Ciprian Păun, partener NNDKP Cluj-Napoca: Dacă directorul financiar sau contabilul a greşit declaraţiile financiare şi impunerea ANAF a fost justificată, ar trebui să se ducă sincer la acţionari sau board şi să recunoască greşeala în loc să 19.02.2020

Ciprian Păun, partener NNDKP Cluj-Napoca, spune că, de cele mai multe ori, departamentul financiar încearcă să treacă prin inspecţiile fiscale pe cont propriu fără să implice alte departamente. El spune că, în cazul în care ANAF a sesizat faptul că ar fi trebuit să încaseze anumite sume, însă contabilul a greşit actele financiare şi a omis acele sume, acesta din urmă ar trebui să se ducă la acţionarii sau boardul companiei şi să explice situaţia, în loc să ducă firma într-un proces în instanţă, într-o bătălie pe care nu o poate câştiga.

