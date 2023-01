Cinci alimente care combat balonarea 12.01.2023

12.01.2023 Cinci alimente care combat balonarea Suntem asaltați zi de zi cu reclame la suplimente alimentare-minune, care ne scapă de toate afecțiunile, ba chiar mai au puțin și ne promit că ne fac mai frumoși și mai deștepți. Însă multe dintre problemele cu care ne confruntăm se pot



Cinci alimente care combat balonarea

Suntem asaltați zi de zi cu reclame la suplimente alimentare-minune, care ne scapă de toate afecțiunile, ba chiar mai au puțin și ne promit că ne fac mai frumoși și mai deștepți. Însă multe dintre problemele cu care ne confruntăm se pot rezolva cu metode mai puțin costisitoare. E și cazul balonării, o afecțiune supărătoare, care în multe cazuri poate fi combătută prin alimentație.

Cinci alimente care combat balonarea

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din Statele Unite în funcţie de active, a actualizat pentru prima dată în scădere ratingul oferit companiei Meta (FB), proprietarul Facebook, după rezultatele dezamăgitoare ale gigantului din social media din

Portugalia relaxează începând de luni restricţiile pentru străinii care deţin un certificat digital COVID-19 european, renunţând la obligaţia ca aceştia să prezinte un test negativ la COVID-19 înaintea intrării pe teritoriul

Ilinca Vandici are curaj! Într-o lume în care majoritatea vedetelor, influencerilor, dar și oamenii obișnuiți folosesc filtre pentru a-și armoniza sau a-și pune în evidență trăsăturile, iată că vedeta a decis să se afișeze fără

Septuplul campion mondial, Lewis Hamilton (37 ani) a oferit un nou indiciu despre viitorul său în Formula 1. Pilotul britanic a postat, pe pagina sa de Instagram, un videoclip în care aleargă pe străzile Londrei, la 6 dimineața, alături de Angela

Autoritatea de reglementare din Coreea de Sud a anunțat luni că a decis să amendeze producătorul auto german Mercedes-Benz și unitatea sa coreeană cu 20,2 miliarde de woni (16,9 milioane de dolari) pentru publicitate falsă legată de emisiile de

Tot am auzit in zilele acestea vorbindu-se de booster…stati insa ca si memoria are nevoie de asa ceva? Conform studiilor stiintifice, omul ar avea la nastere aproximativ 100 de miliarde de neuroni si incepem sa pierdem o parte foarte mica din ei de la

În urmă cu nouă ani, Darius Bulzan, i-a impresionat pe jurații de la ”Românii au talent” cu numărul de contorsionism. Între timp, tânărul și-a făcut operație de sex, iar acum se numește Daria Jane. În […] The post Îţi mai

Miliardarul Peter Thiel va părăsi consiliul de administraţie al companiei mamă a Facebook, Meta, a anunţat luni compania, după un mandat îndelungat care a văzut ascensiunea reţelei de socializare şi susţinerea sa vocală a lui Donald

Producătorul de prefabricate ASA CONS din Turda, constructorul fabricii de MDF din Oarja, de lângă Piteşti, un proiect de 150 mil. euro a concernului turc Yildiz Entegre, a finalizat anul trecut un proiect de investiţii de aproximativ 1 mil.

CRBL se află acum în Republica Dominicană, în tabăra Faimoșilor. Cântărețul luptă și dă tot ce are mai bun pentru a ajunge în finala Survivor România. Nu multă lume știe de la ce vine numele […] The post Cum îl cheamă în buletin

Aproape 30 de hectare de vegetaţie uscată au ars, luni după-amiază, în apropierea localităţii Satu Nou, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)

Gradul de pozitivare pentru testele COVID-19 efectuate este de 31,9%, a informat, marţi, Ministerul

Vremea rea face ravagii pe drumurile din țară. Trei TIR-uri au rămas blocate în Pasul Gutâi, din cauza unei avalanşe. Pe mai multe drumuri din Maramureş se circulă în condiții de

Anul 2021 a venit cu un număr record de tranzacţii de fuziuni şi achiziţii şi o valoare totală estimată la peste 4 miliarde de

CFR Cluj a solicitat o lovitură de la 11 metri în minutul 46 al meciului cu UTA. În urma unui carambol în careul oaspeților, mingea a ajuns la Billel Omrani, introdus pe teren la pauză. Francezul a șutat, Idriz Batha a respins cu piciorul, iar

Paul Surugiu, alias Fuego, este pregătit să concerteze în multe orașe începând cu luna martie. Artistul va da startul unui mega-turneu în țară, iar în luna mai va avea spectacol la Sala Palatului. Turneul va […] The post Fuego a dat

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, şi preşedinţii Poloniei şi Franţei, Andrzej Duda şi Emmanuel Macron, au pledat, cu ocazia întrevederii desfăşurate marţi seară de la Berlin, pentru continuarea eforturilor diplomatice în relaţia cu Rusia,

Doliu în teatrul românesc! Un mare actor a murit. Fuego este devastat de durere, deoarece a fost unul dintre artiștii care i-a sărit în

Primele convoaie cu tehnică militară SUA vor intra în România, miercuri seară, pe la Nădlac (judeţul Arad) şi se vor deplasa către Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa. Restul tehnicii de luptă, precum şi militarii Batalionului 2 (2nd

CS Mioveni și Farul au remizat, scor 1-1, în etapa #25 din Liga 1. Gică Hagi, managerul dobrogenilor, a vorbit la final despre egalul obținut în deplasare. „A fost un meci echilibrat. A fost o deplasare grea, ne doream cele 3 puncte, am încercat,