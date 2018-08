Cine este românul care a sprijinit trupele de gherilă pentru a ucide cetăţeni americani 17.08.2018

17.08.2018 Cine este românul care a sprijinit trupele de gherilă pentru a ucide cetăţeni americani Cine este românul care a sprijinit trupele de gherilă pentru a ucide cetăţeni



Cine este românul care a sprijinit trupele de gherilă pentru a ucide cetăţeni americani

Cine este românul care a sprijinit trupele de gherilă pentru a ucide cetăţeni americani

Cine este românul care a sprijinit trupele de gherilă pentru a ucide cetăţeni americani

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Exista riscul ca portiunile critice ale infrastructurii de internet a Statelor Unite sa fie acoperite de apa si deteriorate in urmatorii 15 ani ca urmare a cresterii nivelului oceanului mondial. Este concluzia unui

Împăcarea dintre Denis Alibec și FCSB are șanse zero de reușită în acest moment, iar atacantul așteaptă oferta care să-l convingă pe Gigi Becali să-l lase să plece. Patronul echipei a anunțat că în maximum 5 zile situația

Brazilienii de la Santos au reacționat imediat la imaginea unui copil african dintr-o zonă cu probleme - Mozambic - care purta tricoul echipei lor și ținea în brațe o minge de fotbal improvizată, făcută din cârpe, frânghii și

Comisia Europeană va amenda compania Google cu o sumă record de 4,3 miliarde de euro (cinci miliarde de dolari) din cauza sistemului său de operare Android, relatează Reuters, citând o sursă anonimă. Citește mai

Arheologii care au găsit sicriul misterios de granit negru într-un oraş egiptean, unde se crede că a fost îngropat Alexandru cel Mare, l-au deschis la două săptămâni după ce a fost dezgropat. Citește mai

Deseori, din cauza timpului puțin, a oboselii sau pur și simplu pentru că nu simți că îți este foame, tinzi să sari peste mesele importante ale zilei. Mai rău este atunci când faci asta ca să scapi de câteva

Sorana Cîrstea a donat, miercuri, un incubator Spitalului Judeţean Târgovişte, valoarea aparatului necesar secţiei Maternitate fiind de 75.000 de euro. Citește mai

Cel mai mare jaf din avuţia României. Am fi putut construi mii de kilometri de

O căsnicie nefericită are impact negativ asupra sănătăţii partenerilor, spun psihologilor. Cercetările au arătat că neînţelegerile pot duce la eliberarea crescută a hormonilor de stres, dereglări ale funcţiei inimii şi a sistemului

Elevul de 16 ani a fost dus la Judecătorie, unde tatăl său e magistrat, pentru emiterea mandatului de arestare. A scăpat, însă, doar cu control judiciar pentru 60 de zile. Poliţiştii au găsit în maşina judecătorului o sticlă cu băutură.

Ţările din estul Europei caută soluţii pentru a-şi dezvolta şi interconecta infrastructura de transport, astfel încât să faciliteze comerţul între nord şi sud, iar aceste proiecte ambiţioase includ şi

Un bărbat de 29 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, după ce a acroşat un biciclist pe fondul consumului

Cher a anunţat că va lansa un album cu coveruri ABBA, idee care i-a venit în urma rolului primit în sequel-ul „Mamma Mia! Here We Go Again“, musical inspirat de celebra formaţie suedeză, informează AFP

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri după-amiaza atenţionări Cod galben de inundaţii pentru râruri mici din bazine hidrologice de pe raza judeţelor

Aproape 3.000 de candidaţi s-au înscris pentru concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) "Carol Davila" din Bucureşti, care va avea loc pe 25 iulie, potrivit unui comunicat de presă al

Grupul AmRest, un gigant polonez din domeniul HoReCa, opera în sistem de franciză la finalul anului trecut 36 de cafenele Starbucks în România, valoare ce poziţiona piaţa locală pe locul nouă dintr-un total de 16

Mihaela Buzărnescu (25 WTA) a trecut de Tamara Zidansek (93 WTA), scor 6-3, 7-5, și va juca în sferturile de finală împotriva chinezoaicei Yafan Wang (84 WTA). Mihaela a confirmat statutul de favorită numărul 2. În primul act

Dan Petrescu, antrenorul care a pregătit-o pe CFR Cluj în campionatul anterior, a debutat cu o înfrângere categorică pe banca noii sale echipe, Guizhou Zhicheng, care a fost zdrobită de Guanghzou Evergrande, formația antrenată de

Cea de-a patra etapă din Campionatul Național de Drift va avea loc în acest weekend pe una dintre cele mai spectaculoase șosele din România, TransRarău, acolo unde și-au anunțat prezența piloți din trei țări, informează Romanian

Simona Halep, locul 1 WTA, a acordat un interviu pentru Eurosport în care a vorbit despre triumful de la Roland Garros și despre cele mai importante momente ale anului. Analiză: Roland Garros 2018 "După finala de la Roma, pierdută cu Svitolina,