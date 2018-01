Cine a câştigat conflictul dur dintre medicul Mihai Ionac şi auditorul de la Curtea de Conturi care l-a acuzat pe chirurg de comiterea unor nereguli grave 24.01.2018

24.01.2018 Cine a câştigat conflictul dur dintre medicul Mihai Ionac şi auditorul de la Curtea de Conturi care l-a acuzat pe chirurg de comiterea unor nereguli grave Acuzat că le numeşte pe asistente „vaci” şi „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat în trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave în desfăşurarea activităţii. În urma acelui raport al Curţii de Conturi a



Cine a câştigat conflictul dur dintre medicul Mihai Ionac şi auditorul de la Curtea de Conturi care l-a acuzat pe chirurg de comiterea unor nereguli grave

Acuzat că le numeşte pe asistente „vaci” şi „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat în trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave în desfăşurarea activităţii. În urma acelui raport al Curţii de Conturi a fost deschis şi un dosar penal, aflat încă în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Cine a câştigat conflictul dur dintre medicul Mihai Ionac şi auditorul de la Curtea de Conturi care l-a acuzat pe chirurg de comiterea unor nereguli grave

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Bani, bijuterii şi un jurnal despre anchetatorii săi - asta au descoperit procurorii DIICOT în casa medicului Mihai Lucan, cercetat pentru un prejudiciu de 5,1 milioane de lei în dauna Institutului pentru Transplant Renal din

Dacia va avea în gamă un nou SUV, mai mare decât Duster, susţine Marc Suss, şeful Global Acces Program, care coordonează inclusiv dezvoltarea mărcii

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, în ancheta agenţiei poloneze PAP, în timp ce românca Simona Halep, numărul unu

Vlad Chiricheș (28 de ani) negociază prelungirea contractului cu Napoli, dar a primit o ofertă de ultim moment. Publicația turcă Fanatik scrie că fundașul naționalei este curtat de Trabzonspor, locul 7 în Turcia, echipă ce și-a mai

Marius Copil a lansat o provocare de Crăciun. Ce le-a propus fanilor săi de pe Facebook. ”Sărbători fericite! Mi-ar fi plăcut să petrec sărbătorile acasă, alături de cei dragi, dar trebuie să mă antrenez în Dubai pentru primul turneu ATP

Britanica Laura Plummber, în vârstă de 33 de ani, a fost arestată în Egipt, după ce autoritățile au descoperit că avea în bagaje analgezice. Medicamentele sunt legale în Marea Britanie, însă interzise în Egipt. Acum, a fost condamnată la

Etapa a 21-a din Belgia. Echipa lui Mircea Rednic joacă a doua zi de Crăciun. Laszlo Boloni are meci miercuri. FC Bruges – Mouscron 4-2 GOLURILE Oaspeții au condus cu 1-0, dar în minutul 59, la scorul de 1-1, au rămas în 10 oameni, fiind

Fericire mare în familia Deliei! Aşteptarea a luat sfârşit pentru Oana Matache, care şi-a strâns fetiţa în braţe pentru prima dată. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, are prima fotografie cu cea mai aşteptată fetiţă din showbiz, care a

Surpriză frumoasă în lumea mondenă din România! Familia cunoscutului manelist Adi Minune s-a mărit, iar fata lui cea mare a dezvăluit prima imagine cu micul prinţ. Când l-au văzut, fanii au fost copleşiti de ipostaza în care apare alături de

Vrei să experimentezi lucruri noi în viaţa intimă şi, dintre camerele din casă, "ai ratat" baia? Atunci e musai să îţi iei partenerul de mână şi să te opreşti direct acolo după ce citeşti lista cu poziţiile de sex pe care le poţi

Plata in rate fara dobanda la eMAG se poate efectua foarte usor cu ajutorul unui card special. Pe langa aceasta facilitatei mai aveti si multe alte optiuni si surprize, toate in avantajul vostru. Citește mai

Antrenorul australian Darren Cahill a vorbit despre progresele făcute de Simona Halep față de anii precedenți și a identifiat aspectul care a ajutat-o pe româncă să ajungă pe primul loc în clasamentul WTA. "De multe ori o vedeam că

Au trecut mai bine de şapte ani de la moartea regretatului poet Adrian Păunescu, dar familia şi prietenii apropiaţi nu l-au uitat. Şi, în cele mai importante momente din an, aceştia merg la mormântul artistului ca să-i aducă un omagiu sau să

Ilie Dumitrescu, fost jucător al echipei Steaua și al echipei naționale, a afirmat că două momente dramatice petrecute în carieră îl urmăresc și în

Liberienii au ieşit la urne, marţi, pentru a-şi alege noul preşedinte, în speranţa că opţiunea lor va marca primul transfer democratic de putere de după mai mult de şapte decenii, în ciuda unor acuzaţii de fraudă, relatează

În curtea fabricii de bere Timişoreana se mai află un model de locomotivă Muki, cândva foarte popular în rândul locuitorilor din

Mulți dintre noi, la final de an, ne facem un bilanț. Ne gândim la ce am făcut bine și la ce am făcut rău, la întâmplările fericite și la cele nefericite, la reușitele și la eșecuri.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a iniţiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul în serviciu să fie stabilit la 200.000 de

Renumitul scriitor și filosof Gabriel Liiceanu, una dintre vocile puternice din zona societății civile, nu a primit acordul organizațiilor #rezist pentru a participa la întâlnirea cu premierul Tudose. Citește mai

Simona Halep şi Radu Barbu au fost surprinşi într-o vacanţă romantică în Italia, la sfârşitul sezonului de