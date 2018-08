Christina Ich, în mijlocul protestatarilor de la mitingul diasporei! Mesajul de pe pancarta ei 11.08.2018

11.08.2018 Christina Ich, în mijlocul protestatarilor de la mitingul diasporei! Mesajul de pe pancarta ei Christina Ich s-a numărat printre cei 100.000 de oameni care au mers la mitingul diasporei de ieri! Frumoasa moldoveancă a venit pregătită pentru protestul care s-a transformat într-o baie de sânge. Alături de ceilalți protestatari, ea a ținut o



Christina Ich, în mijlocul protestatarilor de la mitingul diasporei! Mesajul de pe pancarta ei

Christina Ich s-a numărat printre cei 100.000 de oameni care au mers la mitingul diasporei de ieri! Frumoasa moldoveancă a venit pregătită pentru protestul care s-a transformat într-o baie de sânge. Alături de ceilalți protestatari, ea a ținut o pancartă personalizată, pe care era scris un mesaj. O poză pe care a făcut-o în mijlocul […] The post Christina Ich, în mijlocul protestatarilor de la mitingul diasporei! Mesajul de pe pancarta ei appeared first on Cancan.ro.

Christina Ich, în mijlocul protestatarilor de la mitingul diasporei! Mesajul de pe pancarta ei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Zlatko Dalici speră ca influentul mijlocaș al lui Inter, Ivan Perišici, să se elibereze după golul marcat în semifinala cu Anglia. Duminică, Zlatko Dalici așteaptă mult de la Ivan Perišici. Pentru selecționer, e unul dintre

Florin Bratu e forțat să producă o modificare importantă în primul "11" al lui Dinamo pentru sezonul care stă să înceapă, un titular obișnuit urmând să fie sărit din schemă. Tehnicianul dinamovist e constrâns

Parul este intotdeauna in asociere cu sexualitatea si este perceput ca un simbol sexual, un semnal de comunicare erotica care ar emite informatii despre virilitatea unui barbat sau caracterul pasional al unei femei. Stiai ca parul des si bogat este

Dumitru Postelnicu, tatãl solistei Adina, de la Heaven, s-a stins din viață miercuri seara, după ce a suferit un atac de cord și, din păcate, nu a mai putut fi salvat. Vasluienii si-l amintesc drept un om bun, discret, care a luptat pentru familie

Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Mihai Fifor, a anunţat, vineri, că, din cauza faptului că procedurile prevăd ca MIG-urile să rămână la sol, în momentul de faţă, poliţia aeriană este realizată de partenerii

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, împlineşte astăzi 46 de ani. Citește mai

Un motociclist român este grav rănit după ce, joi dimineață, s-a tamponat de un autoturism pe teritoriul localității Arzachena, Italia. Citește mai

Finala Cupei Mondiale va fi meciul în care vom afla noua campioană a lumii şi în care se vor stabili superlativele competiţiei! Duelul Franţa-Croaţia va fi partida care va desemna şi cel mai bun jucător al turneului din Rusia (Mbappe

Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind interconectarea electrică Moldova – România a fost ratificat în şedinţa Parlamentului de vineri, 13

Linia continuă ce şi-a făcut apariţia în intersecţia de la Studenţeasca a fost călcată frecvent de şoferii ce au virat la stânga de pe bulevardul 1 Mai spre strada

E un lucru bine cunoscut că mulţi români, aşa numiţii „amazonieni”, vând diverse pe platforma Amazon şi se bucură de un succes pe

România este codaşă din punct de vedere al reciclării deşeurilor, astfel că risă să intre în procedură de infringement. Concret, până în 2020, suntem nevoiţi să reciclăm 20% din masa totală de deşeuri municipale însă obiectivul nu

Un balon gigant care îl portretizează pe preşedintele american Donald Trump ca pe un bebeluş în scutece a zburat vineri deasupra Londrei în timpul unor proteste în care au fost implicate zeci de mii de persoane, scrie The Associated

Bucureştiul a înregistrat în primul trimestru al acestui an scumpiri importante ale locuinţelor, care le-au depăşit până şi pe cele din capitale europene foarte mari, precum Paris, Viena sau Bruxelles arată un studiu realizat de compania de

Preşedintele Comisiei Juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat vineri, la scurt timp după ce a fost emis raportul Comisiei de la Veneţia privind Legile Justiţiei, că „nu avem de ce să aşteptăm raportul final din luna octombrie”

Vineri, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a făcut o vizită în Argeş pentru a discuta cu primarii de municipii, cu prefectul judeţului, conducerea Consiliului Judeţean şi câţiva parlamentari de Argeş despre priorităţile judeţului pe

Un grup de ingineri de la Universitatea din Cincinnati, Statele Unite, lucreaza la o noua inovatie: o tesatura din carbon capabila sa incarce diferite aparate electronice, relateaza

Trump, şi Philip May, soţul premierului britanic Theresa May, au afişat vineri la Londra o atitudine senină, în pofida furtunii declanşate de noile declaraţii explozive ale liderului de la Casa Albă,

Procurorii DNA au trimis în judecată 90 inculpaţi, între care se află persoane din conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a municipiului Bucureşti

Peste 400 de artişti internaţionali vor fi prezenţi, între 13 iulie şi 5 august, în Capitală, pentru a zecea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti – B-Fit in the