Cinci români au murit într-un accident în Olanda! 20.03.2018

20.03.2018 Cinci români au murit într-un accident în Olanda! Cinci români, patru bărbați și o femeie, au murit într-un accident rutier produs în Olanda, informează digi24.ro. Microbuzul în care se aflau cetățenii români s-a ciocnit cu un camion. Bărbații români decedați în accidentul rutier aveau



Cinci români au murit într-un accident în Olanda!

Cinci români, patru bărbați și o femeie, au murit într-un accident rutier produs în Olanda, informează digi24.ro. Microbuzul în care se aflau cetățenii români s-a ciocnit cu un camion. Bărbații români decedați în accidentul rutier aveau vârste cuprinse între 27 și 37 de ani, în timp ce femeia avea 24 de ani. Accidentul s-a produs […] The post Cinci români au murit într-un accident în Olanda! appeared first on Cancan.ro.

Cinci români au murit într-un accident în Olanda!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cristina Neagu este cea mai titrată handbalistă a lumii, câştigând de trei ori titlul de cea mai bună jucătoare a

Constructorul Ford a devenit cel mai mare angajator din judeţul Dolj, cu 4.419 salariaţi. La uzina din Bănie se produce un autoturism EcoSport la 87 de

Constructorul auto american Ford a confirmat că intenţionează să înfiinţeze o bancă în Germania în a doua jumătate a acestui an, parte a strategiei sale destinate contracarării

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Cel mai mare site despre pariuri online din Europa a trecut recent printr-un proces de rebranding, schimbandu-si numele din Intelbet in Legalbet. Citește mai

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa este la un pas de a fi demisă, după ce în raportul de evaluare întocmit de Ministerul Educaţiei apare calificativul

Săptămâna trecută, am fost la Teheran, ca membru al comisiei de afaceri externe din PE. Am avut întâlniri cu parlamentar şi miniştri, cu o vicepreşedintă şi cu un sfătuitor al lui Khamenei. Subiectul principal a fost Acordul nuclear din 2015.

Plecarea lui Vitalie Pârlog din funcţia de director al Serviciului de Informaţii şi Securitate ar însemna că problemele liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, cu justiţia sunt foarte grave. Declaraţia a fost făcută de către

Deputatul liberal Roman Boţan consideră că la Conferinţa de securitate care a avut loc săptămâna trecută la Munchen a fost reconfirmat că se are de a face cu o Rusie din ce în ce mai autoritară şi care nu ia în considerare interesele

Forţe siriene proguvernamentale au pătruns, marţi, în regiunea nord-vestică Afrin pentru a interveni în favoarea grupării insurgente kurde YPG şi au fost atacate de armata turcă, relatează site-ul agenţiei

Procurorii au cerut directorului ÎMSP „Institutul Oncologic” să-l suspende provizoriu din funcţie pe medicul urolog, reţinut săptămâna trecută de CNA şi procurorii anticorupţie. Acesta este bănuit de că ar fi estorcat 7.000 de lei de la

Abateri grave de la normele sanitare au fost depistate la o întreprindere de mezeluri din oraşul Anenii Noi. Produsele, în valoare de peste 23 de mii de lei, au fost ridicate şi vor fi distruse, transmite

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a identificat, prin Direcţiile pentru Agricultură Judeţene, pornind de la efectivele de ovine şi producţia de lână obţinută, zonele în care vor fi realizate centrele de colectare lână şi piei

Am adresat o interpelare prim-ministrului Viorica Dăncilă cu privire la modul în care se (re)distribuie creşterea economică. Am dat o serie de date care infirmă o serie de mituri cu privire la faptul că România ar fi un stat asistenţial sau

Invitaţii emisiunii Adevărul Live de miercuri, ora 13.00, sunt Marcel Snegur, primarul comunei Parcova, Marcel Snegur, şi primarul comunei Puhoi, Petru Frunze. Cei doi edili moldoveni vor da detalii vizavi de valul de declaraţii de unire cu România

Sindicaliştii CFR vorbesc, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Transporturilor, de ”catastrofa economică şi socială” spre care se apropie compania în care de ani de zile indicatorii economici, bugetul şi investiţiile scad,

Liderul PAS, Maia Sandu, îl acuză pe preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, că ar avea „planuri mari de fraudare a alegerilor” parlamentare. Potrivit ei, aceste acţiuni ar fi riscante „pentru întreaga

Dragostea îi arde la buzunar pe aceşti nativi, care ar putea să dea de mai multe probleme atât cât sunt cu capul în nori. Atenţie, ei sunt cei care întâlnesc pe cine

Revoluţia fiscală îi scoate în stradă pe profesori. Noi proteste ale dascălilor nemulțumiți de legea salarizării vor avea loc, azi şi mâine, în faţa

Un avocat membru al unui cabinet având ca misiune să refacă imaginea fostului preşedinte ucrainean, în cooperare cu viitorul director de campanie al lui Donald Trump - Paul Manafort -, a fost pus