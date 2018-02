Cine cumpără grâul Rusiei? Cum au crescut exporturile de alimente ale ruşilor cu 25% 26.02.2018

26.02.2018 Cine cumpără grâul Rusiei? Cum au crescut exporturile de alimente ale ruşilor cu 25% Exporturile de alimente din Rusia au crescut cu 25% anul trecut, atingând cel mai mare nivel înregistrat în ultimii 6 ani, în valoare totală de 19 miliarde de dolari, anunţă Centrul pentru Export din Rusia. Cifrele record se datorează în



Cine cumpără grâul Rusiei? Cum au crescut exporturile de alimente ale ruşilor cu 25%

Exporturile de alimente din Rusia au crescut cu 25% anul trecut, atingând cel mai mare nivel înregistrat în ultimii 6 ani, în valoare totală de 19 miliarde de dolari, anunţă Centrul pentru Export din Rusia. Cifrele record se datorează în principal exportului de grâu şi peşte îngheţat, în timp ce volumele de zahăr vândute în afara graniţelor au crescut semnificativ, potrivit Bloomberg.

Cine cumpără grâul Rusiei? Cum au crescut exporturile de alimente ale ruşilor cu 25%

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Cine sunt oligarhii care au legătură cu Vladimir Putin. Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marți, o listă cu peste 200 de oameni afaceri și înalți oficiali ruși care ar avea legături cu președinția Rusiei.

În ultimul timp, Ionela Prodan le dă emoţii puternice apropiaţilor din cauza problemelor de sănătate. Săptămâna trecută ea a ajuns de urgenţă la spital, unde, de altfel, a fost şi internată, iar fiica ei, Anamaria Prodan, a spus că a fost

Gigi Becali anunţa, în urmă cu câţiva ani, că va duce Steaua în Liga Campionilor şi nimeni nu l-a crezut. În cele din urmă acest lucru s-a întâmplat. Patronul FCSB a anunţat acum ceva ce pare de domeniul fantasticului, că va vinde un

Jandarmii timişoreni au avut parte de o întâlnire în trafic pe care, cu siguranţă, nu o vor uita multă vreme, pentru insolitul ei, relatează presalert. ro. Citește mai

Bucureştenii vor debuta, sâmbătă (ora 20.45, Digi Sport, Telekom Sport, Look TV), la Mediaş, în primul meci oficial din 2018, însă goalkeeper-ul lor de bază poate pleca până atunci de la

O elevă de 16 ani, diagnosticată cu encefalită de origine bacteriană, este internată în stare critică în Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din

Cornel Panait, rectorul Universităţii Maritime din Constanţa, este unul dintre cei 45 de semnatari ai scrisorii de susţinere a noului ministru al Educaţiei, Valentin Popa. Rectorul constănţean spune că a semnat, dar susţine că scrisoarea

Actorul american de origine română Sebastian Stan, care a ajuns să joace în unele dintre cele mai titrate producţii americane de film, alături de actori ca Matt Damon, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Chris Evans şi Robert Downey Jr., vine la

Gestul de onoare al lui Mircea Dumitru de a demisiona din CNATDCU, după declaraţia halucinantă a noului ministrul al Educaţiei, Valentin Popa, referitoare la plagiat, este o reacţie împotriva mediocrităţii şi a jumătăţilor de măsură,

Actori, regizori, scriitori, ilustratori, traducători şi fotografi au semnat o petiţie online în care îşi anunţă decizia de a nu depunde declaraţia 600 în acest an pentru că „îngroapă sectorul independent”, solicitând modificarea

Fostul primar din Slatina Darius Vâlcov, trimis în judecată în două dosare de corupţie, a fost numit consilier de stat în aparatul propriu al

Administratorul special al RADET, Razvan Nitu, si-a dat demisia in urma scandalului provocat de moartea celor doi muncitori, care lucrau la o conductă de termoficare în zona Iuliu Maniu din Capitală,

Arabia Saudită a anunţat marţi că a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru corupţie. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor

Volkswagen şi-a asumat responsabilitatea pentru testele pentru emisiile motoarelor diesel, în cadrul cărora mai multe maimuţe au fost expuse gazelor de eşapament, scrie BBC. Şeful executiv

Când ficatul bolnav se constituie într-un baraj în calea sângelui care trebuie purificat, creşte presiunea în artera din abdomen, în amonte de acest obstacol. Apar

FCSB a câștigat ultimul amical al iernii, scor 2-0, în fața croaților de la NK Osijek. Echipa lui Nicolae Dică va pleca pe 2 ianuarie din Spania și va merge direct la Mediaș, acolo unde va juca sâmbătă cu Gaz Metan. FCSB a

Consilierii locali din Alba Iulia au fost dotați cu tablete de ultimă generaţie și vor primi de acum dosarele de şedinţă în format electronic. Măsura a fost luată pentru reducerea consumului de hârtie şi pentru protejarea naturii. Primarul

Ghinion pe patronii unui magazin de haine pentru copii, din Arad. Au fost prădaţi, din nou, la interval de cinci ani, după metoda... "Bebeluşul". Dacă în 2013 produsele au fost ascunse sub copil, în cărucior, acum hoţii au folosit micuţul drept

Simona Halep, care va juca sâmbătă în finală la Australian Open purtând o ţinută comandată pe internet, are acum o ofertă de la Nike de 1,3 milioane de euro pe an. "Nike îi oferă 1,3 milioane de euro pe an, dar Halep continuă deocamdată

Efectivele militare iraniene se află în Siria la invitația Administrației Bashar al-Assad și vor fi retrase doar la cererea acestuia, potrivit unui anunț al reprezentantului executivului de la Teheran. Citește mai