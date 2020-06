Ciobanul dispărut în Masivul Retezat - Godeanu nu a fost găsit de salvamontişti, după două zile de căutări 24.06.2020

Ciobanul din Boşorod, dispărut în Munţii Godeanu, nu a fost găsit nici în a doua zi de la începerea căutărilor efectuate de Salvamont.

