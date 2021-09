Cioloş: Premierul Cîţu a aruncat în aer coaliţia. (...) Premierul era autoritar şi făcea ce vrea, indiferent de coaliţie 20.09.2021

20.09.2021 Cioloş: Premierul Cîţu a aruncat în aer coaliţia. (...) Premierul era autoritar şi făcea ce vrea, indiferent de coaliţie Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a fost invitatul emisiunii OFF/On The Record, pe Aleph News. „Nu mai există şedinţe de coaliţie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coaliţie cu USR PLUS.



