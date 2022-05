Cine este Simina Filat, primul designer care a deschis pavilionul României la Expo Dubai? 07.05.2022

07.05.2022 Cine este Simina Filat, primul designer care a deschis pavilionul României la Expo Dubai? A înfiinţat brandul Simina Filat acum 12 ani, în anul 2010, când era la master la



Cine este Simina Filat, primul designer care a deschis pavilionul României la Expo Dubai?

A înfiinţat brandul Simina Filat acum 12 ani, în anul 2010, când era la master la ASE.

Cine este Simina Filat, primul designer care a deschis pavilionul României la Expo Dubai?

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 27 iunie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se bucură de intrarea planetei Venus, Micul Benefic al zodiacului, în zodia lor, cu […] The

Un bărbat a fost transportat în stare gravă vineri dimineața la spital după ce a fost lovit de o autoutilitară pe DN2, în localitatea Lilieci, județul Ialomița, relatează

Premierul Florin Cîţu a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului Naţional, arătând că trebuie mobilizate toate resursele pentru o redresare cât mai rapidă a ţării post-pandemie şi că acest

Belgia și Portugalia joacă pentru un loc în sferturile de finală ale EURO 2020. Meciul e la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. Învingătoarea va evolua împotriva ItalieiVezi AICI programul complet al optimilor EURO

La începutul lunii iunie, bărbatul din Bârlad a fost condamnat la 15 ani de închisoare. În urma aflării veştii, tatăl incenstuos a decis să se spânzure în celulă, însă, în ultimul moment, a fost

Sankt Petersburg, al doilea oraş ca mărime din Rusia, gazdă a unor meciuri de fotbal de la EURO 2020, a înregistrat sâmbătă cel mai mare bilanţ zilnic al deceselor cauzate de noul coronavirus în această

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe

Mama Larisei Iordache a murit noaptea trecută. Anunțul a fost făcut de gimnastă pe pagina sa de Instagram. Larisa Iordache și-a anunțat apropiații și fanii, în jurul orei 5 A.M. că mama sa

OMV Petrom va investi aproximativ 70 de milioane de euro în înlocuirea a patru camere de cocsare din cadrul rafinăriei Petrobrazi care, la temperaturi foarte înalte, asigură etapa de transformare a componentelor grele în produse

Coronavirus România, 28 iunie 2021. 37 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 28 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.667 de cazuri de […] The post

WIMBLEDON. Trei jucătoare române, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu și Monica Niculescu, ar fi trebuit să evolueaze azi în turneul de Mare Șlem londonez. Ediția din acest an de la Wimbledon este programată în perioada 28 iunie - 11 iulie

Cele trei persoane înjunghiate mortal vineri la Wuerzburg, în sudul Germaniei, de un somalez în vârstă de 24 de ani au fost ucise într-un magazin şi toate erau femei, a anunţat sâmbătă poliţia, transmite

Un bărbat a ajuns la spital, sâmbătă după-amiază, după ce a fost atacat de un urs în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe, anunţul fiind făcut de primarul Antal Arpad pe pagina sa de

Acum, cât suntem încă la cald, ce nervi să ai, câtă tărie psihică să revii în ultimele 10 minute contra campioanei mondiale de la 1-3, după ce: - ratezi o ocazie uriașă de 2-0- ratezi un penalty - iei 2 goluri în primele 4 minute după

Tragedie s-a petrecut marți, 29 iunie, la intrarea în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Electricianul și-a pierdut viața în timpul unei intervenții la un stâlp de electricitate, care s-a suprapus cu ploaia torențială și cu vântul puternic

Un bărbat de 56 de ani a murit pe loc după ce maşina în care se afla a fost lovită în plin, într-o intersecţie în oraşul Bender, de un camion căruia îi cedase frânele, potrivit versiunii preliminare, transmite IPN cu referire la ministerul

Cu doar o zi înaintea finalizării etapei postliberalizare a pieței de energie pentru consumatorii casnici, situația din piață nu este una roză. Conform datele Autorității Naționale de Reglementare în

Principalele arme din arsenalul unui gamer sunt considerate a fi mouse-ul și tastatura, dar azi propunem o armă secretă pentru cei care vor să se joace pe un laptop, a cărei eficacitate și versatilitate îți poate aduce headshot după headshot,

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat miercuri, 30 iunie, în runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a trecut de britanica Samantha Murray Sharan cu 6-3, 6-3, informează Agerpres.

Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă de urgenţă care modifică Legea privind apărarea împotriva incendiilor, a anunţat Şeful DSU Raed Arafat. El a spus că modificările sunt menite să vină pentru simplificarea procesului de avizare şi