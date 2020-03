Cîţu: Avem un plan clar de reducere a deficitului excesiv. Am negociat 3 luni cu CE 04.03.2020

04.03.2020 Cîţu: Avem un plan clar de reducere a deficitului excesiv. Am negociat 3 luni cu CE Premierul desemnat Florin Cîţu a declarat miercuri că România are un plan clar de reducere a deficitului excesiv pe care l-a negociat timp de trei luni cu reprezentanţii Comisiei



Premierul desemnat Florin Cîţu a declarat miercuri că România are un plan clar de reducere a deficitului excesiv pe care l-a negociat timp de trei luni cu reprezentanţii Comisiei Europene.

