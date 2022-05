Cine e, de fapt, Mihai Radu? Marele câştigător iUmor a plecat acasă cu 20.000 de euro de la Antena 1 23.05.2022

23.05.2022 Cine e, de fapt, Mihai Radu? Marele câştigător iUmor a plecat acasă cu 20.000 de euro de la Antena 1 Marele premiu de 20.000 de euro oferit câștigătorului concursului „iUmor” a ajuns de această dată la Mihai Radu, unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului 12. Bărbatul a rămas plăcut surprins în momentul în […] The post



Cine e, de fapt, Mihai Radu? Marele câştigător iUmor a plecat acasă cu 20.000 de euro de la Antena 1

Marele premiu de 20.000 de euro oferit câștigătorului concursului „iUmor” a ajuns de această dată la Mihai Radu, unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului 12. Bărbatul a rămas plăcut surprins în momentul în […] The post Cine e, de fapt, Mihai Radu? Marele câştigător iUmor a plecat acasă cu 20.000 de euro de la Antena 1 appeared first on Cancan.

Cine e, de fapt, Mihai Radu? Marele câştigător iUmor a plecat acasă cu 20.000 de euro de la Antena 1

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan, susține că Republica Moldova are şansa de a face un pas important spre Europa duminică, cu ocazia alegerilor parlamentare. El a adăugat că cetăţenii moldoveni,

Depourile, adăposturile din staţii şi mijloacele de transport public urban sunt curăţate şi igienizate, sâmbătă şi duminică, de către 300 de angajaţi ai Societăţii de Transport Bucureşti

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, vineri, că rata de promovare la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, este de

Încep recrutările pentru cele 775 de locuri de rezervist voluntar - maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi - declarate vacante de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) în acest

Princess Casino lansează azi, în premieră în România, cel mai bun joc de bingo produs vreodată pentru online. Jocul respectă fidel regulile din sălile de Bingo clasice, venind în plus cu mai multe variante, cu […] The post Strigă Bingo pe

Uniunea Europeană este pregătită pentru a treia doză de vaccin împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru Sănătate, Stella

Litoralul românesc număra anul trecut un total de 1.581 de hoteluri, însă dintre acestea doar 25 oferă servicii de tip all-inclusive, conform platformei de rezervări online Alohotels. Dragoş

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi.

Doar 12.082 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate luni, 12 iulie, de Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Cu numai o zi înainte, duminică,

Curg veştile bune pentru tenisul feminin din România din partea unor sportive din linia a doua, mai puţin mediatizate, în comparaţie cu vedetele care au refuzat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8

Egger România, parte a furnizorului austriac de materiale pe bază din lemn pentru mobilier şi amenajări interioare, construcţii şi pardoseli Egger, şi-a bugetat creştere pentru cifra de afaceri în 2021, în condiţiile dezvoltării pieţei

Pompierii ISU Vâlcea au intervenit marți, 13 iulie, pentru a stinge un incendiu izbucnit în municipiul Rm. Vâlcea, după ce o dubă cu butelii de oxigen a luat foc, informează Gazeta Vâlceană. Două persoane au suferit arsuri, iar alta – un

Gabriela Cristea și-a speriat comunitatea de pe Instagram, după ce a apărut pe Instastory cu aerosoli pe față. Prezntatoarea a povestit cu ce se confruntă în momentul de față, precizând că nu este nimic grav, […] The post Gabriela

Unu din nouă angajaţi români, adică 540.000 de persoane, câştigă salarii de cel puţin 1.000 de euro net pe lună, arată datele Institutului Naţional de Statistică. În urmă cu cinci ani, mai puţin

Cristiano Ronaldo se află în vacanță după ce Portugalia a fost eliminată de la EURO 2020, în optimi (0-1 cu Belgia) și se relaxează pe un iaht de top. Startul portughez este în Mallorca, alături de iubita sa, Georgina Rodriguez, și de copii

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot […] The post BANC. După

Primii 75,4 kilometri de drumuri judeţene modernizaţi sunt aproape de finalizare, din totalul celor 221 de kilometri pe care Consiliul Judeţean Ialomiţa îi are în planul de

Berbec Succesul îți umple viața și te face să te simți absolut minunat. Dezavantajul este că ai putea fi puțin prea conștiincios. Lucrezi multe ore în plus? Încearcă să nu lucrezi mai

Un număr de 14.608 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în creștere faţă de luni, 12 iulie,

Poliţia a fost alertată de un bărbat din Agigea care a spus că vecinul său, în vârstă de 71 de ani, şi-a luat viaţa în curtea