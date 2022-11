Cine sunt românii care ar putea beneficia de a 13-a pensie. Câţi bani vor primi în plus din luna ianuarie 13.11.2022

13.11.2022 Cine sunt românii care ar putea beneficia de a 13-a pensie. Câţi bani vor primi în plus din luna ianuarie Veşti importante pentru români! Pensionarii ar putea primi un ajutor din parte autorităților, mai exact, o sumă de bani care s-ar putea acorda din luna ianuarie. Iară cine ar putea să beneficieze de această majorare. […] The post Cine sunt



Cine sunt românii care ar putea beneficia de a 13-a pensie. Câţi bani vor primi în plus din luna ianuarie

Veşti importante pentru români! Pensionarii ar putea primi un ajutor din parte autorităților, mai exact, o sumă de bani care s-ar putea acorda din luna ianuarie. Iară cine ar putea să beneficieze de această majorare. […] The post Cine sunt românii care ar putea beneficia de a 13-a pensie. Câţi bani vor primi în plus din luna ianuarie appeared first on Cancan.

Cine sunt românii care ar putea beneficia de a 13-a pensie. Câţi bani vor primi în plus din luna ianuarie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep a fost nominalizată la titlul de lovitura anului de către WTA. Ea este nominalizată pentru o lovitură din meciul cu Gabriela Ruse, de la Transylvania Open, câştigat, scor 6-1, 6-2, în primul

Potrivit legislaţiei în vigoare, persoanele fizice nu au dreptul să deţină şi să utilizezesau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică

FC Voluntari - CSU Craiova 1-1 | „Centralul” Horia Mladinovici a refuzat câte un penalty pentru fiecare echipă. VAR-ul e încă departe de România, iar erorile grave de arbitraj din campionatul nostru continuă. Totul stă în mâna arbitrilor,

Rata de infectare în Bucureşti a scăzut astăzi, 12 decembrie, sub 1 la mia de locuitori, potrivit datelor publicate miercuri de Direcţia de Sănătate

Orange România ajunge la o valoare de 1,8 miliarde de euro în ediţia din acest an a topului celor mai valoroase 100 de companii din România, ceea ce o poziţionează pe locul 14, cu patru locuri mai jos faţă de ediţia anterioară a

Eliminată din grupele Champions League, Barcelona pregătește schimbări importante la nivelul echipei, iar în atenția catalanilor sunt 3 jucători de la Chelsea: Azpilicueta, Rudiger și Pulisic. Xavi vrea să schimbe fața Barcelonei și

Practic SA (simbol bursier PRBU), unul dintre cei mai mari proprietari de spaţii comerciale stradale din Bucureşti, vinde un teren de 1.361 mp în Bucureşti în zona Primăverii, la preţul de 8 mil. euro, fără TVA, către dezvoltatorul imobiliar

Când votezi pe social media prin fiecare „like”, nu mai ai răbdare ca diverse partide să te caute o dată la patru ani, pentru a le retrimite exponenții în parlament. Trăim deja într-o democrație plebiscitară, în care exercițiul

Horoscopul zilei de 13 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător au parte de intrarea lui Marte în zodia lor, aspect care le conferă multă […] The

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 170 şi în judeţele Arad - 50, Timiş 41 şi Sibiu - 40, a informat, duminică, Grupul de Comunicare

Cristi Danileț a anunțat luni, pe pagina sa de Facebook, că astăzi Consilulul Suprem al Magistraturii (CSM) a decis excluderea lui din magistratură „pentru doua filmulețe publicate anul trecut pe TikTok: într-unul tai gardul viu de acasă,

Un expert de la Universitatea din Basel a declarat că tulpina sud-africană ar putea să o depășească pe cea Delta, din punct de vedere al ratei de transmitere și să devină predominantă, în Europa, în aproximativ 4 săptămâni, notează DPA,

Patru ani au trecut de la moartea Denisei Răducu, dar mama artistei nu și-a revenit nici acum după pierderea suferită. În ziua în care artista ar fi împlinit 32 de ani, cea care i-a dat […] The post Mama Denisei Răducu, la mormântul fiicei

Un incident cumplit a avut loc într-o pădure din zona satului Poiana Măgura, în judeţul Sălaj. Un copil a fost confundat cu un urs şi împuşcat în

La doi ani după ce s-a căsătorit cu celebrul DJ Markus Schulz, Adina Butar a anunțat că urmează să-i dăruiască acestuia un copil. Artista este însărcinată și urmează să aducă pe lume un băiețel în primăvara anului viitor. Românca a

Spătar Mihaela Andrada, o fată de 16 ani din Hunedoara, a luat din casă 200 de lei și a plecat să cumpere pâine. Adolescenta nu a mai revenit la domiciliu, iar părinții au alertat autoritățile. […] The post Ai văzut-o?! Mihaela a plecat

Singura certitudine e incertitudinea. Orice business implică riscuri majore, cu excepția celor extrem de defensive, cu marje mici de profit și care, totodată, mobilizează mult capital. De aceea, pare mai rațional ca ținta să fie minimizarea

Un târg de Crăciun se va desfășura în curtea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în perioada 15 - 23 decembrie 2021. Vor participa producători autohtoni de produse agroalimentare. Evenimentul va fi deschis între orele

De ce le era frică criticilor voltei antireformiste a preşedintelui şi a PNL, ţara n-a scăpat. Justiţia e mutilată iar. Pe criterii politice s-a trecut în România la restauraţie şi vindictă, spre paguba

Ambasadorul Italiei a cerut Guvernului României explicaţii cu privire la incidentul care a avut loc în biroul senatoarei Diana Şoşoacă, acolo unde mai mulţi jurnalişti din Italia au fost sechestraţi în urma izbucnirii unui scandal în timpul