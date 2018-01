Cine este Shinzo Abe, premierul japonez care efectuează prima vizită în România de la Marea Unire: A fost cel mai tânăr prim-ministru al Japoniei de la al doilea Război Mondial şi unul din cei mai puternici 40 de oameni din lume 06.01.2018

Shinzo Abe este actualul prim-ministru al Japoniei, acesta având al treilea cel mai lung mandat de prim-ministru în Japonia, de la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial, potrivit BBC.

Bucureştenii au ratat locul 1 în grupa G şi statutul de cap de serie la tragerea de sorţi de la Nyon care va avea loc, luni, de la 14.00 (Pro X, Digi Sport, Telekom

Târgul de Crăciun din strada 31 August va fi inaugurat pe 15 decembrie, ora 18.00, şi se va desfăşura cu sloganul: „Acasă de Crăciun”. Acesta va fi deschis până pe 14 ianuarie, între 10.00 şi 22.00. Iar în seara deschiderii, atmosfera va

Ambasadorul României la Washingoton, George Maior, a ţinut joi o prelegere la „Shared Threats and a Common Purpose: U.S. – Romania Missile Defence Cooperation”, unde a vorbit despre apărarea împotriva rachetelor balistice, potrivit unui

Pătru Lazăr a fost unul dintre mai vestiţi cojocari care au trăit în Ţara Oltului, iar povestea de viaţă şi sacrificiile făcute pentru meserie sunt

Poiana Braşov are zece pârtii de schi la standarde europene. Administratorii susţin că zăpada egalează calitatea zăpezii din Austria. Oficial, sezonul de schi din acest an se deschide pe 23

Un număr mare de tacâmuri la masă poate intimida. De aceea, este important pentru cei care ajung să interacţioneze în situaţii de protocol să cunoască rolul „tacâmurilor

Presete jumătate dintre agenţii Penitenciarului Vaslui refuză să mai intre în serviciu, ei reclamând lipsa de personal, numărul mare de ore suplimentare lucrate şi neplătite, anunţă Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a

La anul se fac 20 de ani de la ultima prezenţă a României la un Campionat Mondial, ani în care tricolorii au bifat totuşi trei prezenţe la Campionatul European: 2000, 2008,

Zeci de primari din Dâmboviţa se roagă să nu ningă. Iarna s-a instalat, ca anotimp, însă autorităţile din Dâmboviţa au rămas în urmă cu pregătirea. Chiar dacă activitatea de deszăpezire cade în sarcina exclusivă a administraţiilor

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Titlul de Shogun a devenit cunoscut în lumea întregă este după ce romanul cu același titlu al scriitorului James Clavell, publicat în anul 1975, a devenit un bestseller, fiind tradusă în numeroase limbi și ecranizată în anul 1980 într-un

Consiliul Coordonator al Audiovizualului are trei membri noi: Tatiana Buraga, Dorina Curnic şi Veronica Cojocaru. Candidaturile au fost aprobate joi, 7 decembrie, de plenul Parlamentului, transmite

Publicitatea la produsele alcoolice, cu excepţia vinului din struguri, urmează să fie interzisă la radio, tv, presă scrisă, internet, transportul public etc. Aceasta va fi permisă doar în timpul evenimentelor naţionale, în magazinele

Serviciile medicale din domeniul oncologic vor fi acordate, începând cu 1 ianuarie 2018, şi în instituţiile medicale private. Deputaţii au votat în şedinţa de joi, 7 decembrie, în lectură finală modificări în acest sens la Legea ocrotirii

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a anunţat vineri finalizarea proiectului de hotărâre de Guvern prin care vor fi alocate încă 145 de milioane de lei din Fondul de rezervă al ministerului pentru plata unor sume pentru profesori, în urma

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor a solicitat intervenţia de urgenţă a Ministrului Justiţiei la Penitenciarul Vaslui, unde jumătate dintre angajaţi ameninţă că refuză să mai intre în posturi, din cauza

Fostul patron al grupului LafargeHolcim, Eric Olsen, a fost inculpat joi seara pentru finanţarea de către producătorul de ciment în 2013 şi 2014 a mai multor grupări jihadiste în Siria, inclusiv Statul Islamic (SI), de la care ar fi cumpărat

Firmele lui Ioan Rudeanu, ginerele lui Vasile Blaga, continuă să adune datorii la buget, chiar dacă încasează în continuare bani de la companii publice. Astfel, Flomar Rev SRL, deţinută de Ioan

Rusia inaugurează, vineri, proiectul de gaze naturale lichefiate (LNG) Yamal în zona Arctică a Siberiei, un proiect gigantic construit în condiţii climatice şi geologice extreme. Producătorul de