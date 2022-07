Cine este YNY Sebi, trapperul de 18 ani care ocupă locul 1 în trending. Melodiile lui au milioane de vizualizări 27.07.2022

27.07.2022 Cine este YNY Sebi, trapperul de 18 ani care ocupă locul 1 în trending. Melodiile lui au milioane de vizualizări YNY Sebi este trapperul de doar 18 ani care ocupă locul 1 în trending pe YouTube. Melodiile tânărului artist au milioane de vizualizări. În urmă cu doar un an, YNY Sebi și-a făcut debutul în industria muzicală, iar acum se numără printre cei



Cine este YNY Sebi, trapperul de 18 ani care ocupă locul 1 în trending. Melodiile lui au milioane de vizualizări

YNY Sebi este trapperul de doar 18 ani care ocupă locul 1 în trending pe YouTube. Melodiile tânărului artist au milioane de vizualizări. În urmă cu doar un an, YNY Sebi și-a făcut debutul în industria muzicală, iar acum se numără printre cei mai populari trapperi din România. Deși cariera sa a început de puțin […]

Cine este YNY Sebi, trapperul de 18 ani care ocupă locul 1 în trending. Melodiile lui au milioane de vizualizări

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Cornel Șfaițer, managerul echipei, neagă o schimbare a lui Leo Grozavu (54 de ani) și îl asigură pe actualul tehnician de continuitate la Sepsi. Managerul echipei din Sf. Gheorghe a vorbit, pentru GSP.ro, despre posibilitatea ca actualul antrenor

Kira Hagi a devenit cunoscută ca actriță de film, dar și pe scena teatrului. Fiica fostului mare fotbalist al României se transformă, însă, profesional pe zi ce trece. Acum este implicată într-o expoziție de artă, […] The post Kira Hagi

Decizia de a investi într-o nouă uzină atrage după sine şi extinderea bazei de furnizori din acea zonă, iar din Europa de Est sunt mai mulţi furnizori de componente care livrează către

Ianis Hagi nu va putea juca, miercuri, la Skopje, cu Macedonia de Nord, după ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus, infomează FRF.ro. Ianis Hagi a acuzat ușoare dureri de cap marți, în jurul prânzului, în cantonamentul naționalei de la

În urma incidentului violent care a avut loc în parcarea unui mall din Şelimbăr - Sibiu, în data de 6 septembrie, în care un copil a fost înjunghiat, opt persoane au fost reţinute şi alte trei

SafeTech Innovations (SAFE), companie românească de securitate cibernetică, ai cărei acţionari majoritari sunt CEO-ul Victor Gânsac (39%) şi CFO-ul Paul Rusu (39%), a raportat venituri din exploatare de 13,2 mil. lei în S1/2021, în creştere cu

Miniştrii USR-Plus şi-au depus marţi demisiile, dar premierul Florin Cîţu nu le-a aprobat: „Nu mă grăbesc”, spune el. Deşi demisia este un act unilateral într-o situaţie oarecare, în cazul miniştrilor aceasta devine efectivă (dacă nu

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Pe lângă talentul său, artistul este „invidiat” datorită familiei frumoase pe care o are. Cântăreţul se mândreşte ori de câte ori are ocazia cu […] The

Un tânăr de 18 ani cerea donaţii de la oameni ca să ridice o biserică în numele Patriarhiei Ortodoxe a Naţiunilor, o structură bisericească nerecunoscută de autorităţi. Falsul preot este anchetat acum pentru înşelăciune, fals în

Gabriela Cristea revine la TV cu o nouă emisiune. Prezentatoarea va fi gazda emisiunii „Mireasa, capriciile iubirii”, la Antena Stars, fiind o extensie a show-ului matrimonial „Mireasa”, prezentat de Simona Gherghe. Gabriela

Podul pietonal din Parcul Uzinei, aflat în faţa turbinei electrice, a căpătat într-un timp foarte scurt un aspect civilizat. Vopsirea pasarelei s-a făcut printr-un proiect finanţat prin „Fondul pentru un viitor mai bun în

Există câteva analize medicale extrem de simple și uzuale care, interpretate corect de medic, pot da indicații prețioase despre starea generală de sănătate și pun în evidență existența unor

Emma Răducanu!, Leylah Fernandez! Cu 2-3 luni în urmă, practic n-auzise nimeni aceste nume. Astăzi, luptând pe Colosseumul Arthur Ashe, sunt în primele 4 la US Open. Leylah și Emma au ajuns aici ca într-o poveste cu zâne, jucând un tenis

6% din hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești din România sunt erori judiciare, estima, într-un interviu din 2011, preşedintele de atunci al Consiliului Superior al Magistraturii, Horațius Dumbravă. Începând de azi, Libertatea vă

Starea de sănătate a lui Benone Sinulescu este din ce în ce mai bună. Soţia celebrului artist a făcut noi declaraţii despre perioada grea prin care acesta a trecut. Dezvăluirile vin la două luni de […] The post Care este starea de

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, prin intermediul cursului interbancar afișat joi dimineață, valorile pe care le înregistrează pe 9 septembrie principalele monede. Totuși, trebuie ținut cont că valorile lor se pot modifica până

Luna iunie a adus schimbări la vârful clasamentului dealerilor primari astfel că BCR, a doua cea mai mare bancă din România după active, a avansat pe locul 1 în acest top, după ce în primele cinci luni din acest an ocupa poziţia a doua, la fel

Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, are pe 21 septembrie 2021 ultima chemare pentru investitorii care vor să beneficieze de dividende, adică ultima zi în care investitorii mai pot tranzacţiona

Germania își continuă drumul spre Campionatul Mondial din Qatar, din 2022, iar miercuri seara s-a impus în fața Islandei cu 4-0. Cel mai important moment al meciului a fost la ultimul gol și i-a avut protagoniști pe jucătorii lui Chelsea, Kai