Cine este iubitul Alinei Eremia? Vedeta a postat prima fotografie 24.01.2020

24.01.2020 Cine este iubitul Alinei Eremia? Vedeta a postat prima fotografie Alina Eremia este una dintre cele mai bune și iubite cântărețe din România. De mică se află în lumina reflectoarelor și a reușit să își clădească o carieră solidă. Se pare că și în viața personală Alina excelează. Alina Eremia a



Cine este iubitul Alinei Eremia? Vedeta a postat prima fotografie

Alina Eremia este una dintre cele mai bune și iubite cântărețe din România. De mică se află în lumina reflectoarelor și a reușit să își clădească o carieră solidă. Se pare că și în viața personală Alina excelează. Alina Eremia a devenit cunoscută publicului larg după apariția în serialul „Lala Band”. În urma încheierii acelui […] The post Cine este iubitul Alinei Eremia? Vedeta a postat prima fotografie appeared first on Cancan.ro.

Cine este iubitul Alinei Eremia? Vedeta a postat prima fotografie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Trei zodii vor puternic influenţate de Luna Nouă în Berbec din 5 aprilie. Astrologii spun că acestea vor resimţi schimbările aduse de acest fenomen astrologic, făcând importante modificări în viaţa

Pirotehniştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi au intervenit, marţi, în satul Frunzeasca, comuna Munteni, unde a fost descoperită o bombă exploziv-brizantă americană, provenită din

Doi bărbaţi brazilieni, fraţi gemeni, care obişnuiau să facă adeseori schimb de identitate între ei, au ajuns într-o situaţie ingrată, după ce un judecător i-a condamnat să plătească pensii

Premierul britanic Theresa May a anunţat marţi că doreşte să ceară liderilor europeni o nouă amânare a Brexitului, "pe termen cât mai scurt posibil", şi care se va încheia când deputaţii britanici vor fi

În prezent, Doctrina.biz înglobează aproximativ 70% dintre farmaciştii şi asistenţii de farmacie din

Manchester United a fost învinsă a doua oară, în decurs de 16 zile, de Wolverhampton, cu același scor, 1-2. De această dată meciul s-a jucat în Premier League, iar „diavolii” fac un pas greșit uriaș în

Marea Britanie va trebui să solicite din nou amânarea ieşirii din Uniunea Europeană, a declarat marţi seară premierul Theresa May, exprimând disponibilitatea de a colabora cu opoziţia pentru depăşirea impasului intern privind

Grav accident pe DN 38. Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean, şoferul autovehiculului care circula regulamentar a suferit un traumatism abdominal, era conştient şi a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Din

O explozie, care a fost urmată de un incendiu, a avut loc în marţi seară, în jurul orei 22.15, într-un apartament din cartierul

Competiţia presupune implicarea elevilor în realizarea unor lucrări ingenios concepute şi transmiterea unor mesaje educaţionale de impact prin intermediul diferitelor tehnici de exprimare specifice

Dezvoltatorul imobiliar AFI Europe, care a dezvoltat în România centrul comercial AFI Cotroceni, începe în luna mai construcţia celei de-a doua clădiri de birouri AFI Tech Park 2 din bulevardul Tudor Vladimirescu, în care investeşte 37 de

În februarie, veniturile din TVA şi din accize au avansat cu doar 0,8%, respectiv 1,4% după o creştere de 23%, respectiv 38% în

Traian Băsescu îi dă o idee preşedintelui Klaus Iohannis în privinţa unei întrebări care ar trebui pusă la referendumul legat de Justiţie. Anume despre numărul de parlamentari, practic, reluarea temei unui referendum mai

Guvernul Dăncilă se reuneşte, miercuri, începând cu ora 16.00, la Palatul Victoria, pentru şedinţa săptămânală. În urmă cu o zi, premierul Viorica Dăncilă a discutat, la Parlament, în biroul liderului PSD Liviu Dragnea, cu ministrul

La câteva zile după moartea Zinei Dumitrescu, designerul Cătălin Botezatu a vorbit despre fiul creatoarei de modă, Cătălin Negreanu, după ce au început să pară tot felul de scenarii legate de cei doi. „Niciodată nu au existat invidii între

Papa Francisc a vorbit pentru cu mulă degajare despre relaţiile intime, iar tinerilor le-a spus: Sexualitatea este un dar de la Dumnezeu şi are două scopuri: iubirea şi generarea de viaţă. Fiţi revoluţionari, pariaţi pe

Poliţiştii SCCO Olt, sub coordonarea procurorilor DIICOT, desfăşoară miercuri-dimineaţă 32 percheziţii într-un caz de

Guvernul ar putea adopta miercuri modificările aduse Legii responsabilităţii fiscal – bugetare astfel încât, după aprobarea bugetului de stat, să se eşaloneze sumele de recuperat de la

După 20 de ani în fruntea Algeriei, preşedintele Abdelaziz Bouteflika a demisionat marţi din funcţie ca urmare a protestelor de stradă care durează de mai multe

Villareal şi FC Barcelona au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din actualul sezon al Primerei