 de ani). Adrian Mihalcea a dorit la vadă la lucru echipa şi o serie de jucători aflaţi în probe, într-un meci de verificare cu Abatorul