Christina Ich, imagini HOT “scăpate” pe IG Story: “Pe asta nu m-a lăsat Alex să o postez pe feed” 14.07.2021

14.07.2021 Christina Ich, imagini HOT “scăpate” pe IG Story: “Pe asta nu m-a lăsat Alex să o postez pe feed” În prezent, Christina Ich se află într-o vacanță de cinci stele la malul Mării Negre împreună cu Alex Pițurcă și fiul lor. Mândră de bronzul pe care l-a căpătat, focoasa șatenă a făcut câteva imagini […] The post Christina Ich,



Christina Ich, imagini HOT “scăpate” pe IG Story: “Pe asta nu m-a lăsat Alex să o postez pe feed”

În prezent, Christina Ich se află într-o vacanță de cinci stele la malul Mării Negre împreună cu Alex Pițurcă și fiul lor. Mândră de bronzul pe care l-a căpătat, focoasa șatenă a făcut câteva imagini […] The post Christina Ich, imagini HOT “scăpate” pe IG Story: “Pe asta nu m-a lăsat Alex să o postez pe feed” appeared first on Cancan.

Christina Ich, imagini HOT “scăpate” pe IG Story: “Pe asta nu m-a lăsat Alex să o postez pe feed”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Anul pandemic 2020 este unul delicat atunci când vine vorba despre prosperitatea mediului de afaceri, atât la nivel local, cât și global. Restricțiile de circulație, izolarea și carantinarea, măsurile de combatere și prevenție a răspândirii

Fall Guys a luat internetul prin surprindere! Pe Twitch, a adunat peste 25 de milioane de ore vizionate în doar prima săptămână, iar numai pe Steam a fost vândut în 2 milioane de exemplare. Așa că simpaticul joculeț a detronat în

Administraţia americană a propus schimbarea definiţiei capului de duş, pentru a permite un volum mai mare de apă, după ce preşedintele Donald Trump s-a plâns despre această neplăcere, relatează

11 poliţişti din penitenciare au fost confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus, în ultima săptămână, anunță ANP. Noile cazuri au fost înregistrate în perioada 6 - 13 august. Conform ANP,

Produsul intern brut (PIB) a înregistrat în cel de-al doilea trimestru din acest an, considerat de analişti cel mai negru pentru economie, o scădere de 10,5% atât pe seria brută cât şi de pe seria ajustată sezonier, faţă de perioada similară

Alegerile din Belarus l-au adus pe ”masculul alfa al națiunii”, care a cultivat lângă el modelul soțiilor-trofeu, în fața unei lumi schimbate. Schimbarea politică mai poate aștepta, dar schimbarea socială deja a început în ultimul

Peste 656 de persoane au fost legitimate, 333 de autoturisme controlate şi 2.980 de kilograme de legume au fost confiscate de poliţişti în urma unei razii la Slobozia pentru prevenirea infracţionalităţii stradale, riscului rutier precum şi

Grupul MedLlife (M), principalul operator de servicii private din România, a raportat pentru S1/2020 profit de 10,9 mil. lei, în creştere cu 4,4% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce afacerile au fost de 469,5 mil. lei, nivel

Sâmbătâ, 15 august, creștii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, unul din Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe. Această sărbătoare comemorează moartea, învierea și slăvirea Maicii Mântuitorului, care

Regulile de distanţare impuse de autorităţi au reuşit să evidenţieze încă o dată - de parcă mai era nevoie – dorinţa oamenilor de socializare, de a fi aproape de cei

SIF Transilvania (SIF3) arată în raportul semestrial publicat vineri seară că deţine 12.000 de acţiuni la procesatorul german de plăţi Wirecard, respectiv o investiţie de 333.000 de lei. Spre comparaţie, la T1/2020 SIF Transilvania avea 12.000

In timp ce Statele Unite ale Americii este in plin proces de retragere a mai multe produse sub forma de dezinfectanti de pe rafturile magazinelor, nu putem sa ne intrebam ce se va intampla la noi in tara in legatura cu substantele care se gasesc in

Clienții ING care dețin un cont curent au posibilitatea, din acest weekend, de a retrage sume mici de numerar fără a-și folosi cardurile la toate bancomatele instituţiei financiare din România, informează compania, potrivit Wall-street. Noua

Diana Staicu, proprietară a companiei locale Scan­­­­­dinavian Design House, specializată în co­­­­mer­cializarea de mo­bi­lier şi decoraţiuni premium în stil scan­­­­di­nav, spune că izbucnirea pan­demiei a fost un şoc pentru

ONU a lansat vineri, 14 august, un apel pentru fonduri în valoare de 565 de milioane de dolari în favoarea Libanului, la zece zile după explozia care a devastat oraşul Beirut, relatează AFP, potrivit Agerpres. Acest ajutor va fi destinat în special

Legea spune în felul următor: Intri în izolare 14 zile dacă eşti contact direct cu o persoană care este depistată pozitiv la infecţia cu SARS-CoV-2. Izolarea se poate repeta la infinit. Poate exista însă şi o

MP Spania. Al patrulea triumf din acest sezon pentru Lewis Hamilton, cu 24 de secunde în fața lui Max Verstappen, care din nou a fost curajos și a maximizat toate atuurile mașinii sale. „Wow, nici nu știam că e ultimul tur, eram în zonă!”, a

”Bombardament” a fost pe rețelele de socializare ale Lorei în cele câteva luni în care, alături de soțul ei, Ionuț Ghenu, s-a distrat de minune în Bali. Vedeta a postat zilnic imagini în care se afla în mirificele peisaje pline de

Barcelona vrea să dea lovitura pe piața transferurilor, după sezonul catastrofal, și vrea să-l aducă pe Neymar (28 de

Emisiunea Acces Direct revine astăzi la Antena 1 cu forțe proaspete și cele mai tari subiecte în exclusivitate. Mirela Vaida le dă întâlnire telespectatorilor, aşa s-au obişnuit deja, în fiecare zi, de