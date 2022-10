Cine este fratele Andreei Marin. Cu ce probleme s-a confruntat acesta în trecut 21.10.2022

Cine este fratele Andreei Marin. Cu ce probleme s-a confruntat acesta în trecut

Andreea Marin are un frate vitreg, despre care nu prea a ales să vorbească. Iată, însă, cine este acesta și cu ce se ocupă. Este greu de crezut că există persoană care să nu o […]

Cine este fratele Andreei Marin. Cu ce probleme s-a confruntat acesta în trecut

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă seară, după cele aproape 5 ore de negocieri dintre PSD, PNL, UDMR și minorități, că „nu au fost strigăte” în cadrul negocierilor pentru formarea unei coaliţii de guvernare și

În ultimele 24 de ore, două persoane de la categoria de vârstă 20-29 de ani au pierdut lupta cu COVID-19. Este vorba de un pacient din Buzau, în vârstă de 24 de ani, de sex masculin şi de un pacient din Cluj, în vârstă de 29 de ani, de sex

Deşi entuziasmul legat de opor­tunitatea de investiţii în do­meniul energiilor regene­ra­bile este evi­dent, anul 2021 se va încheia, cel mai pro­babil, fără niciun proiect nou major

Grupul olandez ING va reveni la Cluj, după un deceniu de la închiderea centrului de servicii deschis în oraş, odată cu expansiunea hub-ului de dezvoltare de software ING Tech, conform unui comunicat al

Ungaria va revizui şi ar putea prelungi în februarie limitele impuse asupra preţurilor carburanţilor pe o perioadă de trei luni, a anunţat premierul ţării Viktor Orban, relatează

Dragoste cu năbădăi! O femeie din Botoșani a avut un șoc când s-a trezit cu o notă de plată în valoare de 90.000 de lei de la fostul iubit. Un botoșănean a vrut să se […] The post Dragoste cu năbădăi! O femeie s-a trezit cu o notă

Florin Cîţu le-a transmis liderilor PNL care îl contestă că nemulţumirile trebuie adresate în interiorul partidului, nu în afara lui. Referitor la votul dat pe întreaga listă de miniştri, nu nominal, premierul demis a subliniat că „aşa s-a

Filbo, un fintech ce oferă finanţare pentru micro-întreprinderi şi antreprenori, spune că timpul mediu de aprobare pentru un credit online de 45.000 de lei a ajuns în octombrie la 9 ore, iar clientul beneficiază de garanţia EaSI de la Fondul

Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a anunțat, luni, structura noului Guvern. Astfel, PSD va deține nouă ministere și postul de secretar general, UDMR își păstrează cele trei ministere, ia PNL va avea 8

Anamaria Prodan (48 de ani) este cunoscută drept una dintre cele mai puternice şi influente femei din România, iar asta s-a văzut şi în ultimii ani la nivelul fotbalului, unde a realizat transferuri

Lucrările Poloniei legate de construcţia segmentului său din gazoductul Baltic Pipe decurg potrivit planului, acestea fiind finalizate în proporţie de 70%, a dat asigurări CEO-ul operatorului sistemului de transport de gaze Gaz-System Tomasz

Anamaria Prodan (48 de ani), acționar al noului post de televiziune Realitatea Sportivă, a vorbit despre relația cu Gigi Becali, finanțatorul echipei

Activistul civic Veaceslav Valico cere suspendarea temporară a procurorului general interimar Dumitru Robu. Într-o conferinţă de presă la IPN, Veaceslav Valico a declarat că instituţia procuraturii este discreditată. Acesta s-a referit la

Însoțitorii de zbor l-au găsit pe bărbat inconștient în toaletă, la scurt timp după ce avionul decolase din stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, având ca destinație orașul Samara, din sud-vestul Rusiei, relatează publicația The Moscow

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat marți, la emisiunea Talk News, de la Profit TV, că în anumite zone există o criminalitate organizată, cum este zona Maramureşului, unde defrişări masive nu mai sunt, dar comunităţile s-au obişnuit

Noul ministru propus al Economiei este un fost fotbalist care a prins minute şi în Liga

Poliţiştii din Timişoara l-au identificat pe bărbatul care a luat 6.000 de euro rămaşi într-un bancomat de la o persoană care a vrut să depună banii, dar nu a finalizat

Turcii au ieşit în stradă marţi seară în Instanbul şi Ankara. Manifestanţii sunt nemulţumiţi de de scăderea nivelului de trai şi de devalorizarea lirei. Oamenii cer demisia guvernului condus de Recep Tayyio

Tribunalul din Lyon l-a judecat azi pe bărbatul care l-a lovit în cap cu o stică cu apă pe Dimitri Payet (34 de ani), fotbalistul lui Marseille, în minutul 4 al derby-ului cu Lyon. Meciul a fost întrerupt și nu s-a mai reluat. Deocamdată, nu a

Diseară are loc ultima eliminare din show-ul fenomen ”Asia Express”. Rândurile se strâng, iar în concurs au rămas cele mai puternice trei echipe. CANCAN.RO a aflat ce echipă va părăsi ”Drumul Împăraților” din show-ul Antena