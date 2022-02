Cine este, de fapt, presupusa iubita a lui Vladimir Putin? Este cu 31 de ani mai tânără 26.02.2022

26.02.2022 Cine este, de fapt, presupusa iubita a lui Vladimir Putin? Este cu 31 de ani mai tânără De mai bine de 10 ani Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin este în centrul atenției presei internaționale. Se pare că ea este mama gemenilor președintelui rus. Iată cine este, de fapt, Alina […] The post Cine este, de fapt,



Cine este, de fapt, presupusa iubita a lui Vladimir Putin? Este cu 31 de ani mai tânără

De mai bine de 10 ani Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin este în centrul atenției presei internaționale. Se pare că ea este mama gemenilor președintelui rus. Iată cine este, de fapt, Alina […] The post Cine este, de fapt, presupusa iubita a lui Vladimir Putin? Este cu 31 de ani mai tânără appeared first on Cancan.

Cine este, de fapt, presupusa iubita a lui Vladimir Putin? Este cu 31 de ani mai tânără

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Producătorul de lacuri şi vopsele Policolor a făcut în 2020 un profit mai mult decât dublu faţă de 2019, avansând de la 1 mil. euro la 2,4 mil. euro, în ciuda pandemiei, potrivit celui mai recent raport financiar al companiei, aferent anului

Victor Becali a încercat să-l apere pe Florinel Coman (23 de ani) și a susținut că atacantul de la FCSB a suferit o accidentare din cauza unui antrenament de pe teren sintetic, efectuat la națională. Realitatea e că Rădoi nu a programat nicio

Regizorul şi scenaristul Radu Jude va fi omagiat la Festivalul La Rochelle Cinéma (Fema), care va avea loc între 25 iunie şi 4 iulie

Sferturile bombă din Europa League vor stabili diseară cele 4 calificate în semifinale! 1. Sferturile Europa League din oferta Super Cota Slavia Praga-Arsenal (1:1) în tur și Roma-Ajax (2:1 în tur)) sunt partidele pentru care […] The post Top

Până la data de 11 aprilie, au fost raportate 1.373 de secvenţieri ale SARS-CoV-2 şi au fost confirmate 863 de cazuri cu variante ale virusului din categoria celor „care determină îngrijorare”, a informat joi Centrul Naţional de Supraveghere

Centrala termo-electrică Bucureşti Vest a fost modernizată printr-un proiect de peste un milion de euro al companei Yokogawa România. Astfel, durata de viaţă a sistemului de automatizare al

În această seară, înncepând cu ora 19:00, s-a disputat partida CFR Cluj – FCSB, Supercupa României, ediția 2021. Desfășurarea partidei CFR Cluj – FCSB Scorul de 0-0 arătat de tabela de marcaj de pe “Ilie […] The post CFR ia un

În ultima perioadă, dat fiind importanţa avizului care urma să fie emis de Curtea Constituţională cu privire la circumstanţele de dizolvare a Parlamentului, instituţia a fost supusă atacurilor din partea unor politicieni şi jurnalişti. Or,

Interpretul de muzică populară Simion Pop a murit miercuri seară, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Anunțul a fost făcut public de către colega sa de breaslă Saveta

Schema de ajutor pentru compensarea cu 20% a pierderilor din industria HoReCa a fost aprobată de Comisia Europeană, anunță deputatul PNL Ionel Dancă, fost șef al Cancelariei premierului Ludovic Orban,

Și lui Moruțan i se va cere, ca lui Man, să aibă un ochi de tigru? Cu tot respectul pentru acest cuvânt, RESPECT, înscris nu o dată pe toate tricourile - pixul dintre degete pretinzându-mi să am respect chiar pentru humorul inerent vieții

În 1950, totul era pregătit ca Brazilia să câștige Cupa Mondială: medaliile, discursurile, cântecele, carnavalul de dupa meciul cu Uruguay, care părea o simplă formalitate. Mai mult, ziarul O Mundo din Rio de Janeiro a […] The post Cum

Un incendiu a izbucnit, astăzi, într-un bloc din municipiul Tulcea. Mai multe persoane s-au autoevacuat, iar o femeie în vârstă de 70 de ani a suferit un atac de panică, relatează

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, că nu există un singur loc în Sănătate care să nu fie afectat de politizare, făcând referire la directorii Direcțiilor de

General Construct, o companie de construcţii din judeţul Suceava deţinută de familia Nuţu, a încheiat un con­tract cu o valoare de 13,2 milioane de lei în vederea con­solidării unui cămin care aparţine Universităţii Ştefan cel Mare din

DIICOT a anunţat, vineri seara, că a admis plângerile depuse de şase persoane şi a dispus redeschiderea urmării penale faţă de foştii şefi ai Jandarmeriei în dosarul „10 august”, dar şi faţă de Speranţa Cliseru, fost prefect al

Marian Bălan, numit în iulie 2018 director general al filialei locale a grupului turc ETI, care activează în producţia de dulciuri, a plecat din fruntea companiei pentru a-şi dezvolta propriul business, Niche Brands, care îşi propune să aducă

Quigg Edmond Baxter, fost mare jucător de hochei, a pierit în tragedia de acum 109 ani. Pe vas se afla şi Madame de Villiers, cu care se drăgălea de şase luni şi care a susţinut 50 de ani, fără a fi crezută, că au avut o idilă 24 de ani.

Mădălin Dumitru, fost director al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice (DGISP) din Primăria Capitalei, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 6 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea mai multor

Pompierii ISU au fost chemaţi să intervină sâmbătă dimineaţa la un incendiu la o construcţie din Mamaia Nord. Alerta a venit de la o persoană blocată la etajul