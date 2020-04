Cicatricile eroilor din prima linie. Cum arată un tânăr asistent român după zeci de ore de muncă. Foto impresionant 04.04.2020

04.04.2020 Cicatricile eroilor din prima linie. Cum arată un tânăr asistent român după zeci de ore de muncă. Foto impresionant Vlad Ghetu este unul dintre asistenții medicali tineri care se luptă în fiecare zi în prima linie cu virusul care a ucis mii de oameni în întreaga lume. Tânărul este student la medicină în anul IV și asistent SMURD în același timp.



Cicatricile eroilor din prima linie. Cum arată un tânăr asistent român după zeci de ore de muncă. Foto impresionant

Vlad Ghetu este unul dintre asistenții medicali tineri care se luptă în fiecare zi în prima linie cu virusul care a ucis mii de oameni în întreaga lume. Tânărul este student la medicină în anul IV și asistent SMURD în același timp. Fotografia, care a fost distribuită zeci de sute de ori, i-a trimis-o unei […] The post Cicatricile eroilor din prima linie. Cum arată un tânăr asistent român după zeci de ore de muncă. Foto impresionant appeared first on Cancan.ro.

Cicatricile eroilor din prima linie. Cum arată un tânăr asistent român după zeci de ore de muncă. Foto impresionant

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Curba randamentelor din România s-a deplasat în sus săptămâna trecută, cu circa şapte puncte de bază, evoluţie în convergenţă cu cele din pieţele internaţionale, influenţată şi de accelerarea inflaţiei pe plan intern, a declarat Andrei

Sorin Iacoban, fostul deputat PSD şi actualul conducător al PRO România Iaşi, dar şi director general administrativ adjunct al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), a fost găsit vinovat zilele trecute de Comisia de

Armata rusă supraveghează distrugătorul american USS Ross, înarmat cu rachete de croazieră Tomahawk, care a intrat duminică în apele Mării Negre, a informat luni Ministerul Apărării al Rusiei,

Lorenzo Paramatti, fundașul de 24 de ani al lui ACS Poli Timișoara, ar putea ajunge începând din vară în Liga 1! Stoperul care poate juca în ambele benzi din apărare a impresionat în cele două luni de când a fost

După 1-0 în tur, Barcelona primește vizita celor de la Manchester United, în returul semifinalelor UEFA Champions League. Antrenorul lui Manchester United, Ole Gunnar Solskjær se gândește la Barcelona, dar și la viitorul

Ioan Ciprian Lucacian, un român în vârstă de 39 de ani stabilit în Anglia, a fost dus la un spital din Swindon după o căzătură. Înainte ca medicii să-l supună unor investigații amănunțite, românul a uitat de durerile provocate de

Un traficant de droguri din Satu Mare prins în flagrant cu „marfă" de peste 25.000 de euro a fost eliberat de judecători după doar câteva zile de arest preventiv. Motivul: o ordonanță a lui Tudorel Toader.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a arătat luni că numărul cazurilor de pojar la nivel mondial a crescut de aproape patru ori în primul temestru al anului

Vremea se va încălzi treptat în majoritatea regiunilor în următoarele săptămâni, arată prognoza meteo emisă de specialişti. Potrivit acestora, după o perioadă de vreme rece, cu temperaturi scăzute, în care ploile nu au lipsit, mediile

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis luni prelungirea cu 120 de zile a perioadei de activitate a Comisiei speciale comune pentru sistematizarea, unificarea şi

Acuzații dure la adresa lui președintelui Federației Române de Judo, Cozmin Gușă! Citește mai

Sunt perioade în care distribuţiile primei scene lirice naţionale abundă de oaspeţi. Din străinătate şi din ţară. Nu e rău. Publicul adoră intrările în rol, vocile noi şi diversitatea combinaţiilor între ele. Din punctul de vedere al

Un atelier de argăsit piei autentic și un tăbăcar autentic. Este, pe scurt, povestea lui Ionel Ciontea din comuna Vaideeni, din Vâlcea, care continuă să ducă mai departe tradiția moștenită de la părinți! De mic copil îi plăcea să se joace

Părintele Constantin Necula a declarat că este solidar cu poporul francez, care trece prin momente dificile în urma incendiului de la

Un nou tip de virus cibernetic face ravagii în România. Se numește Scranos și îți poate fura toate datele bancare. Țara noastră este cea mai afectată din

Craiova este în situația în care este și din cauză că l-a pierdut pe "bombardierul" echipei, Elvir Koljici. Atacantul de 23 de ani s-a accidentat la ultima acțiune a reprezentativei Bosniei și nici în cele mai negre vise ale

O investigație a fost deschisă la Paris, după descoperirea unei mașini parcate lângă Catedrala Notre-Dame, cu șapte canistre de gaz și pagini scrise în limba arabă, au spus procurorii, potrivit

Gabriela Firea are planuri mari! Potrivit cotidianul.ro, Palatul "Dacia", clădirea în a fost redacţia ziarului „Timpul”, la care a lucrat Mihai Eminescu, ar urma să fie trecută în

În nordul României, în Suceava, pare a veni Crăciunul și nu Paștele. Noaptea trecută, în zonele de munte din județul Suceava temperaturile au ajuns sub pragul de îngheț și stratul de zăpadă a atins 10 centimetri. În plus, drumarii

Şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasili Hriţak, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă la Kiev, destructurarea unui comando al GRU, agenţia de spionaj a Statului Major al Armatei Ruse, care pregătea asasinarea unui