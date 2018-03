Circulaţia tramvaielor 41 din Capitală este blocată după ce un tramvai a deraiat în zona Ghencea 06.03.2018

06.03.2018 Circulaţia tramvaielor 41 din Capitală este blocată după ce un tramvai a deraiat în zona Ghencea Circulaţia tramvaielor de pe linia 41 din Capitală este blocată, la momentul transmiterii ştirii, după ce un tramvai a deraiat la plecarea de la capătul de linie Ghencea, anunţă RATB pe pagina de



Circulaţia tramvaielor 41 din Capitală este blocată după ce un tramvai a deraiat în zona Ghencea

Circulaţia tramvaielor de pe linia 41 din Capitală este blocată, la momentul transmiterii ştirii, după ce un tramvai a deraiat la plecarea de la capătul de linie Ghencea, anunţă RATB pe pagina de Twitter.

Circulaţia tramvaielor 41 din Capitală este blocată după ce un tramvai a deraiat în zona Ghencea

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, începând cu data

Elton John şi-a anulat două spectacole pe care urma să le susţină la Las Vegas, deoarece acestea se suprapuneau cu nunta prinţului Harry cu actriţa americană Meghan Markle din luna mai, la care se aşteaptă

Anunţ de ultimă oră pentru părinţi şi elevi. Structura anului şcolar 2018-2019 se modifică. Antena 3 a obţinut în exclusivitate aceste informații. Decizia a fost luată în urmă cu

Proiectul de birouri THE BRIDGE, dezvoltat de Forte Partners, a primit certificarea LEED Platinum, cu cel mai ridicat scor de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) acordat de US Green Building Council (USGBC) unei proprietăţi

Suspendat după incidentele de la meciul de Fed Cup cu Marea Britanie din aprilie 2017, Ilie Năstase a obținut o victorie importantă. Într-un mesaj postat pe contul său de facebook, Ilie Năstase anunță că i s-au redus sancțiunile aplicate

Mijlocașul central al lui Hoffenheim, Kerem Demirbay, ar putea evolua din vară în Premier League. Potrivit publicației germane Bild, Demirbay este dorit de Liverpool și Arsenal Londra. Aceeași sursă susține că ambele formații au

Dinamo a închis mercato de iarnă prin transferurile lui Gabi Torje și Antun Palici. Croatul a primit ieri rezultatele testelor medicale și i-a fost înregistrat contractul valabil până în iunie 2019. Cei doi au șanse mari să

Multe din posturile de poliţie din judeţul Mehedinţi funcţionează în clădiri degradate, care nu au fost reabilitate niciodată. Nu au apă curentă, pereţii sunt plini de crăpături, iar toaletele sunt undeva în curte şi cele mai multe... din

Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision, unde a cântat o melodie compusă în memoria Regelui Mihai I, trecut în nefiinţă anul trecut, în decembrie. La scurt timp, Familia Regală i-a transmis un mesaj artistului, iar Majestatea Sa

Lia Olguţa Vasilescu a venit cu un răspuns cu privire la evantualele scăderi ale salariului net în mediul privat. Ministrul Muncii susţine că asta ar fi doar din vina angajatorului, care "l-a furat pe angajat". Citește mai

Oamenii de stiinta sustin ca ziua s-a micsorat. In consecinta o zi nu mai are 24 de ore ci 16 ore, data fiind modificarea frecventei din Rezonanta Shumann de la 7,8 HZ la 12 HZ. Citește mai

Directorul Spitalului Penitenciar Rahova şi alţi 22 de angajaţi ai Penitenciarului Rahova au fost ridicaţi de mascaţi.Opt dintre ei au fost reţinuţi. Sunt acuzaţi că au bătut mai mulţi deţinuţi, pacienţi ai spitalului Penitenciarului

Anul nou chinezesc începe pe 16 februarie 2018, iar din punct de vedere astrologic va fi anul Câinelui de Pământ. Citește mai

Turneul în Statele Unite i-a provocat neplăceri îndrăgitei interprete de folclor Irina Loghin, la primele semne că a fost infestată cu un virus care a ucis oameni în America. Află în ce stare e acum artista.

Japonezii au cea mai mare speranță de viață, În plus, Ţara Soarelui Răsare se poate lăuda cu cel mai mic grad de obezitate din lume (doar 3,5 % din populaţie). Citește mai

În legătură cu deplasarea unui ciclon sudic care va traversa teritoriul Republicii Moldova, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod galben de înrăutăţire a vremii. Avertizarea intră în vigoare joi, 8 februarie, de la ora

Fost premier şi preşedinte al PSD, Victor Ponta afirmă, într-un răspuns la o postare pe contul sau de Facebook, că Liviu Dragnea "ne-a presat pe toţi" să fie schimbat Daniel Morar cu Laura Codruţa Kovesi, afirmând că este "prietena lui" şi

Angajaţii de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Botoşani au declanţat astăzi un protest spontan în faţa instituţiei. Aceştia sunt nemulţumiţi că doar şefii beneficiază de anumite măriri salariale. Aceştia ameninţă

În cel mai recent episod al podcast-ului celebrei Oprah Winfrey, actriţa americană Reese Witherspoon a vorbit despre o fostă relaţie

Omul de afaceri Iulius Spak, fiul lui Constantin Spak - cel care a înfiinţat afacerea cu mezeluri din judeţul Olt, devenită un brand, a fost reţinut pentru 24 de ore, la finalul