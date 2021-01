Cine a supărat-o pe Gina Pistol? Mesajul la care Smiley a rămas interzis: ”Foarte trist, dar adevărat!” 18.01.2021

18.01.2021 Cine a supărat-o pe Gina Pistol? Mesajul la care Smiley a rămas interzis: ”Foarte trist, dar adevărat!” Gina Pistol a surprins pe toată lumea, nu numai pe internauții care o urmăresc, ba chiar pe iubitul ei, Smiley, cu o postare. Iar mesajul este cât se poate de adevărat! Întrebarea este… cine a […] The post Cine a supărat-o pe Gina Pistol?



Cine a supărat-o pe Gina Pistol? Mesajul la care Smiley a rămas interzis: ”Foarte trist, dar adevărat!”

Gina Pistol a surprins pe toată lumea, nu numai pe internauții care o urmăresc, ba chiar pe iubitul ei, Smiley, cu o postare. Iar mesajul este cât se poate de adevărat! Întrebarea este… cine a […] The post Cine a supărat-o pe Gina Pistol? Mesajul la care Smiley a rămas interzis: ”Foarte trist, dar adevărat!” appeared first on Cancan.ro.

Cine a supărat-o pe Gina Pistol? Mesajul la care Smiley a rămas interzis: ”Foarte trist, dar adevărat!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cancerul este o problemă gravă de sănătate, care va afecta în mod direct 40 % din cetăţenii UE la un moment dat în viaţă. În România, 52 000 de persoane mor în fiecare an din cauza cancerului, susţine Stella Kyriakides, comisar european

Preşedintele Pro România a anunţat marţi seară pe Facebook că a decis până la urmă să voteze moţiunea de cenzură. În urmă cu două săptămâni acesta afirma că nu o va

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 15, a anunţat, marţi, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate

Numărul de vicepreşedinţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) s-ar putea reduce de la patru la trei, iar direcţiile antifraudă fiscală şi inspecţie fiscală urmează să fie coordonate de

Dan Barna a spus că deficitul de 4,6% anunţat de ministru Finanţelor confirmă ceea ce specialiştii au anunţat deja de câteva săptămâni şi că este necesar un bun management al

Atletul român Tiberiu Uşeriu a trimis prietenilor din România o înregistrare video în care vorbeşte despre peripeţii trăite pe traseul Yukon Arctic Ultra, cel mai dur maraton în condiţii de frig extrem din

BRD Groupe Societe Generale a acordat o finanţare de 54 mil. lei companiei Aramis Invest Group din Baia Mare pentru a acoperi nevoile de capital de lucru şI investiţiile de

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a anunţat reducerea numărului de direcţii şi de angajaţi din mai multe ministere, între care Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor şi Ministerul Muncii, spunând că, după reducerea

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri la Digi24 dezbaterea de azi din Parlament privind moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban. Gazetarul a comparat evenimentul cu un meci de wresling, şi e de părere că astăzi la Parlament

PSD anunță că se întoarce la cetățean! Asta a spus președintele PSD Caracal la propunerea colegului de partid primar de a mări salariile angajaților Primăriei Caracal, scrie

Imigrantii din Regatul Unit vor avea parte de o scadere a salariului. Masura va fi luata pentru a incuraja ocuparea locurilor de munca dupa

Turkmenistanul va cheltui aproape 1,5 miliarde de dolari pentru construcţia unui oraş absolut nou, sub supravegherea fiului conducătorului acestei ţări foarte închise din Asia Centrală, relatează miercuri

Postul public din UK anunta ca va taia aproximativ 450 de persoane conform unui plan de economisire a 80 de milioane de lire

Când nu se află la pupitrul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” și nu „descos” ținutele concurentelor, jurații show-ului se retrag în culise, acolo unde cei trei magnifici ai modei continuă șirul povestirilor

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în care îi solicită Comisiei Europene să propună reguli mai puternice pentru încărcătoare comune, până cel târziu în iulie 2020, indică un comunicat al

Sărbătoarea Sfântului Valentin - Valentine’s Day sau, mai simplu, Ziua Îndrăgostiţilor - ar fi, conform istoricilor, o combinaţie de tradiţii creştine şi romane, transformată şi modernizată de-a lungul veacurilor. În legătură cu cel al

Un cutremur de 5,2 grade a avut loc, vineri dimineața, în

Procurorii DIICOT au reţinut trei persoane, sub acuzaţia că au dezvoltat o cultură indoor de canabis într-un cort special amenajat în municipiul Oradea. Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat că i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că formaţiunea politică pe care o conduce nu îl va vota pe Ludovic Orban pentru funcţia de premier, spunând că „ar fi total ilogic şi ridicol”

În fiecare zi, în România mor 142 de pacienţi, atât copii cât şi adulţi, din cauza cancerului, potrivit ultimei statistici GLOBOCAN (2018). În acest context, Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer cere