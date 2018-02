Cine pierde şi cine câştigă din revoluţia fiscală: de la scăderi salariale nete de 3.400 de lei la plus de 800 de lei 06.02.2018

06.02.2018 Cine pierde şi cine câştigă din revoluţia fiscală: de la scăderi salariale nete de 3.400 de lei la plus de 800 de lei Marea revoluţie fiscală a PSD începe să se simtă din această lună în buzunarele românilor: pentru unii în minus, fie că sunt bugetari sau din mediul privat, iar pentru alţii, precum deputaţii,



Cine pierde şi cine câştigă din revoluţia fiscală: de la scăderi salariale nete de 3.400 de lei la plus de 800 de lei

Marea revoluţie fiscală a PSD începe să se simtă din această lună în buzunarele românilor: pentru unii în minus, fie că sunt bugetari sau din mediul privat, iar pentru alţii, precum deputaţii, în plus.

Cine pierde şi cine câştigă din revoluţia fiscală: de la scăderi salariale nete de 3.400 de lei la plus de 800 de lei

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Muzeul Naţional Cotroceni organizează duminică, în Spaţiile medievale, vernisajul expoziţiei "Marea Unire. De la victoria în Primul Război Mondial la încoronarea suveranilor României

Londra se împodobeşte din nou în lumină cu ocazia celei de-a doua ediţii a festivalul luminilor ''Lumiere London'', desfăşurat în perioada 18-21 ianuarie, au anunţat

Abdomenul plat nu doar că arată frumos la plajă dar este și semn de sănătate pentru că grăsimea din jurul taliei indică existența grăsimii și în jurul organelor ceea ce este foarte periculos.

Gigi Becali a reacţionat dur împotriva lui Eugen Stan, bărbatul care a agresat sexual doi minori într-un lift din Sectorul 6. Latifundiarul din Pipera a dat de pământ cu poliţistul pedofil şi susţine că oameni care au astfel de orientări ar

Jurnalistul Dan Andronic face noi dezvăluiri explozive, de data aceasta în cazul microfonului instalat în casa ministrului de Interne, Carmen Dan. Citește mai

Gazele naturale pentru populaţie se scumpesc începând de miercuri, 10 ianuarie, cu peste 8%! Scumpirea, anunțată peste noapte de ANRE, îi prinde pe români descoperiți tocmai când începe

Eugen Nicolae, în vârstă de 48 de ani, agent de pază la o discotecă din comuna Borăscu, a fost bătut de doi tineri. El a fost lovit cu o bâtă de

Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni), cel mai mare din ţară, a înregistrat în 2017 un trafic de peste 12,8 milioane de pasageri, plus 16% faţă de anul precedent. Astfel, numărul de pasageri care au tranzitat aeroportul a ajuns la un

Traficul se desfășoară cu dificultate pe DN7 din cauza unui accident rutier în care au fost implicate trei

Condiţiile din penitenciare vor discutate de conducerea Ministerului Justiţiei cu preşedintele Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, în 16 ianuarie, ulterior stabilindu-se metode de punere în aplicare a măsurilor luate.

Pentru a avea parte de un viitor mai bun, copiii ar trebui să înveţe de mici mai multe limbi străine. În anii trecuţi, rezultatul la care au ajuns mai multe cercetări a arătat că, pe lângă engleză, spaniola ar trebui învăţată încă de la

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ofiţerii nemţi i-au înjosit pe aliaţii români, adresându-se la adresa ofiţerilor cu jigniri de

Medicii de familie din Bihor care se aflau în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) au semnat actele adiţionale pentru prelungirea contractelor până la finalul lunii martie

Greşelile de exprimare sunt tot mai frecvente în vorbirea românilor. Confuziile apar, de cele mai multe ori, pe fondul necunoaşterii regulilor

Victor Ponta, fost premier şi preşedinte al PSD, a declarat că din informaţiile sale de la foştii colegi din PSD Carmen Dan ar vrea să-şi dea demisia din funcţia de ministru de Interne, dar nu este „lăsată de Liviu Dragnea“, actualul şef

Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marţi seară în Marea Caraibilor, în largul coastelor Hondurasului, a anunţat institutul american de geofizică USGS, şi a fost declanşată o alertă de

Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, după ce averea netă a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari. Forbes estimează averea netă a omuui de afaceri la 104,4 miliarde

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Gazele naturale pentru populaţie se scumpesc începând de miercuri, 10 ianuarie, cu peste 8%! Scumpirea, anunțată peste noapte de ANRE, îi prinde pe români descoperiți tocmai când începe

Cele mai mari hale de producție a conservelor din carne din județul Argeș, de la Topoloveni, au ars într-un incendiu de proporții. Focul ar fi pornit de la o friteuză și s-a extins cu rapiditate la toate utilajele aflate în