Cine e, de fapt, Denisa Maria Spătaru, eleva din Vrancea care a luat 10 la Evaluarea Naţională? A învăţat de pe telefonul bunicii 25.06.2022

25.06.2022 Cine e, de fapt, Denisa Maria Spătaru, eleva din Vrancea care a luat 10 la Evaluarea Naţională? A învăţat de pe telefonul bunicii Denisa Maria Spătaru este o absolventă care face naveta, învață și își ajută părinții.Tânăra este unul dintre cei șase elevi care au reușit să obțină nota maximă atât la Limba și Literatura Română, cât și […] The post Cine



Cine e, de fapt, Denisa Maria Spătaru, eleva din Vrancea care a luat 10 la Evaluarea Naţională? A învăţat de pe telefonul bunicii

Denisa Maria Spătaru este o absolventă care face naveta, învață și își ajută părinții.Tânăra este unul dintre cei șase elevi care au reușit să obțină nota maximă atât la Limba și Literatura Română, cât și […] The post Cine e, de fapt, Denisa Maria Spătaru, eleva din Vrancea care a luat 10 la Evaluarea Naţională? A învăţat de pe telefonul bunicii appeared first on Cancan.

Cine e, de fapt, Denisa Maria Spătaru, eleva din Vrancea care a luat 10 la Evaluarea Naţională? A învăţat de pe telefonul bunicii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Producţia de rapiţă estimată pentru anul agricol 2021 este de 1,3 milioane de tone de pe o suprafaţă de 390.000 de hectare, fiind una dintre cele mai bune recolte din ultimii cinci ani, arată datele colectate de Cezar Gheorghe, fondatorul Casei de

Guvernul de la Bangkok a anunțat, miercuri, intrarea în faza studiilor clinice pe oameni a două vaccinuri sub formă de spray împotriva coronavirusului, care au dat rezultate încurajatoare până acum la testarea pe șoareci, notează Reuters,

Valul patru al pandemiei a început în România! Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bistrița a anunțat, miercuri, reintrarea în carantină totală a unității sanitare după ce numărului de bolnavi COVID internați a crescut. „Ca urmare

Biroul permanent al Senatului va convoca, marţi, plenul în sesiune extraordinară pentru o informare privind adoptarea de către Guvern, pe 5 august, în vacanţa parlamentară, a OUG 84/2021 prin care se abrogă prevederi referitoare la

Institutul de geologie al SUA a anunțat că miercuri, la ora 17.46 (joi, 1.46 ora locală) a avut loc un seism cu magnitudinea 7,2 în apropierea coastelor filipineze, fiind lansată și o alertă de tsunami, informează Reuters şi Xinhua, citate de

RAPID - FCSB. Alexandru Albu (27 de ani) e unul dintre jucătorii cei mai importanți ai Rapidului. Înainte să se pregătească pentru derby-ul cu FCSB, el jucase doar în ligile mici și prin cartier, ca amator. Rapid - FCSB e programat

Acţionarii Electrica au aprobat înfiinţarea unei filiale care va dez­volta şi opera capacităţi de gene­rare a energiei electrice din surse rege­ne­rabile, denumită Electrica Producţie

Aproximativ 10.000 de amenzi, iar pentru neregulile constatate în trafic, au fost reţinute peste 920 de permise de conducere, în cadrul unei razii de amploare desfăşurate pentru prevenirea tragediilor pe

Vaccinul anti-COVID produs de Johnson & Johnson poate crește riscul de apariție a trombocitopeniei imune, o afecțiune în care sistemul imunitar distruge anumite celule din componența sângelui,

Israelul a intensificat restricțiile și a extins utilizarea certificatului verde de vaccinare la cea mai mare parte a vieții publice, în contextul în care numărul infecțiilor cu Covid este în creștere, relatează Agerpres, care citează DPA.

Bill Gates, fondatorul Microsoft, a coborât o treaptă şi se află pe locul al cincilea, devansat de fondatorul şi CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume întocmit de revista

Lituanienii de la Apex Alliance au inaugurat hotelul de cinci stele Marmorosch Bucharest, Autograph Collection din Centrul Vechi al Bucureştiului. Renovarea proiectului a durat trei ani, iar investiţia s-a ridicat la 42 milioane

Cei mai mulţi angajaţi vor să se întoarcă la birou, dar au devenit extrem de atenţi la sănătatea clădirii în care lucrează, în contextul în care un mediu de lucru sănătos contribuie la limitarea riscurilor epidemiologice, este de părere

Veste bună pentru românii care vor să se vaccineze. Ministrul Sănătăţii anunţă că bonurile de masă pentru cei care se vaccinează cu serul împotriva Covid-19, ar putea fi eliberate din luna septembrie. Ioana Mihăilă precizează că

Unul dintre cele mai spectaculoase campionate ale lumii va debuta în acest weekend! Vineri, nou-promovata Brentford deschide balul pe teren propriu, unde va primi vizita londonezilor lui Mikel Arteta, Arsenal! Trăiește la Cote Maxime spectacolul

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat că pompierii români care au participat la stingerea incendiilor din Grecia vor fi recompensaţi. Raed Arafat a precizat, la Digi24, că cel mai probabil nu va fi prelungită

Cu toate că este acuzat de un “tun” de 45 de milioane de dolari, Dragoș Buzăianu se bucură din plin de aerul libertății. A ajuns cu noua lui cucerire, o tânără din Constanța, pe nume […] The post DEZVĂLUIRI EXCLUSIVE. Buzăianu jr. a

Vești bune în lupta împotriva Covid-19. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că trei medicamente antiinflamatoare vor fi testate în cadrul unui studiu amplu. Potrivit cercetătorilor, acestea ar putea reduce semnificativ riscul de deces

Problema lui Bayern Munchen vine în acest sezon din interior. Jucătorii importanți aflați în fața prelungirii contractelor vor și ei salariul lui Leroy Sané, 17 milioane de euro. Ei consideră că evoluează cel puțin la fel de bine ca

Imagini cu un urs masiv, care-şi intimidează un rival la locul de hrănire, au fost surprinse de camerele Romsilva, mormăitul fiind