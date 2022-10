Cine este Florin Zalomir, bărbatul găsit mort, în Otopeni. Avea 41 de ani 03.10.2022

Florin Zalomir a fost găsit mort, chiar în locuința sa din localitatea Otopeni. Bărbatul, un fost scrimer, care a adus României medalii de aur la Campionatele Mondiale, Europene sau la Olimpiadă, avea doar 41 de ani.

