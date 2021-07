Cine este, de fapt, bodyguardul care dus-o la altar pe Alexandra Stan 03.07.2021

03.07.2021 Cine este, de fapt, bodyguardul care dus-o la altar pe Alexandra Stan Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret, la Constanța, veste care a surprins întreg showbiz-ul românesc. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, noi detalii despre Emanuel-Petre Necatu, bărbatul care a dus-o la altar pe cântăreață, dar



Cine este, de fapt, bodyguardul care dus-o la altar pe Alexandra Stan

Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret, la Constanța, veste care a surprins întreg showbiz-ul românesc. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, noi detalii despre Emanuel-Petre Necatu, bărbatul care a dus-o la altar pe cântăreață, dar […] The post Cine este, de fapt, bodyguardul care dus-o la altar pe Alexandra Stan appeared first on Cancan.

Cine este, de fapt, bodyguardul care dus-o la altar pe Alexandra Stan

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cei 15 dinamoviști care au scăpat de coronavirus, conform rezultatelor ultimelor teste, vor face astăzi o vizită la INMS pentru un examen cardiologic. Dinamo va reveni pe teren duminică, în deplasarea de la Voluntari. „Câinii roșii” nu

Anamaria Prodan avut parte, în timp ce se afla la Londra, de un dialog haluciant de cu niște străini, în fața unui restaurant din capitala Marii Britanii. Soția lui Reghe a fost confundată cu o prostituată. Prodanca a povestit o întâmplare

Un bărbat cu 1,13 alcoolemie a fost depistat de poliţişti într-o maşină avariată, în afara părţii carosabile. Poliţiştii rutieri desfăşoară zilnic acţiuni menite să contribuie la consolidarea gradului de siguranţă a participanţilor la

Femeile din România nu beneficiază de aceleaşi drepturi sau oportunităţi economice pe care le au bărbaţii, astfel România se situează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte oportunităţile de angajare şi antreprenoriat

Megapolisul Neom va fi unul din partenerii League of Legends, fapt care a stârnit un adevărat scandal. Anunțul celor de la Riot că Neom va fi unul dintre partenerii oficiali ai League of Legends European Championship (LEC), nu a picat deloc bine în

Guvernul de la Hong Kong a decis amânarea cu un an a alegerilor parlamentare, invocând riscurile de noi contaminări după creşteri considerate alarmante ale noilor cazuri de contaminare cu

Cele mai performante 10 fonduri de obligaţiuni deschise locale au livrat investitorilor în ultimele 12 luni, perioadă de timp care include şi primul semestru al anului 2020, adică cel mai semnificativ impact al coronacrizei, randamente cuprinse

Traficul rutier pe strada Bucureşti, în perimetrul străzii Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni şi străzii Maria Cebotari va fi sistat începând de astăzi, 1 august, ora 22.00 şi până mâine dimineaţă, ora 06.00. Măsura este luată în

Sunt șanse mici ca să asistăm la un duel final între Simona Halep și Serena Williams într-un turneu de Mare Șlam. Participarea celor două mari sportive la US Open devine improbabilă din

Mijlocaşul sloven Josip Ilicic (32 de ani) a fost învoit de Gasperini de la Atalanta pentru unele probleme personale. Oficial e accidentat, dar Corriere della Sera susţine că s-a certat cu soţia şi nu-i mai stă capul deloc la fotbal. Dacă PSG l-a

Statul Israelian şi Federaţia Rusă păstrează interdicţiile de călătorie pe teritoriul acestora pentru cetăţenii Republicii Moldova. Totodată, părăsirea ţărilor respective de către moldoveni este permisă, transmite

WTA a anunțat că o jucătoare a fost testată pozitiv cu noul coronavirus la turneul de la Palermo, care începe mâine. „Sportiva a ieșit pozitivă și s-a retras din turneu. Este asimptomatică. WTA și specialiștii în boli infecțioase vor pune

Starea de carantină din cauza COVID-19 se prelungește în și în jurul capitalei Argentinei, Buenos Aires, până pe data de 16 august, relatează Agerpres. Anunțul a fost făcut vineri de președintele țării, Alberto Fernandez. Măsura, care a

Gigi Becali, patronul FCSB, a spus că este interesat de atacantul croat Gabriel Debeljuh (23 de ani), iar transferul are mari șanse să se realizeze. FCSB a efectuat deja trei transferuri pentru sezonul următor: atacanții Alexandru

Campionatul Mondial de League of Legends va fi găzduit de China în octombrie. Din păcate aproape sigur nu vor fi prezenți fani la competiție, pentru a provoca atmosfera încinsă cu care aceste competiții au obișnuit pe toată lumea. Deși

Autoritatea Electorală Permanentă informează că, sâmbătă, a fost constituit Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie, notează Agerpres. Conform comunicatului, Biroul Electoral

Mircea Lucescu vrea să reîncarce proiectul la Şahtior. Dinamo Kiev ar fi alocat 20-25 de milioane de euro pentru a întări lotul. Bani veniţi din vânzarea liderului Ţigankov, dorit de Leicester. Mircea Lucescu a fost adus de Surkis la Kiev pentru

Dragoș Turcitu, fostul director al Serviciu Judeţean de Pază Olt, a murit sâmbătă, în aceeași zi în care fusese externat, după ce fusese tratat de coronavirus. Bărbatul, care era membru PNL, fusese internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs duminică, la ora 12.46, în judeţul Vrancea, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, scrie Agerpres. Seismul a avut loc la o adâncime de 90 de kilometri

Nord (simbol bursier - NORD), companie deţinută îndirect de familia Pogonaru, cea care a dezvoltat mallul Veranda din Capitală, a raportat pentru S1/2020 venituri totale de 1,53 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 250% faţă de perioada