Cine a convins-o pe Carmen Tănase să se mute la ţară. Cu cine locuieşte în prezent actriţa 23.01.2022

Carmen Tănase a luat în urmă cu câteva luni o decizie importantă. Mai exact, celebra actriţă s-a mutat într-o casă la ţară. Cel care a reuşit să o convingă a fost chiar fiul său, deşi […] The post Cine a convins-o pe Carmen Tănase să se mute la ţară. Cu cine locuieşte în prezent actriţa appeared first on Cancan.

Cristiano Ronaldo (36 de ani) se va întâlni cu șefii lui Juventus pentru a discuta despre viitorul său în Torino, iar aventura starului lusitan la campioana en titre a Italiei se poate încheia în această vară. Cristiano Ronaldo a ratat una

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunţat, vineri, că în ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 49.000 de persoane şi s-au raportat 176 de reacţii adverse. Alte 21 de reacţii

După meciul cu CFR Cluj, de vineri, 19 martie, FCSB nu va mai putea juca pe Arena Națională, gazonul urmând a fi protejat pentru meciurile de la Campionatul European. Deși FCSB s-a interesat, prin Valeriu Argăseală, de posibilitatea de a juca la

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat, joi, că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) îşi va deschide pentru public toate centrele de

Suporterii steliști și-au aplaudat favoriții în momentul în care aceștia au ajuns la

Monica Niculescu, 33 de ani, 51 WTA la dublu, a fost martora unui moment incredibil în WTA: parterena ei, rusoaica Anastasia Potapova, a fost lovită în ochi de o minge trimisă de o adversară, informează Gazeta Sporturilor. Incidentul a avut loc în

De aproape 5 ani, Alexia Eram formează un cuplu cu Mario Fresh, iar fanii lor se tot întreabă când anume au de gând să facă pasul cel mare. Deși are numai 20 de ani, pe […] The post Fiica Andreei Esca vrea să facă pasul cel mare? Ce a

AC Milan - Napoli se joacă azi, de la 21:45, în derby-ul rundei a 27-a din Serie A. Meciul va fi unul cu atât mai special pentru Gattuso, tehnicianul oaspeților venind din postura de adversar pe San Siro. AC Milan se află la șase puncte în spatele

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat campania ”Vinerea Verde”, o iniţiativă menită să reducă poluarea cauzată de transportul cu maşinile personale în marile oraşe. Campania îi vizează, în primul rând, pe angajații din

Descoperire macabră în familia lui Petre Roman. Un văr de-al Silviei Chifiriuc a fost găsit mort în casa sa din Botoșani. Descoperirea macabră a avut loc zilele trecute în satul Tudor Vladimirescu, din comuna botoșăneană […] The post

Premierul Florin Cîţu a cerut duminică, la şedinţa Comiterului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI), în perspectiva unei intensificări a valului trei al pandemiei de COVID-19, creşterea numărului paturilor ATI la 1.600

Campionatul de fotbal feminin al României programează în acest weekend și în prima zi a săptămânii viitoare meciurile primei etape a play-off-ului ediției de campionat 2020-2021. Acestea vor fi primele

Virusul de gripă aviară A(H5N8) ar putea suferi mutații, existând o probabilitate foarte mare de a se transmite la om. Este avertismentul venit din partea agenției sanitare din Rusia, Rospotrebnadzor, după ce în țară au fost confirmate focare la

Astăzi sunt programate ultimele două partide din cadrul rundei 27 din Liga 1. De la ora 17:30, va avea loc FC Botoșani – Sepsi OSK. Duelul marilor orgolii din Moldova este unul care mai mult […] The post Zi de fotbal în Liga 1: Două partide,

Un grup de circa 20 de producători din zona Clujului a pus bazele proiectului ROA Cluj – Roade Online Ardeleneşti, o iniţiativă prin care a creat o reţea de vânzare

Duelul dintre Bayern Munchen și Lazio din optimile de finală ale Ligii Campionilor va fi condus de o brigadă de arbitri din România, Istvan Kovacs (36 de ani) urmând a fi la centru. În tur, la Roma, Bayern s-a impus cu 4-1;Meciul este programat

Printru-un mesaj publicat pe pagina sa de pe o rețea socială, Bogdan Gheorghiu, ministrul culturii, a transmis felicitări echipelor filmelor „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, şi „Quo vadis, Aida?”, de Jasmila Žbanici,

Top 10 WTA a rămas neschimbat, cu asutralianca Ashleigh Barty pe primul loc, urmată de japoneza Naomi Osaka și Simona Halep. Totodată, alte patru românce se află în primele 100 de jucătoare din

Noua tulpină britanică circulă în peste 60% din judeţele ţării, iar managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, susţine că în fiecare noapte trebuie suplimentate locurile. De asemenea, media de vârstă a pacienţilor internaţi este

În anii ’70 - ’80, ne uitam cu jind la pixurile, aparatele de ras și brichetele vesticilor și nu ne venea să credem cum le dă mâna să le arunce la coș după utilizare. Puneam supape brichetelor de