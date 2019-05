Cine a purtat cea mai tare rochie la Festivalul de Film de la Cannes. Imagini superbe în articol 18.05.2019

Modelul brazilian Izabel Goulard, în vârstă de 34 de ani, a purtat la o petrecere, în opinia criticilor de modă, cea mai sexy rochie de la Cannes.

Peste 40.800 de imobilele au fost vândute în luna februarie 2019 la nivelul întregii ţării, cu aproape 10.000 mai puţine faţă de luna februarie 2018 şi cu circa 10.000 mai multe comparativ cu luna

România a achiziţionat a treia tranşă de rachete pentru sistemul Patriot, în valoare de 85 de milioane de dolari, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, ministrul Apărării Naţionale,

Ministerul Afacerilor Externe condamnă în termenii cei mai fermi atacurile teroriste care au avut loc vineri dimineaţă în Noua Zeelandă şi care s-au soldat cu pierderi de vieţi omeneşti şi cu

România a reuşit să obţină progrese semnificative în câteva dosare legislative vitale pentru cetăţenii europeni, deoarece le asigură condiţii de muncă mai bune, în mai puţin de trei luni de când ţara a

Compania de construcţii Woma Ecoserv Construct din judeţul Prahova, controlată de Ninel Alexandru, a adus 75 de lucrători din Vietnam pe şantierul ansamblului rezidenţial 9 Mai Ploieşti, care cuprinde 7 blocuri cu câte 60 de

Foarte probabil, Manchester City va primi interzis la transferuri pentru următoarele două perioade de mercato! Decizia pe care FIFA ar urma s-o ia vine în urma unor nereguli la transferurile de jucători minori pe care City le-a făcut, anunță

Îndepărtat din Champions League pentru că Liga 1 nu are VAR, arădeanul Ovidiu Hațegan este în cursă spre un joc în penultimul act al celei de-a doua competiții continentale. Fără finală, unde se va folosi tehnologia

Felicite Tomlinson, sora solistului One Direction, a fost găsită fără suflare în apartamentul ei din Londra. Tânăra de doar 18 ani visa sp devină designer și era urmărită de peste 1,3 milioane de utilizatori pe Instagram. Din primele

Premierul Britanic, Theresa May, va încerca săptămâna viitoare să treacă, pentru a treia oară, acordul pentru Brexit negociat cu Uniunea Europeană. După ce, joi, parlamentarii au fost de acord să solicite UE o prelungire a datei ieșirii Marii

<p>Afacerile din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a înregistrat o creştere cu 4,3%, ca serie brută, în ianuarie 2019 faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în

Pasarile, in general, nu au dinti. Insa in trecut aveau. Plecand de la aceste adevaruri, oamenii de stiinta au analizat ADN-ul gainilor, observand ca genele aflate in legatura cu cresterea dintilor inca exista. Citește mai

Medicul urolog Liviu Riza, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, este acuzat că, vineri, ar fi agresat-o fizic şi verbal pe Mihaela Cheie, directorul medical al unităţii medicale. Citește mai

PSD se laudă cu numărul mare de femei ajunse în poziție de conducere, cunoscută fiind tendința lui Liviu Dragnea de a se înconjura de membre ale sexului slab. Citește mai

Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS a dat publicității datele privind cel de al doilea sondaj de tip OMNIBUS realizat în București. Cercetarea va fi făcută din două în două luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de

Tesla Model Y a fost dezvăluit în premieră la un eveniment organizat joi seară într-unul din studiourile companiei lui Musk de lângă Los

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, că o parte dintre reprezentanţii Opoziţiei, care ar fi mincinoşi şi trădători, merg în diaspora să dezinformeze

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a atacat din nou Opoziţia, vineri, într-un discurs la Dâmboviţa, unde a spus despre USR că îşi doreşte să-i transforme pe români în „chiriaşi în propria ţară, evental poate sclavi”. Dragnea nu l-a

Medicii de la un spital public din Moldova sunt acuzaţi că, acum mai bine de un an, urmau să opereze un copil de doi ani cu tumoare, însă după o intervenţie care a durat 6 ore nu au înlăturat tumoarea. Cazul a fost făcut public pe o reţea de

România trebuia să reacţioneze oficial instantaneu şi să condamne vehement cele două atacuri teroriste care au vizat moscheile din Noua Zeelandă, susţine fostul director al SRI Costin

Acţionarii Electrica, inclusiv reprezentanţi ai Ministerului Economiei (care deţin capitalul majoritar de 48,7% din acţiuni) vor vota la 25 aprilie majorarea remuneraţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi al directorilor companiei, sume