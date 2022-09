Cine e Megan Lucky, tânăra care doi ani la rând a fost filmată când bea pe nerăsuflate un pahar cu bere, în tribune la US Open | VIDEO 06.09.2022

06.09.2022 Cine e Megan Lucky, tânăra care doi ani la rând a fost filmată când bea pe nerăsuflate un pahar cu bere, în tribune la US Open | VIDEO Megan Lucky s-a întors și tânăra americancă a făcut din nou show în tribunele de la US Open. Doi ani la rând, în 2021 și 2022 tânăra pasionată de tenis și băutoare de bere din New Jersey a furat spectacolul la US Open, scrie ediția în



Cine e Megan Lucky, tânăra care doi ani la rând a fost filmată când bea pe nerăsuflate un pahar cu bere, în tribune la US Open | VIDEO

Megan Lucky s-a întors și tânăra americancă a făcut din nou show în tribunele de la US Open. Doi ani la rând, în 2021 și 2022 tânăra pasionată de tenis și băutoare de bere din New Jersey a furat spectacolul la US Open, scrie ediția în limba engleză a cotidianului spaniol Marca. Încă o dată, […]

Cine e Megan Lucky, tânăra care doi ani la rând a fost filmată când bea pe nerăsuflate un pahar cu bere, în tribune la US Open | VIDEO

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Două femei au suferit atacuri de panică în urma unui incendiu provocat intenţionat, vineri, în gospodăriile acestora din localitatea Costişa, județul

Partidele politice din România au primit de la stat aproape 39 de milioane de lei în luna octombrie. PSD și PNL au primit cei mai mulți bani, peste 27 de milioane de

Evoluţiile slabe înregistrate de acţiunile orientate spre creştere s-au resimţit din plin în interiorul Nasdaq 100, indicele american al marilor companii tech, potrivit CNBC. Randamentele obligaţiunilor au crescut pe fondul estimărilor cu privire

Relevanţa sistemului de pensii private derivă nu numai din dimensiunea acestuia, ci şi din contribuţia pe care o are la dezvoltarea şi creşterea

Elaborarea şi implementarea unui program de promovare a limbii române, ar putea fi o primă colaborare importantă comună dintre Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media din R. Moldova şi Comisia pentru cultură şi media

Alex Bodi a fost din nou arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost ridicat de oamenii legii în urmă cu doar câteva momente, potrivit informațiilor exclusive […] The post Alex Bodi a fost din

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis că nu ar susţine varianta unui Guvern tehnocrat, argumentând că acest lucru ar însemna să nu existe opoziţie în

Judecătorul i-a respins pentru a treia oară cererea Benjamin Mendy (27 de ani) de eliberare pe cauțiune. Fundașul stânga al lui Manchester City stă de șapte săptămâni în închisoare. Nici acum nu au convins judecătorul avocații lui Benjamin

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Armeniei în meciul disputat luni seară pe Stadionul Ghencea, în etapa a opta Grupei J din preliminarii Campionatului Mondial din 2022, relatează gsp.ro. Elevii lui Mirel Rădoi se află acum pe

Valul patru al pandemiei face ravagii în România, iar medicii au ajuns în situaţia de a alege pe cine să salveze mai întâi dintre pacienţii infectaţi. Într-o astfel de situaţie este şi o pensionară de 84 de ani. Nevaccinată anti-COVID-19,

Decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru a fost publicat, luni seara, în Monitorul Oficial. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat,

Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 12 octombrie, […] The

Un tânăr de 22 de ani, din Timişoara, care venise într-o drumeţie în Masivul Retezat, a fost căutat mai bine de 12 ore de salvamontişti, după ce s-a rătăcit, duminică, în zona vârfului Retezat. Din fericire, turistul a fost găsit, luni

O angajată a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea Ciuc, diagnosticată cu COVID-19, a murit, informează conducerea

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) pregăteşte actualizarea COR-ului (codul ocupaţiilor din România), fiind identificate aproximativ 100 de meserii noi din care 50 de ocupaţii vin să

De fiecare dată când îţi propui să economiseşti bani, intervin tot felul de situaţii neprevăzute, care-ţi dau planurile peste cap. Condiţiile de creditare sunt accesibile, astfel că, în anumite situaţii, precum cele pe care ţi le vom

Numărul de cereri primite de Bi­roul Asigurătorilor de Autovehi­cu­le din România (BAAR) de la şoferii care au primit preţuri la poliţe RCA cu mult peste tariful de referinţă a ajuns la 600, a spus Mădălin Roşu, pre­şedinte BAAR, pentru

Doi bărbaţi din Bacău au fost reţinuţi pentru 24 de ore sub acuzaţiile de trafic de persoane, proxenetism şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Anchetatorii au stabilit că cei doi le promiteau tinerelor locuri de muncă bine

Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Midia au fost închise, miercuri dimineaţă, din cauza vântului puternic, transmite Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române. "În judeţul

Arhiepiscopia Bucureşti anunţă mai multe demisii şi demararea unei cercetări interne în urma publicării anchetei realizate de Recorder cu privire la gestionarea fondurilor publice. „Materialul este construit cu intenţia de a transfera asupra