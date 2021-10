Cine este băiatul din centrul de plasament din Dorohoi, cu 10 pe linie la şcoală, care se pregăteşte singur pentru Medicină 14.10.2021

14.10.2021 Cine este băiatul din centrul de plasament din Dorohoi, cu 10 pe linie la şcoală, care se pregăteşte singur pentru Medicină Povestea impresionantă a unui tânăr din Botoșani poate deveni subiect de film. Narcis Valache are 18 ani şi este elev în clasa a XII a la Liceul ”Regina Maria” din municipiul Dorohoi, una dintre cele […] The post Cine este băiatul din



Cine este băiatul din centrul de plasament din Dorohoi, cu 10 pe linie la şcoală, care se pregăteşte singur pentru Medicină

Povestea impresionantă a unui tânăr din Botoșani poate deveni subiect de film. Narcis Valache are 18 ani şi este elev în clasa a XII a la Liceul ”Regina Maria” din municipiul Dorohoi, una dintre cele […] The post Cine este băiatul din centrul de plasament din Dorohoi, cu 10 pe linie la şcoală, care se pregăteşte singur pentru Medicină appeared first on Cancan.

Cine este băiatul din centrul de plasament din Dorohoi, cu 10 pe linie la şcoală, care se pregăteşte singur pentru Medicină

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Au mai rămas mai puţin de două săptămâni până la a noua rundă de alegeri legis­la­tive în România după 1989. Electoratul este che­mat la urne duminică 6 decembrie, la 24 de ore după încheierea campaniei electorale, pentru a alege cei

O nouă infectare în echipa de prezentatori a Știrilor PRO TV. Andreea Marinescu, care prezintă jurnalul de dimineață alături de Mihai Dedu sau Cosmin Stan, a fost confirmată cu COVID-19, anunță site-ul Protv.ro. Infectarea vine la aproximativ o

O tânără mamă de 32 de ani a vorbit despre cum a devenit antrenor sexual după ce şi-a pierdut slujba din cauza

Demisiile parlamentarilor USR sunt teatrale, fără efect juridic, spune liderul deputaților PNL, Florin Roman, care a cerut vacantarea locurilor de deputat. „Vă solicit imperativ să prezentați plenului

Donald Trump a dat, luni seară, undă verde pentru deschiderea procesului de tranziţie spre o administraţie Joe Biden, un pas formal necesar, dar foarte întârziat, la mai bine de două săptămâni de la înfrângerea sa în alegerile prezidenţiale

Artiştii din noul val au pe umeri o responsabilitate uriaşă, aceea de a livra în condiţii nemaiîntâlnite rezultate care să ne permită tuturor să visăm. Iar vestea cât se poate de bună este că până acum “clasa” 2020 a trecut cu brio de

Expertul în sănătate publică Răzvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a vorbit în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, despre cum poate fi trecută bariera reticenței oamenilor în fața vaccinării anti-COVID, la

Nume: TransParking - parcare pentru camioane Platformă soft: Google Android Preţ: gratis Dezvoltator: Trucker Apps Funcţionalitate: aplicaţia îi îndrumă pe utilizatori spre cel mai apropiat loc de parcare liber, uşurând astfel căutarea

Consiliul Național al Elevilor (CNE) a lansat, marți, un apel către profesori, elevi și activiștii din educație, ca aceștia să contribuie voluntar la construirea unei platforme de e-learning, care este prevăzută în Legea educației din 2011,

Judeţul Iaşi se află printre cele mai puternice judeţe din România din punct de vedere financiar-bancar, cu un sold al creditelor populaţiei şi companiilor, în lei şi valută, în valoare de 10,6 mld. lei, la finalul primelor nouă luni din

Legenda fotbalului mondial, Diego Maradona, a murit la vârsta de 60 de ani. Argentinianul avea mai multe probleme de sănătate și fusese operat de curând pe creier. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din […] The post A murit

Rezultatele Loto 6 din 49 din 26 noiembrie, atunci când au loc extragerile unei noi șanse pentru împătimiții jocului. Este report la Joker la categoria I, iar suma nu este deloc de neglijat, peste 2,89 […] The post Rezultate Loto 6 din 49.

Diego Maradona a murit, miercuri, 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani. Papa Francisc a trimis un crucifix familiei regretatului mare fotbalist. Maradona, considerat de mulţi cel mai mare fotbalist din istorie, a murit din cauza unui stop

Libertatea vă prezintă o serie de interviuri electorale publicitare, plătite de USR-PLUS, prin care acest partid își prezintă candidații la Camera Deputaților și Senat. Discuția reporter-invitat este liberă, întrebările nu au fost discutate.

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a fost infectat cu noul virus. Acesta a devenit al patrulea membru al guvernului care a fost testat pozitiv. Adrian Oros a primit rezultatul testului pe care l-a făcut în această […] The post Adrian Oros este

Dezvoltatorii vaccinului Sputnik V pentru Covid-19 al Rusiei au afirmat joi că AstraZeneca ar trebui să încerce să combine vaccinul său experimental cu cel rusesc, pentru creşterea eficacităţii, transmite

Topul domeniilor cu cele mai multe angajări de la începutul pandemiei este condus de IT, urmat de comerţ (comerţ en-gros şi retail), construcţii şi domeniul financiar-consultanţă, cumulat, cele patru domenii, fiind responsabile pentru mai mult

Firache Marius, managing director al Hotel Oxford Timişoara, este de părere că turismul de business va avea foarte mult de suferit chiar şi după ce efectele pandemiei se vor mai diminua, iar revenirea acestui sector din turism va fi mult mai lentă

Diego Maradona a murit miercuri, 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani. Ultima filmare în care apare legendarul argentinian este de-a dreptul emoționantă. Maradona, considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie, a murit din cauza

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 104.140, după ce vineri, 27 noiembrie, au fost înregistrate 1.246 de cazuri, în urma procesării a 2.713 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 21 pacienţi au fost răpuşi de noul