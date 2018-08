Christopher, fiul lui Arnold Schwarzenegger, a ajuns obez! Cum arată acum tânărul de 20 de ani 17.08.2018

17.08.2018 Christopher, fiul lui Arnold Schwarzenegger, a ajuns obez! Cum arată acum tânărul de 20 de ani Arnold Schwarzenegger este unul dintre cei mai renumiți actori de la Hollywood și încă se menține în centrul atenției în cetatea filmului. Ajuns la vârsta de 71 de ani, starul arată excelent și încă face sport. Arnold are cinci copii,



Arnold Schwarzenegger este unul dintre cei mai renumiți actori de la Hollywood și încă se menține în centrul atenției în cetatea filmului. Ajuns la vârsta de 71 de ani, starul arată excelent și încă face sport. Arnold are cinci copii, patru dintre ei cu 4 cu cea care îi este soție de peste 30 de ani, iar al […]

Se lasa admirat de fiecare dta si face valuri mari inotand prin lacul Kanas, din China, spre incantarea turistilor care urmaresc cu sufletul la gura fiecre vibratie a apei. Sa fie vorba despre un Loch Ness

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat joi, referindu-se la sesizarea din oficiu a Inspecţiei Judiciare în cazul afirmaţiilor făcute de procurorul DNA Alexandra Lăncrănjan pe tema incriminării

O tânără în vârstă de 21 de ani din municipiul Giurgiu este cercetată penal după ce mama ei a sunat la numărul unic de urgenţe 112 şi a anunţat că fata deţine substanţe suspecte a fi droguri, a informat

Topul marilor companii agricole este dominat de chinezi şi libanezi care reuşesc să ia faţa oamenilor de afaceri români în două domeni cheie, producţia de carne şi de cereale. Statul român a pierdut

Grupul grec Vardinogiannis a finalizat achiziţia sucursalei locale a ciprioţilor de la Marfin Bank, după ce a primit avizul favorabil din partea Băncii Naţionale a României

Există trenduri trecătoare. Şi există materiale şi piese care trec testul timpului şi care nu-şi pierd din valoare indiferent cât de muţi ani trec peste ele. Aurul este unul dintre acele materiale atemporale, la fel şi diamantele, crede

DocProcess, furnizor de servicii pentru digitalizarea şi automatizarea proceselor operaţionale pe zona financiară, contabilă, achiziţii, logistică, bănci şi asigurări, deţinut de antreprenorii români Liviu şi Daniela Apolozan, l-a cooptat de

După trei încercări eșuate, Viitorul are șansă să spargă gheața și să treacă de primul tur european din istoria echipei. Echipa lui Hagi o înfruntă de la ora 18:00 pe Racing Union, în returul partidei din turul I al

Arbitrul Horacio Elizondo, 54 de ani, care a condus finala CM 2006 Franța - Italia, a vorbit la un Ted Talk despre momentul în care l-a eliminat pe Zidane pentru capul în pieptul lui Materazzi, în minutul 110 al meciului.

Cântăreața spaniolă Edurne, 32 de ani, iubita portarului spaniol David De Gea, 27 de ani, făcut o ședință foto specială pentru a celebra faptul că a atins un milion de followers pe Instagram. Partenerea goalkeeperului lui Manchester United

Adolescenții britanici preferă să petreacă timp cu familiile lor și să aibă relații romantice pe internet decât să aibă relații sexuale, arată un nou studiu. O altă concluzie a acestui studiu este că acești adolescenți tind să

Declarația prin care președintele Donald Trump pare că pune sub semnul întrebării articolul 5 al tratatului NATO a stârnit îngrijorare în Europa și SUA, oferind în același timp, potrivit criticilor,

Geamurile de termopan au nevoie să fie întreţinute din când în când. Iată ce trebuie să ştiţi dacă vă confruntaţi cu probleme. Citește mai

Grevă japoneză în Ministerul Tineretului şi Sportului. Se strâng chiar semnături pentru încetarea generală a activităţii. Citește mai

"Toată ţara stă cu sufletul la gură de câteva săptămâni să vadă ce se întâmplă cu această amnistie şi graţiere şi preşedintele nu catadicseşte să ne spună absolut nimic, nici măcar prin

Avocații lui Harvey Weinstein au cerut marți unui judecător să respingă un proces în care este acuzat de actrița - nebună - Ashley Judd, că i-ar fi sabotat cariera. Argumentele apărării ar avea la bază o înţelegere între cei doi, de genul:

În ultima vreme, toată lumea pare că joacă alba-neagra, fiecare jucându-şi atuul conform propriului interes. Trăim într-o lume tot mai tulbure, în care albul se poate transforma subit în negru, în care nimeni nu mai ţine cont de reguli, de

Jurnaliştii „Adevărul“ au făcut o incursiune într-un cămin social de la periferia oraşului Câmpina (judeţul Prahova), acolo unde oamenii trăiesc în condiţii de

Poliţiştii Serviciului Arme, Exploziv şi Substanţe Periculoase, cu sprijinul poliţiştilor Postului de Poliţie Stîngăceaua din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţiei Rurală Strehaia, au identificat 12 laţuri folosite la braconaj, 4 trofee de căprior

Mii de oameni sunt aşteptaţi în Ţara Moţilor, la Târgul de fete de pe Muntele Găina. Sărbătoarea, care va avea loc în perioada 21 - 22 iulie, are o tradiţie