Cine este tânăra de 19 ani care a pierit în accidentul din Capitală. Fata a murit, după ce maşina condusă de iubitul drogat s-a răsturnat 26.12.2022

26.12.2022 Cine este tânăra de 19 ani care a pierit în accidentul din Capitală. Fata a murit, după ce maşina condusă de iubitul drogat s-a răsturnat O tânăra în vârstă de 19 ani a murit într-un accident cumplit. Tragedia a avut loc chiar în ziua de Crăciun, în sectorul 1 al Capitalei. Iubitul fetei se afla la volanul maşinii, sub influenţa […] The post Cine este tânăra de 19 ani



Cine este tânăra de 19 ani care a pierit în accidentul din Capitală. Fata a murit, după ce maşina condusă de iubitul drogat s-a răsturnat

O tânăra în vârstă de 19 ani a murit într-un accident cumplit. Tragedia a avut loc chiar în ziua de Crăciun, în sectorul 1 al Capitalei. Iubitul fetei se afla la volanul maşinii, sub influenţa […] The post Cine este tânăra de 19 ani care a pierit în accidentul din Capitală. Fata a murit, după ce maşina condusă de iubitul drogat s-a răsturnat appeared first on Cancan.

Cine este tânăra de 19 ani care a pierit în accidentul din Capitală. Fata a murit, după ce maşina condusă de iubitul drogat s-a răsturnat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cea mai mare şi aştep­tată listare de acţiuni la Bursa de Valori Bucu­reşti, a perlei coroanei siste­mu­lui energetic ro­mâ­nesc, respectiv compania de stat Hi­dro­electrica, prinde contur în con­tex­tul în care ministrul energiei a

Medicul Giuseppe Comodo a murit răpus de coronavirus. În cei doi ani de pandemie, acesta a tratat sute de pacienți COVID

Aproape 2.000 de medici şi dentişti din Italia au fost suspendaţi din activitate vineri pentru că au refuzat să se vaccineze împotriva COVID-19, a indicat vineri asociaţia naţională profesională FNOMCeO, transmite

După o dimineață începută cu emoții la Simona Halep, Sorana Cîrstea o înfruntă pe poloneza Iga Swiatek în optimile de la Australian Open 2022. Sorana Cîrstea - Iga Swiatek se va disputa pe Margaret Court Arena, începând cu ora 08:30.

Ciprian Ciubuc, deputat AUR în Parlamentul României, a reacţionat, într-o postare pe Facebook, după ce Rusia a cerut retragerea forțelor NATO din România și Bulgaria şi a propus mai multe măsuri urgente precum armata obligatorie pentru toţi

Horoscopul zilei de 24 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au parte de ingresul lui Marte, planeta acțiunii, chiar în zodia lor. Marte intră

Pompierii au intervenit, vineri, la stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată în zona comunei Ludeşti, pe o suprafaţă de 25 de hectare, informează ISU

Metrorex a transmis duminică, căă în perioada următoare circulaţia trenurilor se va desfăşura conform graficului existent. Anunţul a fost făcut după ce au apărut zvonuri cu privire la declanşarea unei posibile greve la

Ministerul Sănătății a decis, împreună cu Direcția de Sănătate Publică a municipiului București DSPMB, să înființeze centre de recoltare a probelor biologice de la pacienții simptomatici la mai multe spitale din municipiul București și

Rata de incidență din București este, luni, 24 ianuarie, de 10,23 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Direcției de Sănătate Publică. Față de ziua precedentă, valoarea a crescut cu 0,73. Pe 17 ianuarie, Capitala înregistra 5,64 de cazuri la

Juventus nu a luat decât 4 puncte din 18 cu primele patru echipe ale Seriei A. Ultimul, pe San Siro, după nulul cenușiu contra lui AC Milan o ține în afara zonei de Ligă. Juventus nu a mai repetat succesul din urmă cu un an pe San Siro și suferă

Valorile de trafic au început să crească pe Valea Prahovei, circulându-se în coloană între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul Brașov către București al DN 1. Poliția recomandă rute

Anul 2021, marcat de pandemia de COVID-19, dar şi de faptul că în piaţă au fost mai mulţi bani ieftini ca oricând, s-a dovedit a fi cel mai bun an pentru companiile ro­mâneşti în ceea ce priveşte activitatea de M&A de peste

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a transmis luni, 24 ianuarie, pe Facebook, că s-a văzut cu Christian Prudhomme, directorul general al Tour de France. Varianta ca Turul Franței să pornească din Bucureşti a fost discutată, însă Novak nu a

Horoscop luni, 23 ianuarie. Iată ce ne rezervă astrele la început de

Italianul a fost demis astăzi, 24 ianuarie, după eșecul suferit cu Norwich,

Vrei să ai în grădină flori care înfloresc tot anul? Poți cultiva aceste plante care îți vor oferi un spectacol de culori 12 luni pe an. Nu este nimic mai încântător decât să ai o grădină cu flori frumoase, în nuanțe vii. Poți pregăti

Se încing spiritele la Survivor România, însă printre toate certurile și discuțiile se pare că lucrurile trec la următorul nivel pentru unii concurenți. Se înfiripă un nou cuplu în competiție? Laura Giurcanu și TJ Miles […] The post

Cel puțin opt persoane ar fi fost ucise, iar alte zeci rănite, în urma unei învălmășeli la intrarea la un meci de fotbal disputat la Cupa Africii, din Camerun, anunță

În timpul meciului dintre Simona Halep și Alize Cornet, celebrul comentator de la ESPN, Chris Berman, și-a amintit de Ilie Năstase și de jocul său genial Noi niciodată nu am fost mulțumiți și nu de ieri sau de astăzi, e o problemă de