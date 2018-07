Cinci răniţi, după ce o ambulanţă aflată în misiune s-a ciocnit violent cu o maşină în Timiş 27.07.2018

27.07.2018 Cinci răniţi, după ce o ambulanţă aflată în misiune s-a ciocnit violent cu o maşină în Timiş Cinci persoane au fost rănite vineri, după ce o Ambulanţă care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o maşină, între localităţile Remetea Mare şi Izvin din judeţul Timiş. Circulaţia rutieră este întreruptă pe ambele sensuri.



Cinci persoane au fost rănite vineri, după ce o Ambulanţă care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o maşină, între localităţile Remetea Mare şi Izvin din judeţul Timiş. Circulaţia rutieră este întreruptă pe ambele sensuri. Reprezentanţii ISU Timiş au declarat pentru MEDIAFAX că în accident au fost implicate în total opt persoane, în ambulanţă […]

