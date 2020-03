Cine este Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătăţii! Klaus Iohannis a semnat numirea, după demisia lui Victor Costache 26.03.2020

26.03.2020 Cine este Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătăţii! Klaus Iohannis a semnat numirea, după demisia lui Victor Costache Nelu Tătaru, noul Ministru al Sănătății, are 47 de ani, este medic chirurg la Spitalul din Huși, pe care l-a și condus o perioadă în calitate de manager. El a fost, în perioada 1991 – 1992 asistent medical stagiar la Spitalul Judeţean



Cine este Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătăţii! Klaus Iohannis a semnat numirea, după demisia lui Victor Costache

Nelu Tătaru, noul Ministru al Sănătății, are 47 de ani, este medic chirurg la Spitalul din Huși, pe care l-a și condus o perioadă în calitate de manager. El a fost, în perioada 1991 – 1992 asistent medical stagiar la Spitalul Judeţean Vaslui, iar între 1999 şi 2000 medic stagiar la aceeaşi unitate medicală. Totodată, […] The post Cine este Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătăţii! Klaus Iohannis a semnat numirea, după demisia lui Victor Costache appeared first on Cancan.ro.

Cine este Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătăţii! Klaus Iohannis a semnat numirea, după demisia lui Victor Costache

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni, la Tulcea, demararea unui nou program guvernamental pentru revitalizarea sectorului piscicol. Şefa Executivului a participat, alături de ministrul Petre Daea, la inaugurarea oficială a Bursei de Peşte.

Foarte multa lume inca mai considera ca procesul de optimizare SEO este unul preponderent tehnic, in care este suficient sa folosesti excesiv cuvintele cheie targetate si sa creezi link-uri catre site-ul tau. De fapt, in prezent, acest termen deserveste

O anchetă a fost demarată în Olanda, după ce un avion de luptă s-a împuşcat singur cu propriul tun, forţând pilotul să efectueze o aterizare de urgenţă, potrivit The

Bătrânele sunt cercetate acum pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în aceeaşi situaţie găsindu-se şi un bătrân de 78 de ani, la domiciliul căruia poliţiştii au găsit o armă de tir sportiv pe care o deţinea fără

Filarmonica “George Enescu” şi Asociaţia “ Clasic e fantastic” anunţă concertul din luna mai "Cum să înţelegem muzica", care va avea loc sâmbătă, 11 mai, de la ora 12.00. Concertul va fi dirijat de Cristian Mandeal, iar solist va fi

Samsung a anunţat luni (8 aprilie) că a început să producă în masă cip-urile 5G multi-mode pentru smartphone. Cip-urile 5G multi-mode includ modelul Exynos Modem 5100, precum şi un nou transciever RF (Radio Frequency), Exynos RF 5500 şi un

Cu şase victorii şi şapte înfrângeri, sportiva de 29 de ani a ieşit din Top 100 în acest an, însă încearcă să-şi îmbunătăţească rezultatele, odată cu începerea sezonului pe

Autorităţile din Rusia au decis să elibereze aproape 100 de balene ţinute în cuşti, în condiţii improprii, în extremitatea estică a ţării, informează The

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dat asigurări, luni, în oraşul tulcean Isaccea, că sistemul SCOMAR funcţionează şi nu poate fi oprit, însă a admis că există posibilitatea ca acesta să nu funcţioneze uneori la capacitate

Preşedintele american Donald Trump a numit, oficial, luni, Garda Revoluţionară (IRGC), elita Armatei iraniene, drept organizaţie teroristă, un pas fără precedent, care intensifică tensiunile din Orientul

O fetiţă născută în Craiova şi care la vârsta de patru ani s-a mutat cu familia sa în Londra, a fost inclusă, datorită inteligenţei sale sclipitoare în organizaţia Mensa, cea care selectează, din toată lumea, persoanele cu coeficient de

Campania electorală pentru prezidenţialele SUA de anul viitor a început de câteva luni bune, iar piaţa politică americană e deja supra-saturată de aspiranţi şi aspirante la cea mai vizibilă funcţie executivă la nivel

Maşina a luat foc în mers, în urma unui scurtcircuit. Conducătorul auto a reuşit să coboare din vehicul la timp. Mai mulţi şoferi au oprit la faţa locului, dar le-a fost frică să se apropie când au auzit că în autoutilitară erau un

Guvernul României condamnă recenta vandalizare a cimitirului evreiesc din Huşi, în urma căreia numeroase monumente funerare au fost distruse. În acest sens, au fost luate măsurile administrative ce se impun pentru identificarea şi sancţionarea

Cântăreaţa americană Madonna, în vârstă de 60 de ani, va cânta la Eurovision Song Contest, în mai, la Tel Aviv, au confirmat reprezentanţii

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că trimiterea dosarului 'Revoluţiei' la instanţă trebuia făcută mai demult, în anii '90, menţionând că cei vinovaţi trebuie traşi la

UDMR va vota în favoarea moţiunii depuse la Senat împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, aşa cum a votat şi la Camera Deputaţilor pe acelaşi subiect, a anunţat, luni, preşedintele Uniunii,

Senatorii liberali şi cei ai Uniunii Salvaţi România susţin în moţiunea simplă depusă la Senat "Eugen Teodorovici, românii îţi cer să demisionezi!" că ministrul de Finanţe nu mai poate deţine

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că se va decide în Comitetul Executiv Naţional al PSD dacă miniştrii Rovana Plumb şi Natalia Intotero, candidate la europarlamentare, trebuie să îşi dea demisia din

Mircea Coşea, 77 de ani, profesor la Academia de Studii Economice din Bucureşti, a fost ales preşedinte al consiliului de supraveghere al Transelectrica, compania cu o capitalizare de 1,55 miliarde de