Christine Lagarde: Nivelul inflaţiei în zona euro nu a atins încă nivelul de vârf 29.11.2022

29.11.2022 Christine Lagarde: Nivelul inflaţiei în zona euro nu a atins încă nivelul de vârf Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luni că rata inflaţiei în zona euro nu a atins încă nivelul de vârf şi există riscul să fie şi mai ridicată decât estimăm în



Christine Lagarde: Nivelul inflaţiei în zona euro nu a atins încă nivelul de vârf

Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luni că rata inflaţiei în zona euro nu a atins încă nivelul de vârf şi există riscul să fie şi mai ridicată decât estimăm în prezent

Christine Lagarde: Nivelul inflaţiei în zona euro nu a atins încă nivelul de vârf

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York

Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a refuzat, luni, să promulge un articol de lege controversat în domeniul funcţionării companiilor mass-media, pe fondul criticilor privind o tentativă de limitare a activităţilor unui post de televiziune

Oamenii de ştiinţă au declarat sâmbătă că erupţia de vulcanului din La Palma din Spania s-a încheiat, permiţând insulei să respire uşurată la aproape 100 de zile după ce vulcanul Cumbre Vieja a început să arunce lavă, roci şi cenuşă

Un laborator din Sydney a anunțat sute de oameni că nu au Covid când, de fapt, au fost testați pozitiv. Eroarea, care a avut loc de Crăciun în vârful unei perioade de noi infectări în regiune, s-a datorat unei „erori de prelucrare a

Filiala europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a avertizat, marți, 28 decembrie, că răspândirea rapidă a tulpinii Omicron va provoca „un număr mare de spitalizări” în rândul pacienților cu COVID-19, deși este mai

Numărul celor care vor asista la concertul tradiţional de Anul Nou de la Viena a fost limitat la 1.000 în scopul prevenirii răspândirii noii variante Omicron a coronavirusului, potrivit agenţiei

Curtea Constituţională a României a respins, marţi, sesizarea USR privind Legea bugetului de stat pe

Aquila, cel mai mare jucător de pe piaţa de distribuţie a bunurilor de larg consum, listat în noiembrie la BVB sub simbolul AQ, anunţă că BRK Financial Group, singurul intermediar listat la bursa de la Bucureşti, va activa ca market maker pentru

Hugo Maradona, fratele lui Diego, a decedat marți, 28 decembrie, la vârsta de 52 de ani. Tragedia vine la un an de la moartea celebrului fotbalist al Barcelonei și al lui Napoli. La fel ca Diego, Hugo a decedat din cauza unui stop cardiac suferit la

Deși mulți au auzit de domeniul Feng Shui, nu sunt mulți cei care cunosc unele detalii, trucuri, care pot aduce schimbări importante în casa și viața lor. Feng Shui este arta prin care oamenii pot […] The post Vrei să fii fericit? Vrei să

Până la data de 26 decembrie 2021 au fost confirmate 5504 cazuri cu varianta Delta, din care 87 în săptămâna 51 (20/12/2021-26/12/2021). Cât privește numărul deceselor cauzated e varianta Delta, cunoscută și ca varianta indiană a COVID-19,

35 de ani de la un interviu premonitoriu al lui Helmuth Duckadam, „Fotbalistul anului" cu 2.000 de penalty-uri apărate. În 1986, sarcina ziariștilor de la „Sportul" de a decide „Fotbalistul anului" părea extrem de simplă.

Ministerul Sănătății a anunțat că s-au luat primele măsuri pentru dezvoltarea serviciilor în ambulatoriu în vederea creșterii capacității de testare pentru depistarea virusului

CTP, cel mai mare dezvoltator şi proprietar de centre industriale şi logistice de pe piaţa locală, care deţine circa 2 milioane mp de spaţii industriale, a cumpărat de la Dan Şucu proiectul Mobexpert din Târgu Mureş, potrivit datelor

Din păcate, studiile arată că dependența de internet, de gadgeturi, de televizor, este asociată cu schimbări la nivelul structural și funcțional în regiunile din creier care implică procesarea emoțională, atenția executivă, luarea

Toni Petrea a făcut un pas greșit în lupta cu CFR Cluj, iar FCSB e acum la 10 puncte în urma liderului. Timpul oferit de Gigi Becali antrenorului și anunțat la începutul mandatului se apropie de sfârșit. În momentul în care Edi Iordănescu s-a

CFR Cluj speră să-l convingă pe Runar Sigurjonsson (31 de ani, mijlocaș central) să accepte un salariu mai mic și i-a propus lui Mike Cestor (29 de ani, stoper) prelungirea contractului cu bani mai puțini. Islandezul și Denis Alibec (30 de ani,

Vedeta a dezvăluit în repetate rânduri că nu a apelat la niciun medic estetician şi că foloseşte doar remedii naturale, care o ajută să se menţină tânără. Pentru abdomen şi picioare perfecte, Salma spune că nu tratamentele costisitoare

Un TIR fără şofer aparţinând companiei TuSimple din Statele Unite a parcurs în jur de 130 de kilometri în 80 de minute. Testarea camionului a avut loc noaptea, atunci când traficul era mai puţin

Tudorel Ivan, edilul PSD al comunei Cîmpineanca a organizat petrecerea la un restaurant din Focşani, în seara de 28 spre 29