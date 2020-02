Cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV + ce contract i-a propus Antena 1?! 18.02.2020

18.02.2020 Cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV + ce contract i-a propus Antena 1?! Acesta este, fără discuție, ”transferul începutului de an” în televiziune. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV și ce contract i-a propus Antena 1 ca jurat



Cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV + ce contract i-a propus Antena 1?!

Acesta este, fără discuție, ”transferul începutului de an” în televiziune. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV și ce contract i-a propus Antena 1 ca jurat în emisiunea “Next Star”. Dan Negru este direct implicat. Atenție, urmează dezvăluiri în premieră națională. Loredana […] The post Cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV + ce contract i-a propus Antena 1?! appeared first on Cancan.ro.

Cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV + ce contract i-a propus Antena 1?!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O nouă televiziune vine în România şi se va axa pe difuzarea de filme şi seriale turceşti, iar reprezentanţii au anunţat care vor fi primele producţii şi poveştile din spatele

Doi bărbaţi, de 44 şi 51 de ani, sunt cercetaţi pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, după ce au fost depistaţi la volan în stare avansată de ebrietate de către

Probioticele au misiunea de a proteja colonul de infecţii care duc la boli grave. În cazul detoxifierii de primăvară, acestea acţionează asupra florei intestinale şi stimulează procesul de

Google nu va mai acorda subvenţie unui site de ştiri considerat drept o platformă de propagandă pentru premierul ungar Viktor Orban, a anunţat miercuri

O femeie de 44 de ani este cercetată pentru conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, după ce a pierdut controlul volanului, intrând cu maşina într-un autoturism

Un grup de hoţi a luat cu asalt marţi seara un post de radio din Sao Paulo, ameninţând cu arma şi comiţând un jaf spre finalul unei emisiuni. Atacul a fost surprins de un telefon

Pe Magistrala 2 de Metrou se înregistrază din nou probleme, iar garniturile vin cu întârzieri destul de mari. Drept urmare, în unele staţii precum Piaţa Victoriei călătorii stau într-o aglomeraţie greu de

Aurelian Pavelescu a depus o plângere împotriva procurorului general, Augustin lazăr, pentru infracţiuni împotriva

Doi bărbaţi, cu vârste de 34 şi 35 ani, din judeţul Vâlcea, au fost reţinuţi pentru că au spart o agenţie CEC din localitatea Târgu

Social-democraţii iau la rost ambasadele străine care au criticat Guvernul şi lansează săgeţi şi către demnitari ca Teodor Meleşcanu şi Ana Birchall pentru ca aceştia să îi pună la punct pe reprezentanţii mai multor state partenere. Pe de

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, că preşedintele statului, Klaus Iohannis, a luat o iniţiativă extrem

Compania TAROM a inaugurat, în premieră, ruta aeriană Bucureşti - Erevan şi a reluat cursa Bucureşti - Cairo, la începutul acestei săptămâni, odată cu debutul orarului de vară, informează un comunicat

Un bărbat a decedat, joi, într-un incendiu izbucnit în locuinţa sa din localitatea suceveană Probota, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava,

Anchetarea Laurei Codruţa Kovesi chiar în această perioadă reprezintă în mod clar o piedică pusă acesteia în competiţia pentru postul de procuror-şef european, a declarat, joi, la Bucureşti,

Cele 13 trenuri de metrou ce urmează a fi achiziţionate de Metrorex pentru secţiunea Drumul Taberei - Eroilor vor fi noi şi vor avea un sistem de ventilaţie a salonului pentru călători, ce include

♦ Pentru a ţine un frigider în priză timp de un an de zile, un consumator de energie din România plăteşte circa 33,3 de euro, din care 26% reprezintă taxele colectate de stat ♦ Un ungur plăteşte 28,1 euro, iar un polonez 35,3

Jucătorii mici, care apar în clasamente la categoria „alţii“, au ajuns la vânzări de sub 10% din totalul pieţei în condiţiile în care consumatorii au preferat să cumpere telefoane de la

Femeia, în vârstă de 82 de ani, dispăruse acum două săptămâni de la locuinţa de domiciliu din comuna Dobroteasa. Cadavrul ei a fost descoperit plutind pe râul Olt, în apropierea unei foste balastiere din comuna Prundeni. Reprezentanţii

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

După atacul furibund asupra înmulțirii cormoranilor în România, ministrul Agriculturii, Petre Daea a lăsat-o mai ușor și s-a dus la inaugurarea primei recolte de sparanghel de la noi din țară. Citește mai