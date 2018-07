Circa 800 de grenade au fost scoase din depozitul descoperit la Topliţa 01.08.2018

01.08.2018 Circa 800 de grenade au fost scoase din depozitul descoperit la Topliţa Aproximativ 800 de grenade provenind din Primul Război Mondial, au fost scoase de pirotehnişti din depozitul descoperit la Topliţa, operaţiunea fiind sistată pe timpul nopţii şi urmând să fie reluată



Circa 800 de grenade au fost scoase din depozitul descoperit la Topliţa

Aproximativ 800 de grenade provenind din Primul Război Mondial, au fost scoase de pirotehnişti din depozitul descoperit la Topliţa, operaţiunea fiind sistată pe timpul nopţii şi urmând să fie reluată miercuri...

Circa 800 de grenade au fost scoase din depozitul descoperit la Topliţa

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Pe 2 iuli, peste 10.000 de poliţişti au organizat 249 de acţiuni pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice. Pentru neregulile constatate, poliţiştii au aplicat 10.937 de sancţiuni contravenţionale, în

Jurnaliştii din Parlament au luat atitudine faţă de Eugen Nicolicea, deputat PSD şi şef al Comisiei juridice din Cameră, aceştia refuzând luni să-i ia vreo declaraţie. De-a lungul timpului Nicolicea a jignit numeroşi politicieni ai Opoziţiei

Liderul PNL Ludovic Orban este audiat marţi la DIICOT în dosarul deschis de procurori după plângerea depusă pe numele Vioricăi Dăncilă pentru înaltă trădare. Procurorii au început cercetarea în rem în acest dosar amintit în data de 28

Un echipaj de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, format din trei subofiţeri, un autocamion, o motopompă remorcabilă şi două motopompe transportabile, acţionează

Cei 139 de urmaşi ai persoanelor decedate în accidentului de circulaţie produs pe teritoriul Ungariei în data de 22 mai au fost identificaţi şi vor primi

Un român din patru spune că ar plăti cu 10% în plus în interacţiunea cu o companie pentru o experienţă şi o calitate a serviciilor excepţionale, iar 15,9% ar plăti chiar cu 20% mai mult, arată un studiu realizat de UP! Your

Economia românească riscă să se adâncească în blocajul financiar, în condiţiile în care numărul firmelor care se confruntă cu dificultăţi financiare creşte de la o lună la alta. Barometrul „Insolvenţa în România. Cauze, efecte şi

Alexandra Dulgheru şi Sorana Cîrstea au fost primele românce care au jucat în primul tur de la Wimbledon. Ambele s-au calificat în turul II. Cîrstea, locul 51 WTA, a acces în următorul trecând

Clubul de fotbal Real Madrid a dezminţit informaţia conform căreia ar fi înaintat o ofertă de 310 milioane euro pentru transferul atacantului brazilian Neymar de la campioana en titre a Franţei,

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat marţi la DIICOT pentru a fi audiat în legătură cu plângerea pe care a depus-o împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui PSD,

Selecţionerul Japoniei, Akira Nishino, şi-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea suferită de "Samuraii albaştri" în faţa reprezentativei Belgiei (2-3), luni, la Rostov pe Don, în optimile de finală

În luna mai 2018, comparativ cu luna mai 2017, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 5,2%, arată datele comunicate marţi de Institutul Naţional de Statistică -

Un Rolls-Royce 4x4 pentru offroad? Era un concept de negândit în urmă cu 20 de ani sau chiar acum un deceniu. Dar piaţa auto, clienţii şi preferinţele acestora s-au schimbat

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Cel mai mare zăcământ de gaze naturale de pe teritoriul României a fost descoperit în județul Buzău, la Padina. Descoperirea a fost făcută de specialiștii în prospecțiuni ai Petrom și companiei americane Hunt Oil. Zăcăminte mai mari au

Rezultate BAC 2018 Harghita. Elevii care au susţinut Bacalareatul 2018 aşteaptă notele. Când se afişează rezultatele la BAC 2018? Notele pe judeţe Citește mai

Rezultate BAC 2018 Hunedoara. Elevii care au susţinut Bacalareatul 2018 aşteaptă notele. Când se afişează rezultatele la BAC 2018? Notele pe judeţe Citește mai

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, la Parlament, ca cel mai probabil vizita premierului israelian, Benjamin Netanyahu, la Bucuresti, a fost amanata din cauza unor "motive zonale", insa nu "din zona noastra". Citește

Rezultate BAC 2018 - Fiecare secunda cantareste tot mai greu in bagajul emotiilor elevilor care asteapta afisarea notelor. A ramas foarte putin timp. Citește mai

Rezultate BAC 2018 Ialomita. Elevii care au susţinut Bacalareatul 2018 aşteaptă notele. Când se afişează rezultatele la BAC 2018? Notele pe judeţe Citește mai