Cine e bruneta care i-a furat inima lui Tzancă Uraganu. Manelistul a iubit-o în secret pe vedetă 02.10.2022

02.10.2022 Cine e bruneta care i-a furat inima lui Tzancă Uraganu. Manelistul a iubit-o în secret pe vedetă Tzancă Uraganu (31) a mărturisit că avut o mare pasiune față de o vedetă extrem de cunoscută din România. Cântărețul de manele a făcut mărturisirea chiar la PRO TV, în fața a mii de oameni. […] The post Cine e bruneta care i-a



Cine e bruneta care i-a furat inima lui Tzancă Uraganu. Manelistul a iubit-o în secret pe vedetă

Tzancă Uraganu (31) a mărturisit că avut o mare pasiune față de o vedetă extrem de cunoscută din România. Cântărețul de manele a făcut mărturisirea chiar la PRO TV, în fața a mii de oameni. […] The post Cine e bruneta care i-a furat inima lui Tzancă Uraganu. Manelistul a iubit-o în secret pe vedetă appeared first on Cancan.

Cine e bruneta care i-a furat inima lui Tzancă Uraganu. Manelistul a iubit-o în secret pe vedetă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Grindină de mărimea mingilor de golf a căzut în Australia de Sud. Fenomenul a apărut în timpul unei furtuni puternice, care a lăsat mii de gospodării fără curent și a distrus culturile

Formaţia din „Ştefan cel Mare“ e într-o situaţie atât de proastă, încât e nevoită să tolereze derapajele unor fotbalişti pe motiv că sunt peste nivelul lotului actual, unul foarte

MedLife a publicat pe site-ul propriu un calculator prin care pacienţii pot verifica suma pe care trebuie să o plătească în plus pentru diverse intervenţii medicale pentru care merg deja cu bilet de trimitere. Casa Naţională de Sănătate (CNAS)

Episodul înjurăturilor dintre Săpunaru și ciracii lui Mititelu junior a luat fața meciului. C-așa-i în fotbal! În fotbalul nostru Te uiți la meci. Meciul este frumos, chiar este. Are ritm, ocazii de poartă, jucătorii pun osul. Rapidul joacă

Un accident rutier produs marţi pe DN2 E85, la ieşire din Buzău spre Ploieşti, s-a soldat cu rănirea a două persoane. Trei autovehicule au fost implicate în accidentul

O altă crimă odioasă în România. De această dată, un bărbat de 41 de ani a fost găsit mort pe o stradă din municipiul Tulcea. Criminalul nu a fost identificat încă. La data 02 noiembrie […] The post Un bărbat a fost găsit mort pe

Se spune, în popor, că omul însemnat este un om rău şi că este bine să te fereşti de persoane care poartă pe corp anumite semne din naştere, cum ar fi petele sau

În ultimele 24 de ore, doi tineri de 23 de ani (judeţul Dolj) şi 28 de ani (judeţul Botoşani) au pierdut lupta cu COVID-19. Ambii erau nevaccinaţi, iar cel din Dolj nu avea probleme de

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 3 noiembrie, că a avut o discuție telefonică cu președintele PNL Florin Cîţu și au stabilit să se întâlnească joi, 4 noiembrie. Potrivit surselor Libertatea, întâlnirea dintre liberali

Zeci de baxuri pline cu muguri de canabis au fost descoperite, la sfârşitul săptămânii trecute, într-un bloc din Oradea, iar poliţiştii care au declanşat o anchetă în acest caz au avut parte de surpriza vieţii când au descoperit că

Mircea Soloși și-a văzut moartea cu ochii, după ce iubita lui l-a înjunghiat în inimă. Bărbatul din Sibiu a ajuns pe mâna medicilor care i-au cusut inima fără ca aceasta să fie oprită. Precum pisicile […] The post Un bărbat

Show-ul Survivor, una dintre cele mai apreciate emisiuni din lume, revine în România. ProTV anunță că a cumpărat drepturile emisiunii care-i pune pe concurenți în situații limită. Emisiunea va fi difuzată din nou în România începând cu

Postul de televiziune argentinian TyC Sports a dezvăluit că Lionel Messi, 34 de ani, starul lui PSG este deja în capitala Spaniei. Are dureri la genunchiul stâng. Oficial, așa cum a anunțat PSG, Leo Messi a lipsit la meciul de miercuri, 2-2 cu

Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au parte de intrarea lui Venus, Micul Benefic, în zodia lor. Venus, planeta iubirii

Ministerul Sănătăţii a prelungit, de la 60 de zile la 6 luni, termenul de ridicare de la centrele de vaccinare a tichetelor de masă acordate pentru persoanele cu schema

Dupa primele 10 luni ale anului 2021, Hyundai Auto Romania inregistreaza o crestere a vanzarilor de 30,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, propulsand marca Hyundai pe prima pozitie in topul inmatricularilor de autoturisme noi de import, cu o

Forţe de ordine cu efective mărite au acţionat ieri pe raza municipiului Urziceni şi a comunei Bărbuleşti, pentru prevenirea răspândirii virusului

Administraţia de la Beijing a respins, joi, evaluările Departamentului Apărării din Statele Unite privind dezvoltarea arsenalului nuclear al Chinei, denunţând o abordare tendenţioasă şi reafirmând

Pe piață există o sumedenie de medicamente care promit regenerarea hepatică, dar multe dintre ele pot da reacții adverse, sunt scumpe și conțin

89.929 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Față de ziua precedentă, când peste 82.000 de persoane au