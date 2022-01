Cine este Alex Parker, iubitul Alexandrei Stan 12.01.2022

12.01.2022 Cine este Alex Parker, iubitul Alexandrei Stan După ce au apărut împreună în câteva imagini, s-a aflat faptul că Alex Parker și Alexandra Stan formează cel mai proaspăt cuplu din showbiz. Iată cine este tânărul care o face fericită pe artista noastră […] The post Cine este Alex



Cine este Alex Parker, iubitul Alexandrei Stan

După ce au apărut împreună în câteva imagini, s-a aflat faptul că Alex Parker și Alexandra Stan formează cel mai proaspăt cuplu din showbiz. Iată cine este tânărul care o face fericită pe artista noastră […] The post Cine este Alex Parker, iubitul Alexandrei Stan appeared first on Cancan.

Cine este Alex Parker, iubitul Alexandrei Stan

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Porția de amuzament alungă grijile! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un tip vine la magazin să cumpere un cadou de 8 […] The post BANC. Un tip vine la magazin să

Multe persoane se întrebă când se sărbătoreşte Ziua Femeii pe 1 sau 8 Martie şi care este, de fapt, Ziua Mamei din acestea două. Realitatea.net vă oferă în acest articol răspunsul la aceste două

Platforma digitală Zoom Video Communications se așteaptă la venituri cu peste 40% mai mari în 2021, față de anul anterior, de peste 3,7 miliarde de dolari în 2021, în contextul în are tot mai mulți

Urmăriţi întreaga emisiune în această seară de la ora 19.00 pe zf.ro sau pe pagina de Facebook ZF

Horoscop 3 martie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 3 martie 2021: Este o

Încă o ambulanță a fost implicată într-un accident rutier. Vorbim despre un incident petrecut duminică seara, în municipiul

Plenul reunit al Parlamentului reia, marți, dezbaterile pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021. De asemenea, în cursul zilei urmează să fie dat votul final. Luni seară, senatorii

Andreea Bălan a stârnit controverse în mediul online, după ce a publicat câteva imagini cu fiicele sale, în oglindă. La prima vedere, artista a părut complet dezbrăcată, iar fanilor nu le-a venit să creadă. Pe […] The post Imaginile

Fotbalul din România este unul cu destule probleme, iar de la începutul acestui an şi până acum au fost înregistrate un număr record de

Legendara Primă Doamnă a Americii continuă să fascineze cu fiecare filă din viaţa ei amoroasă - una în care au existat poveşti controversate şi înainte de mariajul cu John F.

Cristiano Ronaldo l-a ajuns pe celebrul Pele și după ultimele statistici. E primul cu 12 sezoane la rând în care a marcat minimum 20 de goluri în campionatele de top ale Europei. La 80 de ani, marele Pelé a primit marți prima doză de vaccin

Horoscop 4 martie Berbec Ziua de azi este una plină de imaginație. Te bucuri de prezența persoanelor importante din viața ta și chiar reușești să rezolvi o serie de probleme cu creativitate. Horoscop

Victor Becali a vorbit despre viitorul lui Dennis Man în

Suntem întotdeauna mândri că suntem români, mai ales în momentele în care stranierii noștri impresionează cu talentul lor în marile campionate. Azi e o zi mare pentru aceștia și pentru pariorii de pretutindeni. Conaționalii noștri au parte

Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, spune că Republica Moldova este în pragul declanşării unui lockdown. Numărul mare de infectări cu virsului SARS-COV-2 determină autărităţile să examineze scenariul institurii repetate a stării de urgenţă

Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a invitat opt ​persoane care să i se alăture pentru o călătorie în jurul lunii în naveta SpaceX, dezvoltată de Elon

Persoanele care traversează frontiera Republicii Moldova, pe sensul de intrare, începând de astăzi, 5 martie, sunt obligate să prezinte rezultatul testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de sosire, transmite

Un autoturism a luat foc pe o stradă din Pucioasa, potrivit

La mijlocul lunii februarie, DNA Constanţa a demarat o anchetă cu privire la modul în care autorităţile competente au aprobat exploatarea unui perimetru din Marea Neagră. De aici se extrăgea nisipul folosit pentru lărgirea plajelor, unul

Există puţini antreprenori români care să (mai) aibă un discurs la fel de spumos ca Octavian